Résultats des législatives : le nombre de sièges par parti au 2e tour des législatives, selon les projections

Les résultats du vote de Français doit permettre de faire émerger de nouveaux rapports de force parlementaire. Puis un nouveau gouvernement. Que projettent les dernières estimations ?

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives :

Les résultats de ces élections législatives 2024 et les effets qu'ils produiront sont sans doute les plus incertains de l'histoire de la Ve République. Aucun parti politique ou alliance ne peut savoir aujourd'hui qui sera victorieux le 7 juillet. A ce stade, rien n'est joué, il faudra attendre les résultats des votes de ce 2e tour, mais des éléments permettent déjà d'avoir une idée de la future composition de l'Assemblée nationale.

Il y a bien évidemment les sondages, qui cette semaine encore, avant la fin de la campagne de deuxième tour, ont effectué des projections par sièges. Mais les instituts ont des difficultés à donner des estimations pour les 577 circonscriptions de France, avec un panel de 2000 ou 3000 personnes. Et ces sondages ne donnent pas de chiffres sur les résultats aux législatives par parti politique. Combien de sièges pour LFI, pour le PS, pour les RN alliés au RN ? Pour entrer dans ce niveau de détails, il faut en réalité faire un minutieux travail de sociologie électorale par territoire.

Une fois cette typologie effectuée, les sondeurs peuvent proposer un modèle de projections en s'appuyant sur les précédents votes et sur les éléments sondagiers les plus récents. Résultat ? On obtient des estimations du nombre de sièges obtenus par parti en fonction de plusieurs scénarios : des hypothèses favorables à la gauche, au centre ou au RN ; un scénario qui s'appuie sur un barrage systématique à l'extrême droite avec désistement du 3e en cas de triangulaire. Les sondeurs trouvent ensuite le modèle qui leur semble le plus équilibré.

Voici ce que donnaient les estimations vendredi dernier, effectuées par Le Grand Continent, qui s'est penché sur les rapports de force par circonscription, la sociologie électorale et les calculs de report de voix probables pour chaque scrutin, modélisés par le sondeur Cluster 17 pour l'exercice :

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".