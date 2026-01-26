Sorti en 2005, "Mr and Mrs Smith" a été le théâtre du coup de foudre entre Brad Pitt et Angelina Jolie, aujourd'hui divorcés.

Un parfum de scandale entourera toujours le film Mr and Mrs Smith. Ce film d'espionnage sorti en 2005 voit Brad Pitt et Angelina Jolie se donner la réplique pour la première fois à l'écran dans un jeu de dupes amoureux aussi sexy que musclé. Dans ce long-métrage de Doug Liman, les deux comédiens incarnent un couple des plus banals, en apparence seulement : ils sont en réalité chacun des assassins redoutables qui gardent leur identité secrète, même pour leur moitié ! Leur quotidien vacille lorsque leurs organisations respectives leur demandent d'exécuter l'autre.

Si l'on connaît Mr and Mrs Smith aujourd'hui, ce n'est pas pour son intrigue ou pour sa mise en scène. Non, c'est parce qu'il s'agit du film qui a permis la rencontre de Brad Pitt et Angelina Jolie, en 2004. A l'époque, l'acteur de Fight Club était marié à Jennifer Aniston (Friends) et l'interprète de Tomb Raider avait divorcé de Billy Bob Thornton. Quelques mois après le tournage, en janvier 2005, Brad Pitt rompt avec son épouse et est aperçu en avril 2005 en vacances avec sa co-star de Mr and Mrs Smith. Il n'en faut pas plus pour déchaîner la presse people et les paparazzis.

Mais que s'est-il vraiment passé sur le tournage du film ? On ne le saura probablement jamais, mais Angelina Jolie assure qu'il n'y a eu aucune infidélité sur le tournage, malgré les rumeurs que l'on pouvait lire dans les tabloïds. "Je ne savais pas exactement où en était Brad dans sa vie personnelle à ce moment-là, mais il était clair qu'il était avec sa meilleure amie, quelqu'un qu'il aime et qu'il respecte.", racontait-elle Jolie dans un entretien donné à Vogue quelques mois après la sortie du film. "Je pense que nous étions les deux dernières personnes à chercher une relation amoureuse. Moi je n'étais pas du tout dans cette perspective. J'étais très contente d'être mère célibataire."

L'actrice assure qu'ils étaient "très, très bons amis" : "À cause du film, on s'est retrouvé à faire ensemble tous ces trucs dingues et je crois que nous nous sommes découverts cette étrange amitié, survenue à l'impromptue. Tout ce que nous faisions ensemble nous apportait beaucoup de joie (...) nous sommes devenu une sorte de tandem." Tout bascule donc lorsque Brad Pitt rompe avec Jennifer Aniston : "Je n'étais pas aussi excitée que pouvaient le croire les gens. Nous avons passé beaucoup de temps à contempler, à penser et à parler de ce que nous voulions dans la vie, et nous avons réalisé que nos attentes étaient très similaires. Puis nous avons continué à prendre notre temps. Nous sommes devenus de très très bons amis pendant un long moment. Puis la vie nous a menés vers un chemin où nous pouvions aller ensemble, où nous ressentions la possibilité de faire quelque chose, le devoir de faire quelque chose."

Le couple "Brangelina" confirme leur relation une fois que le divorce Pitt/Aniston est officialisé. L'acteur adopte en 2006 les trois enfants adoptifs d'Angelina Jolie. Ensemble, ils ont trois enfants biologiques en 2006 et 2008. Ils s'installent alors au domaine de Miraval et finissent par se marier le 23 août 2014. Après douze ans de vie commune cependant, la comédienne demande le divorce, qui est finalement prononcé en 2019, sur fond d'accusations de violences conjugales et familiales. Une enquête du FBI blanchit l'acteur, mais certains de ses enfants continuent d'affirmer que les violences ont été réelles, et plusieurs demandent à abandonner le nom de leur père.

Synopsis - Monsieur et Madame Smith sont en apparence un couple des plus banals. Mais ils sont pourtant les assassins les plus redoutables de la planète. Leur identité est en conséquence gardée secrète... même l'un envers l'autre. Et quand leurs organisations respectives réclament la tête de leur moitié, la scène de ménage risque de prendre une tournure apocalyptique...