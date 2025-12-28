Sorti le 6 mars 2019, le blockbuster suit les aventures de Carol Danvers, aidée par l'agent secret américain Nick Fury.
Captain Marvel est un blockbuster des studios Marvel sorti le 6 mars 2019 au cinéma. Il met en scène Carole Danvers, une pilote américaine joue par Brie Larson, qui acquière de puissants pouvoirs et se donne pour mission de protéger la terre de l'empire Kree.
Au cours du film, Captain Marvel reçoit l'aide de l'agent secret américain Nick Fury. Les événements se déroulent cependant bien avant les films Avengers ou Iron Man : pour les besoins du film, Samuel L. Jackson a donc dû être rajeuni numériquement.
Mais comment rajeunit-on numériquement un acteur ? Dans le cas de Captain Marvel, la production a fait appel à la compagnie Lola VFX, qui œuvre d'ailleurs sur la plupart des rajeunissements visibles dans les films hollywoodiens. Selon IndieWire, Samuel L. Jackson a bien joué toutes les scènes du film, avant que son visage ne soit retouché image par image à l'ordinateur, le tout en s'inspirant des films dans lesquels il a pu jouer dans les années 1990.
Synopsis - Dans les années 1990, Carole Danvers est une pilote américaine dotée de puissants pouvoirs qui a perdu la mémoire. Avec l'aide de l'agent secret américain Nick Fury, celle qui devient Captain Marvel se donne pour mission de protéger la Terre de l'empire Kree, tout en découvrant les mystères qui entourent sa véritable identité.
Quels sont les pouvoirs de Captain Marvel ?
Pour les amateurs des films Marvel qui ne lisent pas de comics, Captain Marvel est un personnage peu connu. Faisons le point sur ses différents pouvoirs. Dans les comics, Carol Danvers est une pilote de talent de l'US Air Force. Elle a également été exposée à des radiations d'une technologie Kree qui lui donnent accès à de nombreux pouvoirs : une force surhumaine, la capacité de voler mais aussi la clairvoyance. Elle est également résistante aux virus et autres toxines. Dans les comics toujours, elle possède une forme ultime appelée Binary. Transformée en Binary, Captain Marvel peut puiser dans l'énergie d'une étoile mais aussi se déplacer aussi rapidement que la lumière envoyer des rayons cosmiques capables de pulvériser n'importe quoi. Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, l'a dit : Captain Marvel est le personnage le plus puissant à arriver dans l'univers Marvel au cinéma. Après cette description, on le croit sans mal !
Les scènes post-générique de Captain Marvel expliquées
La première scène post-générique de Captain Marvel met en scène la rencontre de l'héroïne avec les Avengers ayant survécu au claquement de doigts de Thanos. On retrouve Captain America, Black Widow, War Machine mais aussi Bruce Banner dans le quartier général des Avengers peu après que Thanos a mis à exécution son plan de décimer la moitié de la population de l'univers. Le biper que Nick Fury a lié à Captain Marvel est en état de marche. On peut entendre Black Widow (Scarlett Johansson) expliquer que si Nick Fury faisait confiance à Captain Marvel, elle lui fera donc confiance. C'est à ce moment là que Captain Marvel débarque dans le QG des Avengers. La scène se termine sur une phrase : "Où est Nick Fury ?"
La deuxième et dernière scène post-générique de Captain Marvel est moins sérieuse que la précédente. On y retrouve Goose, le chat que l'on peut voir dans le long-métrage. Ici, le chat se trouve dans le bureau de Nick Fury quand il est pris de convulsion comme s'il allait recracher une boule de poils. En réalité, c'est le Tesseract, la pierre de l'infini mise en scène dans Captain America First Avenger, qu'il est en train de recracher. Voilà qui explique comment le SHIELD a mis la main sur cette Pierre de l'infini à l'époque.
