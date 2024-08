DIRECT. Athlétisme aux JO 2024 : Zhoya, Zézé, Happio, de nombreux Français engagés, le live

Dans sa demi-finale, Ryan Zézé a terminé 7e en 20'81", trop loin des places qualificatives et Kenneth Bednarek, vainqueur en 20'00". Pas de finale olympique pour le Français !

Place aux demi-finales du 200m (H) ! Seul sprinteur français encore en lice, Ryan Zézé sera dans la première course avec André de Grasse et Kenneth Bednarek.

Troisième de sa demi-finale derrière Rai Benjamin et Roshawn Clarke, Wilfried Happio ne se qualifie pas au temps (48'66"). Le Français ne rejoint pas Clément Ducos en finale olympique du 400m haies et est éliminé.

19:40 - Clément Ducos en finale !

Quelle course de Clément Ducos ! Derrière le favori du 400m haies, Karsten Warholm, le Français prend la deuxième place en 47'85" et se qualifie pour la grande finale olympique. Au tour de Wilfried Happio dans la troisième course.