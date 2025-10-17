Fête de la VOD : près de 300 films à voir à tarif réduit, jusqu'à quand ?

Jusqu'au 22 octobre 2025, profitez de plus de 300 films à voir en VOD à un tarif avantageux.

Envie de voir un film mais vous ne trouvez pas votre bonheur dans le catalogue des plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonnées ? Il est toujours possible d'acheter ou de louer un film en VOD. Si vous êtes amateur de cet usage, sachez qu'il est possible de faire le plein de films grâce à la Fête de la VOD.

Cet événement promotionnel se tient du 15 septembre 2025 au 22 octobre 2025. A cette date, plus de 300 films sont proposés à un tarif réduit. L'occasion de rattraper certaines des dernières sortie, surtout ceux qui ont fait l'événement lors de l'année 2024, comme L'amour ouf, Gladiator II, Flow, Le robot sauvage, Anora ou encore Conclave et En Fanfare. Blockbuster hollywoodien, film d'animation ou drames français, il y en a pour tous les goûts.

Tarifs et plateformes

Les tarifs de l'achat et de la location en VOD varient suivant les sites. En moyenne, un film en location peut coûter entre 2,99 euros et 4,99 euros en SD. A l'achat, les tarifs varient en fonction de la qualité ou de la nouveauté du film, entre 7 et 15 euros environ. A l'occasion des quelques jours que dure la Fête de la VOD, les tarifs sont abaissés : la location passe à 2 euros quand l'achat d'un film coûte 5 euros, jusqu'au 22 octobre 2025 inclus.

Pour profiter de ces tarifs, il faut se rendre sur l'une des huit plateformes partenaire de l'événement promotionnel : Arte boutique, CANALVOD, Filmo, Orange, Pathé Home, UniversCiné, Première Max et Viva by VIDEOFUTURE. Le plus difficile est désormais de faire un choix parmi le catalogue proposé pour l'occasion.