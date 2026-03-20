Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : l'alliance PS-LFI insuffisante face à Moudenc ? Des sondages incertains

Le deuxième tour de l'élection municipale à Toulouse oppose le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, et l'insoumis François Piquemal qui a fusionné sa liste avec celle du socialiste François Briançon. L'issue du duel est très incertaine selon les sondages.

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11:02 - La liste Piquemal-Briançon dévoile ses priorités pour la ville À Toulouse, la liste Piquemal-Briançon pour les municipales de 2026 a exposé ses priorités, mettant l'accent sur des mesures sociales immédiates. Évoquant des incidents violents récents, les candidats souhaitent renforcer la solidarité et améliorer le pouvoir d'achat des Toulousains. Ils promeuvent des initiatives comme la cantine gratuite pour les plus modestes et l'accès gratuit aux transports pour les jeunes. Lire sur lopinion.com

Les résultats du dernier sondage sur les municipales à Toulouse Sondage Ifop pour La Dépêche et Sud radio du 20 mars 2026

10:52 - La CGT annonce son soutien à la liste d'union de la gauche À Toulouse, la CGT annonce son soutien à une liste d'union de la gauche pour les élections municipales de 2026, en réaction à la gestion perçue comme antisociale du maire sortant Jean-Luc Moudenc. Ce soutien s'inscrit dans un appel à l'unité des forces progressistes pour combattre l'extrême droite et améliorer la vie quotidienne des Toulousains. Les syndicats insistent sur l'importance de ces élections locales pour répondre aux besoins essentiels des habitants. Lire sur ladepeche.fr

09:36 - Les candidats divisés sur le projet LGV Bordeaux-Toulouse Les élections municipales de Toulouse, prévues le 22 mars, auront un impact crucial sur le projet de LGV Bordeaux-Toulouse. Le maire sortant Jean-Luc Moudenc soutient le projet, tandis que son adversaire François Piquemal s'y oppose, ce qui pourrait influencer le financement fédéral. Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'engage de son côté à respecter les promesses de l'État pour soutenir ce projet. Lire sur ladepeche.fr

09:30 - La gauche battue par le maire sortant malgré l'alliance PS-LFI ? Les résultats des sondages A Toulouse, l'alliance formée entre le PS et LFI ne semble pas convaincre les électeurs. Sur le papier, l'union de la gauche formée derrière l'insoumis François Piquemal dispose de suffisamment de voix pour s'imposer face au maire sortant Jean-Luc Moudenc, mais le sondage Ifop pour la Dépêche publié ce vendredi annonce une élection très serrée et donne un léger avantage au candidat du centre-droit. Le maire sortant est crédité de 51 % des intentions de vote contre 49% pour François Piquemal. Prudence cependant, car la marge d'erreur de 3;8 points montre l'incertitude qui place sur l'issue du scrutin. Reste que l'union entre le PS et LFI a laissé plusieurs électeurs socialistes sur la route puisque selon l'étude Ifop, François Piquemal récupérerait 80 % des voix de François Briançon, tandis que les 20 % restants reviendrait à Jean-Luc Moudenc les 20 % restants.

08:16 - Vers un second tour très serré entre Moudenc et Piquemal à Toulouse À Toulouse, le second tour des élections municipales de 2026 s'annonce très serré entre Jean-Luc Moudenc (DVD) et François Piquemal (LFI), avec des scores prévus de 51 % pour le maire sortant contre 49 % pour le candidat de l'union de la gauche selon un dernier sondage. Bien que 88 % des électeurs soient sûrs de leur choix, la marge d'erreur de 3,8 % maintient le suspense. Historiquement, les seconds tours à Toulouse sont souvent très disputés, rendant cette élection particulièrement interessante. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 18:05 - La gauche unie avance vers le second tour, soutenue par la CGT À Toulouse, la gauche unie, représentée par François Briançon et François Piquemal, lance sa campagne pour les élections municipales de 2026 avec une réunion publique qui attire environ 1.500 personnes. Malgré l'union de gauche présentée comme une victoire, des inquiétudes persistent quant à la candidature de Jean-Luc Moudenc, identifié comme un candidat du patronat avec des liens à l'extrême droite. La CGT appelle à soutenir cette union tout en avertissant de rester vigilant tout au long du mandat. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 17:04 - Des experts alertent sur une proposition de la gauche pour le logement À Toulouse, les élections municipales de 2026 voient François Piquemal, candidat insoumis, proposer l'encadrement des loyers pour contrer la flambée des prix. Cependant, les experts mettent en garde contre les effets néfastes d'une telle mesure sur le marché locatif, qui risque d'être étouffé et de pénaliser les ménages. Au lieu de cela, ils préconisent de se concentrer sur la construction de nouveaux logements pour améliorer la situation. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 16:33 - Des propositions de LFI critiquées Les élections municipales de 2026 à Toulouse opposent le maire sortant Jean-Luc Moudenc (DVD) et François Piquemal (LFI), avec des tensions sur la sécurité. Le syndicat Alliance Police nationale critique les propositions de LFI, notamment sur le désarmement de la police municipale et les mesures de vidéosurveillance. Piquemal souhaite rétablir la police de proximité, mais cette idée fait débat sur son efficacité dans le contexte actuel de délinquance croissante. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 16:03 - Un colistier du maire sortant victime d'une agression homophobe À Toulouse, un colistier de Jean-Luc Moudenc a été agressé le 18 mars, quatre jours avant le second tour des élections municipales, en raison de son orientation sexuelle. Bertrand Serp a dénoncé des insultes homophobes et des violences physiques, soulignant l'inadmissibilité d'un tel comportement en plein contexte électoral. Il a annoncé son intention de porter plainte pour ces agissements. Lire sur ladepeche.fr