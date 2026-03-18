Résultat de l'élection municipale 2026 Lyon : Jean-Michel Aulas refuse le débat face à Grégory Doucet
Le maire écologiste sortant Grégory Doucet a annoncé avoir été rejoint par la candidate de LFI Anais Belouassa-Cherifi pour le 2e tour des élections municipales 2026 à Lyon. Il fera face à Jean-Michel Aulas, candidat du centre et de la droite.
- Grégory Doucet a basculé en tête lors du premier tour des élections municipales à Lyon. Le maire sortant à recueilli 37,36% des voix contre 36,78% pour l'ancien président de l'OL Jean-Michel Aulas. Derrière, Anais Belouassa-Cherifi (LFI) est créditée de 10,41% des suffrages.
- Les listes d’union de la gauche et des écologistes autour de Grégory Doucet cherchaient à élargir leur rassemblement avant le second tour. C'est désormais chose faite avec le ralliement de l'insoumise Anais Belouassa-Cherifi. Un rapprochement que Jean-Michel Aulas a qualifié d'"alliance de la honte".
- Selon les informations du Monde, sept élus "insoumis" ont été intégrés parmi les 76 candidats de la liste municipale centrale, et 25 dans huit des neuf arrondissements. Une proportion de l’ordre de 10% conformément aux résultats du premier tour. "Ils (LFI, ndlr) auront des élus, mais ces élus ne participeront pas à l’exécutif", a toutefois assuré le maire sortant.
- Retrouvez tous les résultats des élections municipales 2026 à Lyon, candidat par candidat.
11:06 - Doucet répond aux critiques sur l'alliance avec LFI
Grégory Doucet a célébré son succès au premier tour des municipales à Lyon, devant Jean-Michel Aulas. Lors de cet événement atypique, il a évité les discours traditionnels et a répondu aux critiques concernant son alliance avec la France insoumise. À trois jours du second tour, il incite les Lyonnais à voter pour un avenir humaniste. Lire sur lyonmag.com
10:56 - LFI cherche sa place aux municipales à Lyon
À Lyon, les municipales de 2026 voient La France insoumise (LFI) difficilement représentée avec une fusion technique avec le candidat écologiste Grégory Doucet. Malgré un score de 10,41 % au premier tour, LFI espère obtenir un poids politique au conseil municipal en tant que groupe autonome, gagnant en notoriété et en influence. Cet accord technique pourrait offrir une chance d'expression politique tout en faisant face à la droite locale. Lire sur 20minutes.fr
10:46 - « Lyon doit rester une ville humaniste » : les Écologistes expliquent leur choix de fusion avec LFI
À Lyon, l'Union de la gauche mobilise ses partisans autour de l'idée que la ville doit conserver son identité humaniste lors des élections municipales de 2026. Les leaders de ce mouvement expriment leur désir de renforcer les valeurs de solidarité et d'inclusivité au sein de la communauté lyonnaise. Ce contexte électoral met en avant des enjeux sociétaux cruciaux pour l'avenir de la ville. Lire sur leprogres.fr
10:01 - Jean-Michel Aulas a un regret
À Lyon, Jean-Michel Aulas, candidat aux municipales, revient sur sa demande d'affichage du portrait de Quentin Deranque à l'Hôtel de Ville, qu'il regrette après avoir découvert ses propos controversés. En campagne pour le second tour, Aulas, arrivé deuxième, se défend d'une réaction humaine face à la tragédie. Malgré ses regrets, il continue de critiquer le maire sortant Grégory Doucet et son alliance avec LFI. Lire sur lyoncapitale.fr
07:53 - Georges Képénékian ne donne pas de consignes de vote pour le 2e tour
À Lyon, Georges Képénékian, éliminé des élections municipales de 2026 avec un score de 3,53 %, ne donne pas de consignes de vote. Ancien maire, il ressent colère et tristesse, mais continue de promouvoir son projet de 'nouveau contrat de gouvernance' et annonce un 'Mois de mai citoyen' pour impliquer les Lyonnais. Lire sur leprogres.fr
07:33 - Derrière la remontada de Doucet, une mauvaise campagne d'Aulas ?
Grégory Doucet, le maire sortant de Lyon, a surprenamment remporté le premier tour des élections municipales avec 37,36 % des voix, devançant Jean-Michel Aulas. Les Lyonnais interrogés expriment des sentiments partagés, certaines critiques se retournant contre Aulas pour sa campagne jugée peu convaincante. Malgré les déceptions à l'égard de la gestion de Doucet, beaucoup semblent davantage déçus par le candidat adverse. Lire sur lyoncapitale.fr
01:10 - La campagne municipale de Lyon se radicalise
À Lyon, pendant la campagne des municipales de 2026, la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi évoque la Résistance pour justifier son alliance avec le maire sortant, Grégory Doucet, contre Jean-Michel Aulas et Laurent Wauquiez. Ce rappel historique suscite des controverses dans le débat politique local. Lire sur leprogres.fr
01:10 - La gauche s'unit à Décines-Charpieu pour 2026
À Décines-Charpieu, la gauche s'unit avant le second tour des élections municipales de 2026, après avoir concouru séparément au premier tour. Les candidats de l'opposition cherchent à répondre à une demande de politique de proximité exprimée par la population, avec un score notable en mai dernier. L'union se veut un nouvel élan pour la justice sociale dans la ville. Lire sur leprogres.fr
01:08 - Les écologistes perdent à Lyon leur alliance potentielle
À Lyon, les négociations entre les écologistes et La France insoumise pour fusionner leurs listes en vue des élections municipales de 2026 ont échoué. Cela complique la situation pour la gauche, qui doit faire face à une droite renforcée, notamment avec la candidate Véronique Sarselli. La métropole de Lyon risque ainsi de basculer à droite, menaçant les acquis de la gauche. Lire sur mediacites.fr