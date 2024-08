Nouveau gouvernement : Lucie Castets sur le devant de la scène, la pression monte pour Macron

Emmanuel Macron commence ses consultations demain avec les chefs de partis et de groupes parlementaires. Ce jeudi, la gauche commence sa rentrée politique avec Lucie Castets, candidate du NFP pour Matignon, en première ligne.

En direct

11:09 - "Le choix d'un Premier ministre n'est pas un choix de casting", s'agace Fabien Roussel Alors qu'Emmanuel Macron tarde à nommer un Premier ministre et que les noms potentiels pour le poste se multiplient, Fabien Roussel, chef de file du Parti communiste, déplore la méthode du président. "Lucie Castets est peu connue mais le choix d'un Premier ministre n'est pas un choix de casting. On n'est pas à The Voice", a-t-il décrié ce jeudi sur RTL. Selon lui, "la question est de savoir qui va mettre en œuvre les priorités exigées par les Français" dans lesquelles il place notamment le pouvoir d'achat. "Ce n'est donc pas une question de casting, c'est une question de choix politique. Nous voulons incarner ce changement et nous sommes prêts à le mettre en œuvre", a-t-il insisté.

10:00 - Retour d'Elisabeth Borne ? Elisabeth Borne a annoncé, auprès du Parisien ce mercredi, candidater pour prendre la tête de Renaissance, le parti présidentiel. Son objectif : "rassembler de façon très large". Le parti Renaissance doit tenir un Congrès avant la fin novembre. Pour la députée du Calvados, ce dernier "n’a pas vocation à être une chapelle ou une écurie présidentielle". Cependant, Gabriel Attal pourrait faire de la concurrence à Elisabeth Borne pour ce poste. "Gabriel Attal est président de notre groupe à l’Assemblée nationale et c’est très important, car on a besoin de son énergie et de son talent. Il l’a dit lui-même, son objectif c’est le groupe. Je pense donc qu’il souhaite continuer à le diriger, plutôt que de devenir secrétaire général du parti, ce qui l’amènerait à quitter le groupe", assure la députée.

09:31 - Le Nouveau Front populaire veut se montrer uni à l'Elysée Emmanuel Macron convie demain les différents chefs de parti et de groupe parlementaire pour des consultations, dans le but d'enfin nommer un Premier ministre. Le Nouveau Front populaire se rendra grouper à cette invitation et avec sa candidate pour Matignon, Lucie Castets. "Ça va être une très belle photo de famille", a assuré mercredi Marine Tondelier lors d'une conférence de presse, se réjouissant par avance du "moment politique intéressant" que pourrait être la rencontre entre Lucie Castets et le président. "Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron attend avec impatience de nous recevoir pour voir si on a des arguments pour le convaincre ou pas", a-t-elle déploré, y voyant davantage "un exercice de communication politique".

09:00 - La France insoumise lance ses Amfis Les AmFis, l’université d’été des Insoumis se déroulent à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence. On y retrouvera les ténors du parti mais sans ceux qui n'ont pas été investis aux législatives. Parmi les invités se trouvera Olivier Besancenot, l’ancien porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste. L'événement alternera conférences, formations, concerts et meetings.

08:45 - Les Ecologistes réunis à Tours Ce jeudi, les Ecologistes lancent leur université d'été qui s'étendra jusqu'au 24 août sur l’île Balzac, à Tours. La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, sera en figure de proue. Elle devrait également tenir un meeting à 18 heures avec Lucie Castets et des représentants de chaque parti du Nouveau Front populaire, une occasion pour la gauche de montrer son unité alors qu'elle a été touchée par l'appel à la destitution d'Emmanuel Macron de la France insoumise. Parmi les invités se trouveront l’humoriste Thomas VDB et l'actrice Judith Godrèche. François Ruffin, qui a tourné le dos aux insoumis, devrait également être présent. 3000 militants sont attendus à l'événement.

08:35 - Lucie Castets en avant scène La gauche entame sa rentrée politique avec les universités d'été et Lucie Castets, candidate NFP pour Matignon, ne compte pas passer à côté. Ce jeudi elle sera aux côtés des Ecologistes et de Marine Tondelier à Tours, vendredi elle rejoindra Fabien Roussel et des communistes à Montpellier et samedi près de Valence, elle s'exprimera auprès de Manuel Bompard et les Insoumis. Une semaine pour le moins importante puisqu'elle est également conviée à la série d'échanges organisée par Emmanuel Macron vendredi. Ce tour de France s’achèvera le week-end suivant à Blois avec les socialistes.