DIRECT. JO 2024 : c'est parti pour la marche, Manaudou et Malonga attendus. Le live

Après une journée historique avec 8 médailles et le fabuleux doublé de Léon Marchand, ce jeudi 1er août pourrait être riche en émotions avec du judo, du kayak, les Bleues du fleuret et les entrées en lice de Manaudou et Marchand sur 50m nage libre et 200m 4 nages.

08:59 - Les Bleus lâchent, le peloton du 20 km marche se disloque Ca devient trop dur à suivre pour nos deux concurrents français sur le 20 km marche. Aurélien Quinion et Gabriel Bordier n'ont plus réussi à accrocher le groupe de tête. Au 14e kilomètre, ils sont passés en 17e et 20e position à 6 et 8 secondes de la tête. Un groupe de 10 semble se détacher devant avec les favoris Stano, Martin, Pintado et Zhang tous là. Seul le champion d'Europe suédois Kallstrom a également lâché.

08:56 - En judo, début du tournoi olympique à 10 heures pour Diesse en -100kg Aurélien Diesse est le représentant français en judo en catégorie -100kg ce jeudi. A la veille de l'entrée en lice de Teddy Riner, le Bleu figure parmi les outsiders dans sa catégorie. Non tête de série, il débutera sa journée dès 10 heures avec le 3e combat au programme du jour. Son adversaire sera le Tadjik Dzhakonghir Madzhidov.

08:55 - Zhang imprime encore le rythme au 20 km marche Pas d'accélération en tête avec un rythme régulier sous les 4 minutes au kilomètre. Le Chinois Zhang a pris les choses en main. Si Aurélien Quinion s'accroche au 12e rang après 13 kilomètres et pointe à une petite seconde, cela semble plus difficile pour Gabriel Bordier qui recule dans la hiérarchie. Il est 19e à 3 secondes au passage de ce 13e kilomètre.

08:52 - 25 hommes encore dans le groupe de tête 24 concurrents s'accrochent au rythme imprimé désormais par le Chinois Zhang après 12 kilomètres du 20 kilomètres marche à boucler ce jeudi. Les deux Français Gabriel Bordier et Aurélien Quinion sont toujours dans ce groupe. En revanche, les pénalités s'accumulent. A noter qu'un carton rouge est désormais synonyme de pénalité de deux minutes et plus de disqualification automatique. Le Guatemaltèque Barrondo vient d'en faire les frais et repart avec 2 minutes de pénalité. Le Mexicain Doctor, déjà pénalisé, vient à nouveau d'être sanctionné par les juges. Cette fois, il ne repartira pas...

08:47 - On a passé la mi-course au 20 kilomètres marche, les Bleus s'accrochent 13e place à une petite seconde du leader pour Gabriel Bordier, Aurélien Quinion est passé au 22e rang d'une course qui a passé le 11e kilomètre. Pour l'heure, personne ne se détache alors que le rythme est régulier. On note toutefois quelques disqualifications pour non-appui au sol. C'est le cas du Mexicain José Luis Doctor pour qui la course olympique vient de tourner avec une pénalité de deux minutes !

08:40 - Moins de 30 marcheurs groupés à l'approche de la mi-course du 20km marche Le rythme commence à être dur à suivre et le peloton s'étire. L'Equatorien Brian Pintado imprimait le rythme au passage du 9e kilomètre sur 20 devant le champion olympique italien Massimo Stano. Les Bleus ont reculé dans la hiérarchie avant la mi-course. Aurélien Quinion est passé en 23e position au 9e kilomètre, Gabriel Bordier était 28e. Les deux hommes restaient toutefois dans le bon peloton.

08:34 - Picon-Steyaert à suivre en voile ce jeudi pour la medal race, une médaille possible ? Ce serait l'un des gros exploits français de ces JO. Double médaillée olympique en planche à voile (dont un titre à Rio), Charline Picon s'est lancée dans un défi fou en passant au dériveur skiff en duo avec Sarah Steyaert. Les deux Bleues, outsiders avant la compétition, occupent la tête du classement avec la dernière régate, la décisive medal race qui compte double ! Pour empocher l'or, elle devront devancer le duo néerlandais, ne pas finir trois bateaux derrière les Suédoises et quatre derrière les Norvégiennes. La medal race aura lieu en milieu d'après-midi à Marseille.

