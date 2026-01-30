Guerre en Ukraine : une trêve exceptionnelle d'une semaine ? Poutine a été "très gentil" assure Trump

Donald Trump a assuré le jeudi 29 janvier que Vladimir Poutine a "accepté" de cesser les frappes en Ukraine "pendant une semaine". Mais plusieurs frappes russes ont visé l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi.

Une trêve d'une semaine en Ukraine. C'est ce que Donald Trump assure avoir "personnellement" demandé à Vladimir Poutine en raison de la vague de froid exceptionnelle qui touche le pays en guerre, a indiqué le président américain le jeudi 29 janvier. L'Ukraine connaît un des hivers les plus rudes de son histoire avec des températures devant chuter jusqu'à -30°C a prévenu l'agence météorologique nationale. Le pays, qui est déjà confronté à des coupures généralisées d'électricité et de chauffage à cause des frappes russes, craint le pire durant cette vague de froid.

Selon Donald Trump, Vladimir Poutine "a accepté" de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes "pendant une semaine". "Je dois vous dire [que] c'était très gentil" de la part de la Russie, a ajouté le président américain devant la presse. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire à ce sujet.

"Nous remercions les Etats-Unis pour leurs efforts visant à mettre fin aux attaques contre le secteur énergétique en ce moment et nous espérons qu'ils seront en mesure d'y parvenir", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans son message quotidien posté sur les réseaux sociaux après les déclarations de Donald Trump.

Des frappes russes quelques heures après la promesse d'une trêve

Le respect de la trêve exceptionnelle demandée par les Etats-Unis suscite quand même quelques doutes puisqu'une série de frappes russes dans le sud et le centre de l'Ukraine a fait au moins six morts le jeudi 29 janvier selon les autorités locales. Le chef du gouvernement allemand, Friedrich Merz, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky après les propos de Donald Trump a souligné de son côté que "la destruction systématique et brutale des infrastructures énergétiques civiles ukrainiennes par les attaques russes" était "toujours en cours".

Des doutes justifiés puisque l'armée de l'air ukrainienne a fait part d'une attaque russe menée contre l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques heures après les déclarations de Donald Trump sur la trêve, à l'aide de 111 drones, dont environ 70 drones de d'attaque à long rayon d'action. "Des impacts de missiles balistiques et de 25 drones d'attaque ont été enregistrés sur 15 sites, ainsi que la chute d'épaves de drones sur deux sites", a précisé l'armée de l'air.