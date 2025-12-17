Pour son troisième volet, la saga se passe de Colin Firth et Taron Egerton. Matthew Vaughn se lance dans un prologue.

Après Kingsman : Services secrets et Kingsman : Le Cercle d'or, voici que la saga Kingsman de Matthew Vaughn s'offre un prologue avec un troisième épisode appelé The King's Man : Première Mission. Comme il s'agit d'un spin-off, dont les aventures se passent à la veille de la Première guerre mondiale, bien avant les deux premiers épisodes, Colin Firth et Taron Egerton ne sont pas de la partie et laisse leur place à de nouveaux personnages.

L'intrigue se concentre sur la formation de l'agence d'espions britanniques. Pour l'occasion, le réalisateur dirige Ralph Fiennes (Skyfall, Le Patient anglais, Harry Potter...) qui campe Orlando, l'homme à l'origine de l'agence Kingsman. Il fait face à plusieurs acteurs connus, qui campent à la fois des alliés et des ennemis : Gemma Arterton, Matthew Goode, Tom Hollander, Daniel Brühl, Charles Dance ou encore Rhys Ifans et Harris Dickinson.

Synopsis - Les origines de King's Man se dévoile. Alors que des génies criminels prévoient d'éliminer des millions d'innocents, un homme tente tout pour contrecarrer leurs plans. Pour atteindre son objectif, il va monter une agence de renseignement indépendante.