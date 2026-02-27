Netflix lâche l'affaire avec Warner Bros : on vous explique ce qu'il s'est passé avec Paramount

Netflix se retire de la course au rachat de Warner Bros. Discovery après que Paramount ait fait une contre-offre bien supérieure.

L'une des plus grosses opérations financières américaines de l'année, mais également celle qui faisait le plus trembler Hollywood, n'aura pas lieux. Ce jeudi 26 février, Netflix s'est retiré de l'opération de rachat de Warner Bros. Discovery, après que l'entreprise ait assuré que l'offre rivale de Paramount Skydance était "une proposition supérieure" à celle qu'avait effectuée Netflix il y a quelques mois. Selon Variety, la dernière offre de Paramount déposée le 24 février dernier s'élevait à environ 111 milliards de dollars pour acquérir l'intégralité de Warner Bros Discory, en incluant ses chaînes câblées.

"La transaction que nous avons négociée aurait créé de la valeur pour les actionnaires et aurait bénéficié d'une voie claire vers l'approbation des autorités réglementaires ", ont déclaré Ted Sarandos et Greg Peters, co-PDG de Netflix, dans un communiqué de presse publié jeudi, relayé par plusieurs médias américains. "Cependant, nous avons toujours fait preuve de rigueur, et au prix demandé pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l'opération n'est plus financièrement intéressante. Nous refusons donc de nous aligner sur l'offre de Paramount Skydance." Selon eux, même si cet "accord aurait renforcé l'industrie du divertissement, tout en maintenant et en créant des emplois de production aux États-Unis", "cette transaction a toujours été un atout, au juste prix, et non une nécessité absolue".

Un revirement de situation inattendu

Netflix et Warner Bros. Discovery avaient officialisé un accord commercial de plus de 82 milliards de dollars en décembre 2025, qui devait encore être approuvé par les autorités réglementaires. Cela promettait de bouleverser totalement le paysage audiovisuel américain, puisque le géant du streaming aurait pu acquérir les studios de cinéma et de télévision, ainsi que la chaîne HBO et la plateforme de streaming HBO Max, sans toutefois s'intéresser aux chaînes de télévision de WBD. Mais Paramount Skydance avait présenté une contre-offre de 104 milliards de dollars pour s'emparer de l'ensemble de Warner Bros. Discovery (en incluant ses chaînes de télévision).

Une bataille s'était alors ouverte entre Netflix et Paramount. Rappelons que le patron de ce dernier n'est autre que David Ellison, fils du milliardaire Larry Ellison, lui-même un ami et fervent partisan du président Donald Trump. Ce dernier avait d'ailleurs exprimé des réserves quant à un rachat entre Netflix et Warner Bros Discovery, assurant que cela pourrait "devenir un problème" en raison de la part de marché combiné qu'une telle fusion représenterait.

Paramount a finalement remporté la bataille en surenchérissant de 31 dollars par action (environ 111 milliards de dollars au total). Le fait que Netflix se soit retiré quelques heures seulement après que Ted Sarandos ait rencontré des représentants de l'administration Trump interroge.

Ce que va changer l'accord entre Paramount et Warner

Selon Variety, la fusion entre Paramount et WBD entraînera un "chevauchement importants des activités de production et de programmation cinématographiques et télévisuelles". Celle-ci pourrait alors entraîner "une nouvelle vague massive de suppressions d'emplois" selon les spéculations du média. Pour l'heure, rien n'a été officiellement annoncé.

Mais le fonctionnement global, et surtout l'impact que cela va entraîner pour les spectateurs, reste flou. Le média spécialisé Variety suppute que les chaînes câblées de Warner Bros Discovery devraient être intégrées au groupe de chaînes linéaires de Paramount qui existent déjà. On ne sait pas encore si Paramount+ et HBO Max, les deux plateformes de streaming distinctes des deux groupes, fusionneront ou continueront de co-exister, et si ce rachat entraînera une augmentation des tarifs pour les abonnés.