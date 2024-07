DIRECT. Résultat des législatives 2024 : la victoire du RN empêchée par les désistements ?

Les candidats pour le second des législatives sont désormais connus. Pour empêcher une majorité absolue du Rassemblement national, plus de 200 désistements se sont mis en place.

►Trouvez votre commune ou votre circonscription pour consulter les résultats des législatives : Sommaire Législatives 2024 en direct

Résultat de 2e tour (projection)

Résultat du 1er tour

Carte : résultats par circonscriptions

Résultats des législatives par ville L'essentiel Le résultat du premier tour des législatives a placé le RN et ses alliés en tête dimanche, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges. Ni la gauche ni Ensemble! n'apparaissent en mesure de faire élire suffisamment de députés pour obtenir une majorité au deuxième tour.

Les désistements du "front républicain" pour empêcher le RN d'avoir une majorité absolue pourrait porter ses fruits à en croire les derniers sondages. Plus de 200 candidats ont annoncé leur mise en retrait entre les deux tours. Découvrez les dernières prévisions pour le second tour ici.

Ce mercredi matin, Emmanuel Macron réunit un dernier Conseil des ministres avant le second tour des législatives. Mardi, Marine Le Pen avait mis en garde contre "un coup d'État administratif" du camp Macron. D'après elle, une vague de nominations sera mise en place lors de Conseil des ministres, que ce soit à la tête de la police, de la gendarmerie, mais aussi des préfets ou des ambassadeurs lors de ce Conseil des ministres, dans le but d'"empêcher Jordan Berdella de gouverner". L'Élysée a appelé l'ancienne présidente du RN "à du sang-froid et de la mesure".

