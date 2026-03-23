Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse : Moudenc s'impose face à l'alliance LFI-PS, les scores détaillés
Le résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse a été dévoilé ce dimanche 22 mars. L'alliance LFI-PS n'a pas permis de déloger le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, réélu dans la ville rose.
- Le résultat de l'élection municipale 2026 à Toulouse a donné la victoire à Jean-Luc Moudenc. Le maire sortant du centre-droit a obtenu à 53,87% des voix selon les résultats complets du ministère de l'Intérieur, devant François Piquemal qui a récolté 46,13%.
- La ville rose, que la gauche rêvait de reprendre, restera donc à droite pendant six années malgré une alliance des deux partis irréconciliables. C'est une déception pour LFI qui voyait là une très grosse prise lors de ces municipales 2026.
- Découvrez les résultats de la municipale à Toulouse et ceux de tous les candidats en lice.
08:33 - Une majorité nette pour Moudenc au conseil municipal de Toulouse
Vainqueur de l'élection municipale à Toulouse, Jean-Luc Moudenc va rester maire. Il cependant diriger un conseil municipal a la nouvelle composition. Au regard des résultats du scrutin, l'édile de centre-droit aura une majorité nette en sa faveur puisque 53 élus sur 79 sont issus de sa liste. Les 16 autres conseillers municipaux sont issus de l'alliance LFI-PS. A noter que l'accord technique entre les deux partis de gauche prévoyait que les insoumis et les socialistes ne siègent pas dans le même groupe, ils seront toutefois tous membre de l'opposition.
01:14 - Le taux de participation augmente à Toulouse pour les municipales
À Toulouse, la participation au second tour des municipales 2026 a nettement augmenté, atteignant 47,71 % contre 43,18 % la semaine précédente. À 17 heures, 134 193 votants avaient été enregistrés, soit 12 691 de plus par rapport au précédent scrutin. Les deux candidats en lice, Jean-Luc Moudenc et François Piquemal, espèrent capter les voix des 122 000 électeurs absents lors du premier tour. Lire sur ladepeche.fr
01:14 - Des personnalités mobilisées pour les municipales 2026
La campagne des élections municipales de 2026 à Toulouse est marquée par l'engagement d'artistes et de personnalités publiques, rendant le paysage politique dynamique. Des figures comme le maire sortant Jean-Luc Moudenc et François Piquemal font face à des soutiens variés, allant de célébrités à des citoyens engagés. L'évolution des alliances à gauche a également redéfini la scène locale. Lire sur ladepeche.fr
01:13 - L'espoir de François Piquemal malgré la défaite
À Toulouse, après la proclamation des résultats des élections municipales de 2026, François Piquemal, leader de la gauche unie, a exprimé son espoir malgré la défaite face à Jean-Luc Moudenc. Il a salué la campagne de ses soutiens comme un mouvement collectif fort et a promis une opposition efficace à la droite municipale. Piquemal a encouragé ses militants à ne pas baisser la tête et à continuer à croire en l'avenir. Lire sur ladepeche.fr
01:10 - Moudenc remporte les municipales à Toulouse
Jean-Luc Moudenc, le maire sortant de Toulouse, a remporté les élections municipales avec environ 53 % des suffrages, battant l'union de la gauche. Sa capacité à rassembler et à capter une partie des électeurs modérés a été déterminante face à une stratégie d'alliance inefficace chez ses adversaires. La participation record témoigne d'un intérêt marqué des Toulousains pour les enjeux du scrutin. Lire sur ladepeche.fr
22/03/26 - 22:19 - De premiers résultats partiels à Toulouse dévoilés par le ministère
Le ministère de l'Intérieur a révélé de premiers résultats partiels, basés sur 36,57% de bulletins reçus. Jean-Luc Moudenc arriverait en tête avec 51,97% des suffrages, devant François Piquemal, avec 48,03% des voix.
22/03/26 - 22:00 - Moudenc réélu ?
Selon l’IFOP, Jean-Luc Moudenc (DVD) réélu à Toulouse (Haute-Garonne). La liste LFI portée par François Piquemal, qui avait fait alliance avec la liste du socialiste François Briançon, battue.
22/03/26 - 21:07 - Moudec réélu à Toulouse avec 53 % des voix
Le maire sortant Jean-Luc Moundec est réélu à Toulouse avec 53.5% des voix, face à François Piquemal (46.5%), d'après l'institut IPSOS-BVA.
22/03/26 - 20:56 - JL Moudenc est réélu à Toulouse
Selon l'institue IFOP pour la chaine LCI, c'est Jean-Luc Moudenc qui remporte le second tour des élections municipales. Le candidat récolte 53% des suffrages face à son principal opposant qui, de ce fait, dispose de 47% des voix exprimées pour cette élection.
22/03/26 - 20:00 - L'élection municipale est terminée à Toulouse, les résultats attendus
Il sonne 20 heures dans la ville rose : les électeurs ne peuvent plus voter. Il est l'heure du dépouillement et des premiers résultats à la municipale. Les résultats partiels sont attendus dans les prochaines minutes, mais ils vont s'affiner jusqu'à tard dans la soirée.