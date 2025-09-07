Eclipse lunaire : à quelle heure et comment observer la lune de sang ?

Ce dimanche 7 septembre au soir, le ciel de France sera le théâtre d'une éclipse de Lune totale doublée d'une Lune de sang. Voici les horaires d'observation selon votre ville ainsi que les conditions pour une meilleure visibilité.

Place à un spectacle rarissime dans le ciel ce dimanche soir : une éclipse lunaire totale sera visible en partie dans le ciel de France. C'est un phénomène qui se produit lorsque la Terre se situe très exactement entre le Soleil et la Lune et n'a lieu que lors de la pleine Lune. Si l'éclipse totale commence à partir de 19h30, lorsque la Lune pénètre totalement dans l'ombre de la Terre, elle ne sera visible qu'au moment du lever de Lune qui se produira à des horaires différents selon votre région : plus vous serez à l'est et plus vous aurez la chance de voir le pic de l'éclipse, prévu à 20h11. En effet, la Lune se lèvera plus tôt à l'est (19h54 pour Nice, 20h03 pour Metz et 20h11 pour Marseille). Les régions situées à l'ouest assisteront à la fin de l'éclipse lunaire avec un Lever de lune prévu à 20h17 pour Toulouse, 20h34 pour Rennes et 20h46 pour Brest. Les Parisiens pourront quant à eux observer l'éclipse qu'à partir de 20h19, si la météo le permet (ce qui n'est pas gagné).

Ce qui est inhabituel, c'est que pendant cette éclipse, la Lune sera rouge, ce que l'on appelle le phénomène de "Lune de sang" ou "Lune rousse". Cette couleur est une conséquence de l'absence de rayons du Soleil. Des rayons rouges filtrés par l'atmosphère de la Terre seront renvoyés vers la Lune, comme lors des couchers et des levers de Soleil que l'on admire. Pour l'observer au mieux à l'œil nu, le ciel doit être dégagé et dépourvu de pollution lumineuse. Des lunettes astronomiques, un télescope ou des jumelles permettront d'observer en détail les nuances de la Lune. Le spectacle se terminera à 21h56 avec la sortie de la Lune de l'ombre de la Terre.