En direct

09:25 - Gabriel Attal appelle à voter LFI face au RN Au micro de France Inter, ce mercredi matin, Gabriel Attal a donné des consignes de vote en vue du second tour, et c'est montré très clair : "Tout me sépare de la France insoumise, mais elle n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue. En revanche, l'extrême droite est en situation de gouverner le pays". Et d'ajouter : "Ça ne fait pas plaisir à beaucoup de Français de devoir faire barrage en utilisant un bulletin qu'ils n'auraient pas voulu, mais je considère que c'est de notre responsabilité de le faire." 09:13 - Sandrine Rousseau opposée à une grande coalition Sur le plateau de Télématin, la députée sortante écologiste Sandrine Rousseau, a réfuté l'idée d'une grande coalition à l'Assemblée nationale face au RN : " Je ne suis pas prête à changer notre programme. J'ai été élue avec l'étiquette NFP. (…) Nous avons un programme qui permet d'agir sur les racines du Rassemblement national. Selon elle, ce serait "trahir les électeurs". Elle s'oppose ainsi à Marine Tondelier, qui a ouvert la porte à la coalition. "La politique dans ce pays ne pourra pas continuer comme avant. On va devoir changer", a indiqué l'écologiste lors d'un entretien au 20H00 de TF1, appelant à "trouver des solutions" et à ce "que certains au centre, à droite, nous disent comment ils souhaitent travailler dans l'autre sens". Projections de second tour en sièges Les résultats du second tour des législatives sont déjà anticipés par les instituts de sondages, qui ont réalisé des projections en nombre de sièges dans la future Assemblée. Voici la projection Ipsos Talan pour France 2. Sont donnés ici les nombres de sièges par grand bloc en haut (NFP, RN et alliés, Ensemble!) ainsi que par parti politique en bas (LFI, PS, EELV, PC, Renaissance, Modem, Horizons, LR avec Ciotti, RN). Ces estimations seront affinées avec les résultats des intentions de vote jusqu'au vendredi 5 juillet. 08:42 - "Pourquoi il la ramène encore ?" Xavier Bertrand répond à Éric Ciotti Ce mardi matin, sur France 2, Éric Ciotti a indiqué qu'il allait "engager une procédure d'exclusion de Xavier Bertrand" des Républicains. Ce dernier lui a répondu sèchement sur BFMTV : "Il est au RN Éric Ciotti, je crois que c'est clair pour tout le monde. On sait pourquoi il est parti au RN, parce qu'il pensait avoir un poste de ministre. Voiture, chauffeur, gyrophare : c'est ça le rêve de sa vie. De quoi il se mêle, pourquoi il la ramène encore ? Il est en service commandé pour Marine Le Pen pour semer le trouble." 08:38 - Éric Ciotti veut exclure Xavier Bertrand des Républicains Ce mercredi matin, sur France 2, le président contesté des Républicains, Éric Ciotti, a annoncé qu'il allait lancer une procédure d'exclusion de LR du président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand : "Je suis le président des Républicains, c'est moi qui ai le pouvoir disciplinaire". Et d'ajouter qu'il restait président de LR "pendant encore trois ans." 08:26 - Yaël Braun-Pivet veut une coalition sans "certains LFI" à l'Assemblée nationale Sur RTL, Yaël Braun-Pivet a appelé à une "grande coalition" face au Rassemblement national. "Celle-ci peut aller jusqu’au bloc de gauche, avec les écologistes, les socialistes et les communistes, des personnes avec lesquelles je partage des valeurs", a-t-elle développé. Néanmoins, elle a nuancé son propos concernant certains élus de La France insoumise : "Certains sont de très bons parlementaires, soucieux de l’intérêt général, mais il y en a d’autres avec qui il n’est pas question de travailler". 08:13 - Gabriel Attal, Jordan Bardella et Marine Tondelier sur BFMTV Quatre jours avant le second tour des élections législatives, trois personnalités des trois principaux blocs politiques vont s'exprimer sur BFMTV ce mercredi soir. Il s'agit de Gabriel Attal, Jordan Bardella, et Marine Tondelier. Ils ne débattront néanmoins pas directement. En effet, alors que Gabriel Attal et Jordan Bardella avaient appelé Jean-Luc Mélenchon à débattre, celui-ci avait refusé ce débat, appelant à s'adresser au Nouveau Front populaire. Et Marine Tondelier d'ajouter un plus tard sur le réseau social X : "Nous nous sommes réparti les débats au sein du Nouveau Front populaire. Après Manuel Bompard et Olivier Faure, c'est à mon tour de représenter notre coalition au 3e débat. Dois-je comprendre que vous n'osez pas débattre avec moi ?", a-t-elle lancé au président du RN. 07:56 - Edouard Philippe votera pour le candidat communiste dans sa circonscription Dès lundi, au lendemain du premier tour, Édouard Philippe avait été clair sur sa ligne. S'il avait appelé à faire face au Rassemblement national, il avait également indiqué faire barrage à La France insoumise. "En cohérence avec cette position, je proposerai aux candidats Horizons arrivés troisièmes, qui pourraient, par leur présence au second tour, sans espoir de victoire, favoriser l’élection d’un candidat des extrêmes, de se retirer au profit des candidats, des partis avec lesquels nous partageons les mêmes exigences démocratiques et républicaines", avait-il lancé. Selon Le Figaro, l'ex-Premier ministre votera "pour un communiste dimanche prochain , sans hésiter". "Je préfère un élu avec lequel j'ai des désaccords, mais avec qui je peux travailler, qu'un candidat avec qui j'ai des désaccords de nature", a-t-il expliqué. Dans la 8e circonscription de Seine-Maritime, Jean-Paul Lecoq, le candidat communiste, est arrivé en tête au premier tour avec 42,82 % des voix, devant la candidate RN Isabelle Le Coz (31,32 %). 07:40 - Des désistements "pour rien" ? Les électeurs suivront-ils les appels des candidats qui se sont désistés ? Si un "front républicain" s'est mis en place et que 130 candidats de gauche et 82 du camp présidentiel se sont mis de retrait pour faire face au Rassemblement national, ce sont les électeurs qui auront les clés du scrutin. À l'image de Bruno Le Maire, certains électeurs du camp présidentiel pourraient faire le choix de ne pas voter pour le Rassemblement national, ni pour des candidats La France insoumise au sein du Nouveau Front populaire. Aussi, Jordan Bardella a indiqué qu'il ne deviendrait pas Premier ministre s'il ne disposait pas d'une majorité absolue. Et Marine Le Pen d'expliquer ce mardi que si le RN s'approchait de cette barre de 289 députés, avec "par exemple 270" élus, son parti chercherait à attirer "des députés par exemple divers droite, divers gauche, LR". Jordan Bardella a également appelé les Républicains "au courage et à l'intérêt national", se disant "prêt à la main tendue" pour "élargir (s)a majorité" dans Le Figaro. 07:12 - François Hollande salue un "front républicain" Sur France 2, ce mardi soir, François Hollande s'est dit "fier d'avoir fait barrage à l'extrême droite et au Rassemblement national". En effet, plus de 200 candidats se sont désistés entre le premier et le second tour. "Le front républicain s'est reformé, dans la douleur il faut bien le dire, notamment pour la majorité, mais dans la clarté pour la gauche", a affirmé François Hollande sur France 2. 06:54 - Combien de candidats au second tour ? Les candidats avaient jusqu'à mardi 18h00 pour déposer leur candidature en préfecture en vue du second tour des législatives. Ils seront encore un peu plus de 1 100 candidats dimanche, après des jeux de désistement. La gauche a retiré plus de 130 candidats et le camp présidentiel 82, pour faire face au Rassemblement national 06:35 - Dernier Conseil des ministres avant le second tour Ce mercredi matin, Emmanuel Macron réunit un dernier Conseil des ministres avant le second tour des législatives. Mardi, Marine Le Pen avait mis en garde contre "un coup d'État administratif" du camp Macron. D'après elle, une vague de nominations sera mise en place lors de Conseil des ministres, que ce soit à la tête de la police, de la gendarmerie, mais aussi des préfets ou des ambassadeurs lors de ce Conseil des ministres, dans le but d'"empêcher Jordan Berdella de gouverner". L'Élysée a appelé l'ancienne présidente du RN "à du sang-froid et de la mesure".

