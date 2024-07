DIRECT. Résultat des législatives 2024 : le RN en tête, Macron veut soutenir des LFI

Les résultats du premier tour des élections législatives placent le RN en capacité d'obtenir une majorité absolue. La gauche a appelé au "barrage", le chef de l'Etat souhaite aussi des désistements pour faire gagner des candidats de gauche.

Carte : résultats par commune L'essentiel Le résultat du premier tour des législatives, qui a eu lieu ce dimanche 30 juin, donne le RN et ses alliés en tête, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. Voici le résultat officiel dévoilé par le ministère de l'Intérieur, ainsi qu'une projection en nombre de sièges effectuée par Ipsos Talan pour France 2, à l'échelle nationale : Rassemblement national et alliés : 33,15%

(204 à 244 sièges RN, 26 à 36 sièges LR)

(204 à 244 sièges RN, 26 à 36 sièges LR) Nouveau Front populaire : 27,99%

(180 à 200 sièges, dont 58 à 72 LFI, 33 à 43 PS, 28 à 38 EELV, 6 à 12 PCF)

(180 à 200 sièges, dont 58 à 72 LFI, 33 à 43 PS, 28 à 38 EELV, 6 à 12 PCF) Renaissance et alliés : 20,04%

(60 à 90 sièges, dont 53 à 71 Renaissance, 13 à 19 MoDem, 4 à 10 Horizons)

(60 à 90 sièges, dont 53 à 71 Renaissance, 13 à 19 MoDem, 4 à 10 Horizons) Les Républicains et divers droite : 10,23%

(41 à 61 sièges)

(41 à 61 sièges) Divers gauche : 1,53% (11 à 19 sièges)

(11 à 19 sièges) Divers Centre : 1,22%

Extrême gauche : 1,15%

Reconquête : 0,75%

Autres : 3,94% (22 à 30 sièges) L'extrême droite est en capacité d'obtenir une majorité absolue, mais il est plus vraisemblable selon les sondeurs que le RN et ses alliés ciottistes forment le premier groupe de députés sans avoir les 289 sièges nécessaires. L'élection va se jouer dans les quelque 300 triangulaires de 2e tour avec trois candidats, avec les désistements ou non des candidats arrivés troisième position, pour faire barrage ou non à l'extrême droite. Des barrages contre le RN au 2e tour étant possibles dans plus de 150 circonscription, le scénario le plus probable est qu'aucun groupe politique n'obtienne de majorité et qu'Emmanuel Macron et son parti cherchent une coalition "technique" pour une gouvernance élargie pendant 3 ans, avec des élus de gauche, du centre et de droite. La gauche a fixé une ligne : les candidatures du NFP seront retirées en cas de troisième position et la gauche appelle soit à voter pour l'adversaire du RN soit à voter blanc ou nul, pour avantager le candidat face à l'extrême droite. Emmanuel Macron s'est mis d'accord avec le Premier ministre pour que les candidats de leurs partis se désistent dans les circonscriptions où ils sont arrivés en troisième position et dans lesquelles la gauche est devant. Comme l'indique BFMTV, sera le cas même dans les circonscriptions où se présentent des candidats LFI si ces derniers n'ont pas tenu de propos radicaux ou défendu de ligne "extrémiste" ou "communautaire". Les conseillers du président ont passé une bonne partie de la nuit à éplucher les candidatures pour écarter tout soutien d'un candidat LFI considéré comme infréquentable politiquement. Ce lundi, une nouvelle réunion stratégique a lieu à l'Elysée pour acter les désistements et expliquer la stratégie avec les bons éléments de langage. Les Républicains (indépendants du RN) ses sont abstenus de consigne de vote pour le 2e tour, des précisions doivent être apportées dans la journée. Parmi les résultats significatifs de ces législatives, on note la victoire au premier tour de Marine Le Pen et d'Olivier Faure. François Hollande est en ballotage favorable en Corrèze, comme Elisabeth Borne, qui pourrait être élue grâce au désistement du candidat de la gauche. Laurent Wauquiez est aussi en ballotage favorable dans la Haute-Loire, François Ruffin est quand à lui en difficulté dans la Somme. L'ancien ministre Clément Beaune a été battu par le socialiste Emmanuel Grégoire, élu dès le premier tour à Paris. Le patron du PCF, Fabien Roussel est aussi éliminé dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre Jérôme Cahuzac. Projections en nombre de sièges par partis politiques Voici ce que le sondeur Ipsos Talan pour France 2 anticipe comme résultats de 2e tour des législatives, dimanche 7 juillet. Sont donnés ici les nombres de sièges par parti et non pas par union politique (NFP, RN, Ens!).

Résultat en nombre de sièges à l'issue des législatives 2024

L'Ipsos a aussi réalisé des projections en nombre de sièges à partir de ses résultats tour des législatives. Voici les fourchettes qui devraient échoir à chaque bloc à l'issue du deuxième tour ce dimanche. Le Rassemblement national semble tout proche des 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue :

L'inconnue des triangulaires et des reports de voix au second tour

Les sondeurs ont beaucoup de mal à affiner leur modèle de projections pour le 2e tour du fait du caractère local des 577 scrutins. Mais un autre paramètre vient compliquer la tâche des instituts pour tenter d'estimer les résultats du 2e tour des législatives : les quelques 300 triangulaires rendent les résultats du 2e tour des législatives de plus en plus incertains. Dans des élections à3 candidats, c'est mécaniquement l'extrême droite qui est la plus avantagée, du fait de l'éparpillement des voix entre les deux autres candidats. En cas de désistement d'un concurrent "pour faire barrage" à l'extrême droite, en revanche, celle-ci est souvent perdante.

Les élections législatives en France s'organisent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce des résultats, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits lors des résultats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat arrivé en deuxième position est également qualifié. Le second tour voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.

Résultat des législatives, majorité et gouvernement

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement une majorité à l'Assemblée, qui peut être absolue (289 sièges) ou relative, et donc orienter de manière plus ou moins forte les priorités du pays et les lois qui seront votées pendant la mandature. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes. En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des majorités et donc des gouvernements de coalition peuvent se former.

Le gouvernement étant responsable devant le parlement, qui peut le valider ou le rejeter lors d'un vote de confiance ou après le dépôt d'une motion de censure, il doit donc être en phase avec cette majorité sortie des urnes. Après des résultats des législatives, le Président de la République nomme donc généralement un Premier ministre, issu de son parti en cas de victoire ou du parti majoritaire si une autre sensibilité l'emporte.

Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.