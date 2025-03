Guerre en Ukraine : Trump a une méthode pour faire plier Zelensky

Donald Trump a décidé de suspendre l'aide américaine envoyée à Kiev ce mardi 4 mars selon un haut responsable américain, une annonce pas encore confirmé par la Maison Blanche. Cette suspension durerait jusqu'à ce que Kiev prouve son engagement pour obtenir la paix selon Fox News.

En direct

09:47 - Macron réunit ses ministres avec un Conseil européen Alors qu'un Conseil européen extraordinaire et crucial doit se tenir ce jeudi entre les 27 pour traiter de la guerre en Ukraine et de la position a adopté, notamment sur le soutient et l'aide à fournir, Emmanuel Macron a décidé de réunir certains de ses ministres avant le sommet européen. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, celui des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères), celui de l'Europe Benjamin Haddad et celui de l'Economie Éric Lombard seront présents. A noter que la réunion européenne était déjà prévue avec la décision américaine sur la suspension de l'aide. La nouvelle risque cependant d'influencer les décisions des pays membres du l'UE.

09:03 - La décision des Etats-Unis "éloigne de la paix" selon le ministre de l'Europe Les Etats-Unis ont pris "une décision de suspension [qui] éloigne la paix et ne fait que renforcer la main de l’agresseur qu’est la Russie", a estimé le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, sur France 2. Selon lui, "si on veut mettre fin à cette guerre, il faut mettre la pression sur l’agresseur, et non sur l’Ukraine". La décision américaine est aussi considéré comme une occasion pour l'Europe par le ministre : "C’est le moment pour les Européens de prendre en charge leur destin. Nous prendrons des mesures pour renforcer nos capacités de défense européennes et continuer à soutenir les Ukrainiens pour les mettre dans un rapport de force le plus favorable possible", a-t-il lancé assurant que "les Européens commencent à se mobiliser, sous l’impulsion de la France" et doivent en faire davantage.

08:41 - L'Ukraine fragilisée à double titre par la décision américaine L'Ukraine va être fragilisée par la décision des Etats-Unis de suspendre l'aide militaire. D'abord sur le front, puisque les équipements américains qui devaient être livrés comptaient des munitions pour un système de défense aérien et des équipements pour poursuivre la résistance contre l'armée russe qui est déjà en position dominante dans les affrontements. Puis dans les négociations pour la fin de la guerre en Ukraine. Alors que l'Ukraine exige des garanties qui lui sont refusées par les Etats-Unis, la décision américaine a pour but de faire flancher Kiev pour que le pays renonce à certaines de ses conditions. Là encore, cela change les rapports de force et favorise la position russe.

08:28 - La porte de la Maison Blanche est ouverte si "Zelensky est prêt à parler de paix" Le vice-président américaine, J.D. Vance, qui s'est montré véhément à l'égard du président ukrainien a indiqué sur Fox News que la porte de la Maison Blanche "était ouverte tant que Zelensky est prêt à parler sérieusement de paix". Le numéro deux des Etats-Unis a toutefois ajouté, en référence à l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qu'on "ne peut pas venir dans le bureau Ovale ou ailleurs et refuser de discuter ne serait-ce que des détails d’un accord de paix". "Lorsque cette attitude changera, comme l’a dit le président Trump, lorsqu’ils seront prêts à parler de paix, je pense que le président Trump sera la première personne à décrocher le téléphone", a enfin déclaré J.D. Vance.

08:11 - L'aide américaine à l'Ukraine immédiatement "gelée" La décision de l'administration Trump est a effet immédiat. D'après Bloomberg, l'ensemble des équipements militaires n'ayant pas encore été envoyés à l'Ukraine sont "gelés", y compris les armes en cours de transit par voie aérienne ou maritime et celles se trouvant en Pologne, normalement dernière étape avant la livraison à l'Ukraine.

08:05 - Les Etats-Unis suspendent leur aide militaire à l'Ukraine L'administration Trump décide de suspendre les aides financières et militaires envoyées à l'Ukraine. L'annonce n'a pas été faite par Donald Trump, mais par un haut responsable de la Maison Blanche qui a préféré l'anonymat auprès de la chaîne Fox News. "Nous faisons une pause et réexaminons notre aide pour nous assurer qu’elle contribue à la recherche d’une solution. Le président a clairement indiqué qu’il se concentrait sur la paix. Nous avons besoin que nos partenaires s’engagent eux aussi à atteindre cet objectif", a ajouté cette source après une réunion autour de Donald Trump. D'après les médias Bloomberg et Fox News, la pause dans la livraison d'aides pourrait durer jusqu'à ce que l'Ukraine démontre son engagement pour mettre fin à la guerre et obtenir la paix.