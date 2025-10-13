Watson : un nouveau chapitre pour le légendaire docteur sur Paramount+

Le célèbre acolyte de Sherlock Holmes prend enfin la lumière seul dans Watson, nouvelle série médico-policière portée par Moris Chestnut sur Paramount +. Les infos sur le programme.

Le mythe est tenace mais les personnages se renouvèlent. Créée par Craig Sweeney (Elementary), la série Watson revisite la légende du détective sous un angle inédit. Un an après la mort supposée de Sherlock Holmes, le Dr John Watson tente de tourner la page en ouvrant la "Clinique Holmes", un centre dédié aux maladies rares et aux cas médicaux complexes. Mais alors qu'il s'efforce de reconstruire sa vie, de vieilles ombres refont surface, notamment celle du mystérieux Moriarty. Mélange de thriller médical et d'enquête policière, la série marque le retour de personnages incontournables de la culture britannique. Elle est disponible depuis le 13 octobre 2025 sur Paramout+.

Le rôle-titre a été confié à Morris Chestnut (Rosewood, The Resident), qui offre une version moderne du célèbre docteur. À ses côtés, Eve Harlow (Les 100, The Night Agent) interprète l'assistante et confidente de Watson, Peter Mark Kendall (The Americans), incarne les jumeaux infectiologues à la clinique. Le casting est complété par Inga Schlingmann, Ritchie Coster (True Detective) et Rochelle Aytes (SWAT, Mistresses) dans la peau de l'ex-épouse de Watson.

Quelle est l'intrigue de la série Watson ?

Un an après la mort de son ami et partenaire Sherlock Holmes, le Dr John Watson reprend sa carrière médicale en tant que directeur de clinique spécialisée dans le traitement des maladies rares. Mais son ancienne vie n'est pas terminée pour autant.

Qui est au casting de la série Watson ?

Morris Chestnut : John Watson

Eve Harlow : Ingrid Derian

Peter Mark Kendall : Stephens Croft / Adam Croft

Inga Schlingmann : Sasha Lubbock

Ritchie Coster : Shinwell Johnson

Rochelle Aytes : Mary Morstan

Randall Park : James Moriarty

Kacey Roll : Hannah

Louriza Tronco : Reyes

Nat Faxon : Hobie McSorley

Kiera Allen : Gigi Grigoryan

Amanda Crew : Lauren

Où voir la série Watson en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Watson en exclusivité sur Paramount++ depuis le 13 octobre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.