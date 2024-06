Résultat des élections législatives 2024 : les tendances se précisent, une grosse surprise et même un gagnant

Le premier tour des élections législatives 2024 est désormais terminé dans une très grande partie du pays avec la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats et les indicateurs publiés en fin de scrutin révèlent quelques tendances fortes et des surprises, comme une participation rarement vue...

Carte : résultats par circonscription L'essentiel Le premier tour des élections législatives est en train se dévoiler à mesure que la journée défile, ce dimanche 30 juin. Alors que la très large majorité des bureaux de vote a fermé ses portes à 18 heures, quelques villes continuent à voter jusqu'à 20 heures. Mais des tendances et même quelques résultats s'imposent déjà.

D'abord et surtout, la participation est très élevée, avec un pointage à un quart des inscrits (25,9%) à la mi-journée, puis près de 60% à 17 heures (59,39%), un score historique et une bonne surprise.

Le nombre de triangulaires et même d'élus au premier tour s'en trouveront fortement impactés, ceux-ci dépendant directement de scores en nombre d'inscrits. On pourrait donc avoir quelques dizaines d'élus dès ce soir et près d'une centaine de triangulaires en vue du second tour. Une tendance majeure pour une telle élection.

Des résultats sont par ailleurs connus partiellement pour ces législatives, en outre-mer, avec déjà un gagnant élu dès le premier tour en Polynésie et un Front populaire qui réalise un carton plein, en tête dans les quatre circonscriptions de Martinique notamment.

Quels résultats pour les élections législatives 2024 ?

Dans les derniers sondages sur les législatives, le Rassemblement national et ses alliés étaient donnés à l'échelle nationale aux alentours des 30-35% des intentions de vote et jusqu'à 36 à 37% dans les toutes dernières enquêtes publiées avant la trêve. Le Nouveau Front populaire se situait autour de 26-30%, la majorité présidentielle entre 17 et 20%, Les Républicains autonomes autour des 7%. Venaient ensuite les listes bien plus marginales : les listes divers gauche autour de 4% et Reconquête autour de 3% notamment.

Quel résultat en nombre de sièges à l'issue des législatives 2024 ?

Des projections en nombre de sièges sont également effectuées par les sondeurs, anticipant déjà les résultats du 2e tour de ces législatives 2024. Tous considèrent qu'il est probable que le Rassemblement national remporte plus de sièges que ses concurrents, voire qu'il soit en capacité d'obtenir une majorité absolue, nécessaire s'il veut gouverner sans alliance. Voici la dernière projection en date, qui donne des estimations sur le nombre de députés élus par groupe politique. Il faut 289 sièges pour obtenir une majorité absolue.

L'inconnue des triangulaires et des reports de voix au second tour

Les sondeurs ont beaucoup de mal à affiner leur modèle de projections pour le 2e tour du fait du caractère local des 577 scrutins. Mais un autre paramètre vient compliquer la tâche des instituts pour tenter d'estimer les résultats du 2e tour des législatives : si la participation est forte - elle est estimée à plus de 60% -, ces élections seront marquées par l'organisation de nombreuses triangulaires, sans doute plus d'une centaine. Cela arrive lorsque trois candidats obtiennent au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits au 1er tour. Or plus les gens votent, plus le seuil de qualification baisse.

En cas de nombreuses triangulaires, les résultats du 2e tour des législatives deviennent de plus en plus incertains. C'est mécaniquement l'extrême droite qui est la plus avantagée, du fait de l'éparpillement des voix entre les deux autres candidats. En cas de désistement d'un concurrent "pour faire barrage" à l'extrême droite, en revanche, celle-ci est souvent perdante. Que feront les candidats engagés dans des triangulaires ? Quels seront les reports de voix ? Ces problématique sont très importantes pour comprendre les résultats des législatives.

Les projections effectuées ne donnent pas le poids politiques de chaque parti politique au sein des trois grandes coalitions (Nouveau Front Populaire, Ensemble - Majorité présidentielle et Alliance LR-RN). Pour prendre vraiment la mesure des résultats vraisemblables au 2e tour de ces législatives 2024, il faut entrer dans un niveau d'estimations par circonscription. En s'appuyant sur la sociologie électorale locale, il est possible de lister des circonscriptions considérées comme "imperdables", d'autres avec des configurations locales faisant émerger des favoris et des circonscriptions indécises entre 2 blocs ou 3 blocs. C'est ce travail que propose notamment le site Swing Circos, qui propose même de générer le nombre de sièges obtenus par parti en fonction de plusieurs scénarios : des hypothèses favorables à la gauche, au centre ou au RN ; un scénario qui s'appuie sur un barrage systématique à l'extrême droite avec désistement du 3e en cas de triangulaire. Voici une projection par parti politique. Les blocs identifiés par les sondeurs sont ici nettement plus détaillés, avec des rapports de force identifiables au sein de chaque alliance :

Si l'élection est avant tout nationale, les résultats des législatives devront aussi s'apprécier à l'échelle locale, chaque député étant élu dans une circonscription. Au-delà des résultats dans chaque circonscription, ceux qui vont émerger aussi dans chaque ville donneront des enseignements précieux sur le paysage politique en France en 2024. Trouvez votre circonscription et votre ville dans la carte et la liste ci-dessous pour consulter les derniers résultats ainsi que le verdict des urnes le 30 juin :

Les élections législatives en France s'organisent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce des résultats, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits lors des résultats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat arrivé en deuxième position est également qualifié. Le second tour voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.

Résultat des législatives, majorité et gouvernement

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement une majorité à l'Assemblée, qui peut être absolue (289 sièges) ou relative, et donc orienter de manière plus ou moins forte les priorités du pays et les lois qui seront votées pendant la mandature. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes. En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des majorités et donc des gouvernements de coalition peuvent se former.

Le gouvernement étant responsable devant le parlement, qui peut le valider ou le rejeter lors d'un vote de confiance ou après le dépôt d'une motion de censure, il doit donc être en phase avec cette majorité sortie des urnes. Après des résultats des législatives, le Président de la République nomme donc généralement un Premier ministre, issu de son parti en cas de victoire ou du parti majoritaire si une autre sensibilité l'emporte.

Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.