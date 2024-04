Les Français bientôt moins remboursés pour une consultation médicale

À compter du 15 mai 2024, le reste à charge va doubler, révèle Le Parisien. Concrètement, le patient devra payer 2 euros, contre 1 euro actuellement, sur chaque consultation médicale et autres radios ou analyses.

Dégradation des comptes de la Sécurité sociale oblige, le gouvernement s'était résolu, en janvier dernier, à mettre davantage à contribution le porte-monnaie des patients. L'idée : augmenter la part non remboursée, ni par l'Assurance maladie ni par les complémentaires santé, également appelée le reste à charge. Et alors qu'un décret en date du 16 février laissait au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) la possibilité d'augmenter la contribution du patient de 1 euro actuellement à 2, voire 3 euros, Le Parisien dévoile ce mardi que le 21 mars dernier, il a finalement été approuvé un doublement de la participation forfaitaire du patient. Sur une année, cette mesure qui entrera en vigueur le 15 mai, et non en juin comme un temps évoqué, doit permettre à l'État d'économiser plus de 400 millions d'euros.

Les jeunes âgés de moins de 18 ans, les femmes enceintes (à partir du sixième mois de grossesse et jusqu'au douzième jour suivant l'accouchement), les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), ceux de l'aide médicale de l'État (AME), de pension militaire, ainsi que les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont cependant pas concernés par la mesure.

800 millions d'euros d'économies annuelles

Pour les autres patients, toute consultation chez le médecin traitant ou chez un spécialiste, ainsi que chaque analyse biologique ou examen radiologique sera remboursé de 1 euro de moins comparé à ce jour. Si votre médecin pratique le tiers payant et que vous n'avancez rien, Le Parisien précise que le montant de la participation sera récupéré sur un autre remboursement. En somme, il est possible que vous continuiez à ne rien payer en allant chez le médecin, en revanche, le reste à charge du généraliste pourrait être soustrait à votre remboursement lié à l'achat de médicaments en pharmacie, par exemple.

Le Parisien note toutefois que les rendez-vous chez le chirurgien-dentiste, avec des sages-femmes ou des auxiliaires médicaux, comme des infirmières ou des orthophonistes, ainsi que les interventions chirurgicales ne seront pas soumis à cette mesure. Cette contribution ne dépassera par ailleurs pas les 4 euros par jour et par médecin. De plus, elle restera plafonnée à 50 euros par an et par personne. À noter que le doublement du reste à charge vient s'ajouter à celui des franchises médicales, qui est entré en vigueur le 31 mars dernier et qui concerne, entre autres, les boîtes de médicaments. Avec ces deux augmentations, l'Assurance maladie espère économiser pas moins de 800 millions d'euros par an.