En savoir plus

Le résultat du premier tour des législatives, qui a eu lieu ce dimanche 30 juin, a donné le RN et ses alliés en tête, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. Voici les résultats officiels dévoilés par le ministère de l'Intérieur :

Parmi les résultats significatifs de ces législatives, on note la victoire au premier tour de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et du socialiste Olivier Faure en Seine-et-Marne. François Hollande est en ballotage favorable en Corrèze, comme Elisabeth Borne dans le Calvados, qui pourrait être élue grâce au désistement du candidat de la gauche. Laurent Wauquiez est aussi en ballotage favorable dans la Haute-Loire, François Ruffin est quand à lui en difficulté dans la Somme. L'ancien ministre Clément Beaune a été battu par le socialiste Emmanuel Grégoire, élu dès le premier tour à Paris. Le patron du PCF, Fabien Roussel est aussi éliminé dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre Jérôme Cahuzac.

Si l'élection est avant tout nationale, le résultat des législatives doit s'observer localement. Les résultats qui émergent dans chaque circonscription donnent des enseignements précieux sur le paysage politique en France en 2024. Trouvez votre circonscription dans la carte ci-dessous pour consulter le détail des résultats :

Les actus

Candidats aux législatives : 221 désistements, ces circonscriptions explosives avant le 2nd tour

Sondages des législatives 2024 : un résultat de 2e tour se dégage, le RN contenu

Ministres candidats aux législatives : qui est qualifié au 2e tour ? Qui se désiste ?

Proportionnelle aux législatives : une idée qui divise... et qui peut aider le RN ?

Front républicain : le barrage au RN efficace malgré les tergiversations de la majorité ?

Quel ministre des affaires étrangères RN ? Thibaut François n'est pas la seule option

Les élections législatives en France s'organisent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce des résultats, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits lors des résultats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat arrivé en deuxième position est également qualifié. Le second tour voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.

Résultat des législatives, majorité et gouvernement

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement une majorité à l'Assemblée, qui peut être absolue (289 sièges) ou relative, et donc orienter de manière plus ou moins forte les priorités du pays et les lois qui seront votées pendant la mandature. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes. En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des majorités et donc des gouvernements de coalition peuvent se former.

Le gouvernement étant responsable devant le parlement, qui peut le valider ou le rejeter lors d'un vote de confiance ou après le dépôt d'une motion de censure, il doit donc être en phase avec cette majorité sortie des urnes. Après des résultats des législatives, le Président de la République nomme donc généralement un Premier ministre, issu de son parti en cas de victoire ou du parti majoritaire si une autre sensibilité l'emporte.

Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.