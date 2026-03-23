Résultat de l'élection municipale 2026 au Havre : Edouard Philippe réélu, tous les résultats
Le résultat des élections municipales 2026 au Havre a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez tous les scores.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 au Havre a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Edouard Philippe termine à 47,71% des voix selon les résultats complets du ministère de l'Intérieur, devant Jean-Paul Lecoq à 41,17% et Franck Keller à 11,12%.
- Si sa victoires est nette, l'ancien Premier ministre aura été contraint à un second tour.
- Découvrez les résultats de la municipale au Havre.
14:41 - Édouard Philippe conforté pour l'avenir malgré un score qui recule par rapport à 2020
Édouard Philippe a été réélu maire du Havre avec 47,71 % des voix lors des élections municipales de mars 2026, un score en baisse par rapport à 2020. Bien qu'il ait gagné, son succès face à une triangulaire a été moins décisif que lors de son précédent mandat. La prochaine étape pour lui et les autres candidats est l'installation du nouveau conseil municipal. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 20:19 - "La fierté d’être français. Je vous remercie", dit E. Philippe
"On ne peut qu’être frappé par l’immense attente de sécurité, de civisme retrouvé, de justice sociale et de justice tout court. Je veux leur dire que je les ai entendus et que je ne les décevrai pas. Il y a des raisons d’espérer. Notre ville qui a été détruite il y a 80 ans sait mieux que quiconque qu’il y a des raisons d’espérer. Il y a des raisons d’espérer car l’énergie, la volonté et l’audace sourient toujours à ceux qui se relèvent et portent une fois encore la fierté d’être havrais, la fierté d’être français. Je vous remercie", a aussi déclaré le maire du Havre, Edouard Philippe.
22/03/26 - 20:19 - Les résultats complets
Voici les résultats complets du ministère sur Edouard Philippe. L'ancien premier ministre est élu avec 47,71% devant Franck Keller 11,12%, Jean-Paul Lecoq 41,17%.
22/03/26 - 20:17 - "Cette confiance m’honore" lance Philippe
“Les Havrais et les Havraises m’ont placé avec 3500 voix d’avance. Cette confiance m’honore et m’impose d’être à la hauteur de ce que j’ai entendu pendant cette campagne. Les Havrais et les Havraises ont exprimé leur confiance en une équipe qui a toujours tenu ses engagements.”
22/03/26 - 20:16 - "Nous sommes capable de créer et de construire un nouveau monde", lance Philippe
"Nous sommes capable de créer et de construire un nouveau monde plus respectueux de l’Homme", a déclaré Edouard Philippe, largement réélu à la tête de la ville du Havre, ce dimanche 22 mars.
22/03/26 - 20:14 - "Les Havrais ont exprimé leur confiance", dit Philippe
"Au terme d’une campagne de second tour, (..), les Havrais ont exprimé leur confiance envers une équipe qui a toujours tenu ses engagements". "ls ont dit leur attentes, leur colère, leur refus, leur déception parfois", dit Edouard Philippe lors de son discours de victoire au Havre.
22/03/26 - 20:07 - "Edouard Philippe président !" est scandé par les militants
Selon un journaliste de CNews présent sur le terrain, les électeurs d'Edouard Philippe sont aux anges en cette soirée du second tour. Le nouveau maire du Havre devrait prendre la parole d'ici quelques minutes afin de réagir sur son élection.
22/03/26 - 20:04 - Voici les résultats à 20h au Havre
Au Havre, Edouard Philippe a été réélu avec 47,7% des voix, suivi de Jean-Paul Lecoq (41,2%) puis de Franck Keller (11,1%).
22/03/26 - 20:03 - Edouard Philippe est réelu au Havre
Le second tour des municipales s'achève au Havre avec la réelection d'Edouard Philippe. Le président du parti Horizon est à nouveau choisi par les électeurs pour représenter le Havre en tant que maire.