08:30 - Les Bleus toujours bien placés dans le peloton du 20km marche Le Suédois Perseus Kallstrom est passé en tête du peloton après 7km. L'Espagnol Alvaro Martin et l'Italien Massimo Stano sont juste derrière comme le Chinois Jun Zhang. Les deux Français sont là, Aurélien Quinion est passé 8e à 1 seconde de la tête, Gabriel Bordier suit au 11e rang et reste dans le rythme des hommes de tête.

08:28 - Au tiers de la course, peloton toujours bien fourni sur 20km marche On approche du 7e kilomètre du 20 kilomètres marhce donc du tiers de la course et le peloton est toujours bien formé. Le champion olympique en titre, l'Italien Massimo Stano, pointe le bout de son nez parmi les premières places.

08:21 - Bowman "si fier" de Marchand : "une soirée qu'il n'oubliera jamais" Entraîneur mythique de Michael Phelps, Bob Bowman accompagne depuis trois ans la progression de Léon Marchand, sacré à deux reprises hier soir sur 200m papillon et 200m brasse et qui s'avance comme la star de ces JO de Paris. "Je suis si fier de lui, a réagi l'Américain, dans des propos repris par L'Equipe. La façon dont il a géré ça, son attitude ont été bluffantes. Cette soirée était incroyable, c'est une soirée qu'il n'oubliera jamais. Honnêtement, ce soir, j'ai tenu une promesse que j'avais faite à un gamin il y a trois ans. Il a réussi. C'était non seulement un défi pour lui, mais aussi un énorme défi pour moi", a-t-il souligné avant de donner son sentiment sur ce défi fou. "Moi, je penchais davantage pour ne faire qu'une course, il y a une semaine. Mais il était très confiant. Il disait « on voit le matin ce que ça donne ». Et ensuite, « Oh, c'était facile, on voit ce que ça donne en demies. » Et c'était toujours bon, donc on est resté sur le plan".

08:14 - Le peloton s'étire déjà sur le 20km marche Le Suédois Perseus Kallstrom imprime le rythme et passe le premier au temps intermédiaire placé après 3 kilomètres. Les Français Bordier et Quinion sont placés dans le peloton.

08:10 - Malonga enfin pour l'or en judo Madeleine Malonga est la meilleure chance de judo française ce jeudi en catégorie -78kg. Si le judo bleu compte déjà 7 médailles dans ces JO de Paris, il tourne encore autour d'un premier titre. Malonga, double championne d'Europe, championne du monde en 2019 et vice-championne olympique en titre, a l'objectif de concrétiser, elle qui a fini souvent placée ces dernier mois. La judokate de 30 ans a pris la 3e place des derniers Mondiaux 2024.

08:02 - Manaudou entre en lice ce jeudi Peu après 11h, le porte-drapeau de la délégation française et triple médaillé olympique sur 50m nage libre Florent Manaudou entre en lice ! Il est placé dans la 8e série sur 10. La première série débutera à 11h17. Les demi-finales sont prévues ce soir, la finale vendredi. Déçu par sa 5e place sur 100m hier soir, Maxime Grousset est aussi engagé sur cette distance.

08:01 - Diniz est là pour donner le départ du 20km marche Les concurrents sont sur la ligne de départ. L'Espagnol Alvaro Martin, champion du monde en titre, est en première ligne et s'avance comme l'un des favoris en compagnie des Japonais et du Suédois Kallstrom, champion d'Europe en titre. Le champion olympique italien Massimo Stano est aussi là pour tenter de conserver son titre. Le spécialiste du 50 km marche Yohann Diniz, à la retraite désormais, est là pour donner le départ ! C'est parti pour 20 kilomètres.