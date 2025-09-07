Eclipse lunaire : à quelle heure et comment observer la lune de sang ?
Ce dimanche 7 septembre au soir, le ciel de France sera le théâtre d'une éclipse de Lune totale doublée d'une Lune de sang. Voici les horaires d'observation selon votre ville ainsi que les conditions pour une meilleure visibilité.
Place à un spectacle rarissime dans le ciel ce dimanche soir : une éclipse lunaire totale sera visible en partie dans le ciel de France. C'est un phénomène qui se produit lorsque la Terre se situe très exactement entre le Soleil et la Lune et n'a lieu que lors de la pleine Lune. Si l'éclipse totale commence à partir de 19h30, lorsque la Lune pénètre totalement dans l'ombre de la Terre, elle ne sera visible qu'au moment du lever de Lune qui se produira à des horaires différents selon votre région : plus vous serez à l'est et plus vous aurez la chance de voir le pic de l'éclipse, prévu à 20h11. En effet, la Lune se lèvera plus tôt à l'est (19h54 pour Nice, 20h03 pour Metz et 20h11 pour Marseille). Les régions situées à l'ouest assisteront à la fin de l'éclipse lunaire avec un Lever de lune prévu à 20h17 pour Toulouse, 20h34 pour Rennes et 20h46 pour Brest. Les Parisiens pourront quant à eux observer l'éclipse qu'à partir de 20h19, si la météo le permet (ce qui n'est pas gagné).
Ce qui est inhabituel, c'est que pendant cette éclipse, la Lune sera rouge, ce que l'on appelle le phénomène de "Lune de sang" ou "Lune rousse". Cette couleur est une conséquence de l'absence de rayons du Soleil. Des rayons rouges filtrés par l'atmosphère de la Terre seront renvoyés vers la Lune, comme lors des couchers et des levers de Soleil que l'on admire. Pour l'observer au mieux à l'œil nu, le ciel doit être dégagé et dépourvu de pollution lumineuse. Des lunettes astronomiques, un télescope ou des jumelles permettront d'observer en détail les nuances de la Lune. Le spectacle se terminera à 21h56 avec la sortie de la Lune de l'ombre de la Terre.
09:50 - Eclipse lunaire à Paris : que voir et à quelle heure ce dimanche soir ?
L'éclipse lunaire de ce dimanche soir ne sera visible qu'au Lever de Lune dans le ciel. La Lune se lèvera à environ 20h19 sur la capitale, après le maximum de la phase totale qui se sera produit à 20h11. Les Parisiens ne verront ni le début ni le maximum de l'éclipse, mais auront la possibilité d'observer la fin de la totalité et la sortie de l'ombre de 20h52 à 21h56, si la météo le permet bien entendu...
08:00 - Quelle région de France pourra observer la Lune de Sang à l'occasion de l'éclipse lunaire ?
07:07 - Quel est le déroulé, heure après heure, de l'éclipse lunaire ?
Selon l'Observatoire de Paris, les principaux événements de l’éclipse de Lune de ce dimanche 7 septembre 2025 vont se dérouler comme suit ci-dessous. Il est à noter que les Français ne pourront observer l'événement qu'au Lever de Lune qui se produira entre 19h54 (Nice) et 20h46 (Brest) selon la région.
- 17h28 : entrée dans la pénombre de la terre
- 18h27 : entrée dans l’ombre de la Terre
- 19h30 : début de l'éclipse totale (totalement dans l'ombre)
- 20h11 : maximum de l'éclipse totale
- 20h52 : début de la sortie de l’ombre de la Terre
- 21h56 : fin de la sortie de l’ombre de la Terre
- 22h55 : sortie de la pénombre