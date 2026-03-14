Permis de conduire, carte d'identité, carte vitale... Quel document permet de voter aux municipales 2026 ?

Afin de voter aux municipales ces dimanches 15 et 22 mars, il est nécessaire d'avoir un document pour prouver son identité.

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Ce dimanche, c'est le premier tour des élections municipales. C'est le moment d'aller voter et de se rendre dans son bureau de vote. Contrairement à une idée reçue très tenace, la carte électorale n'est pas une pièce d'identité officielle et ne suffit pas, à elle seule, pour voter si un justificatif vous est demandé. En réalité, le droit électoral français distingue deux situations selon la taille de votre commune de résidence.

Dans les villes de 1 000 habitants et plus, la présentation d'un document d'identité avec photographie est une obligation absolue. Sans ce précieux sésame, l'accès à l'urne vous sera refusé. En revanche, dans les petites communes de moins de 1 000 habitants, la règle est plus souple : l'identité n'a pas à être prouvée d'office, même si le président du bureau de vote conserve le droit de vous la demander en cas de doute légitime sur votre qualité d'électeur.

Pour attester de votre identité dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Code électoral donne une liste très précise de documents autorisés :

La carte d'identité nationale, valide ou périmée depuis moins de 5 ans

Le passeport, valide ou périmée depuis moins de 5 ans

La carte d'identité de parlementaire, en cours de validité, avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire

Carte vitale, en cours de validité

Permis de conduire valide

Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie

Carte d'identité de fonctionnaire de l'État avec photographie

Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires

Permis de chasser avec photographie délivré par l'ONCFS

À l'ère du tout numérique, il est tentant de vouloir présenter ses papiers directement sur son smartphone. Mais c'est une mauvaise idée : une simple photographie de votre carte d'identité, un scan ou une photocopie seront systématiquement rejetés par le bureau de vote. Pour les petites localités de moins de 1 000 habitants, si la pièce d'identité n'est pas légalement obligatoire, il reste plus prudent de l'avoir sur soi. Le président du bureau de vote peut en effet exiger une preuve par tout moyen s'il ne vous connaît pas personnellement, afin d'éviter toute usurpation d'identité et de garantir la sincérité du scrutin local.