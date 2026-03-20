Résultat de l'élection municipale 2026 Lyon : un duel au 2e tour avec un favori ?
L'élection municipale 2026 oppose le maire écologiste sortant à Lyon, Grégory Doucet, et Jean-Michel Aulas, pour le second tour. L'un d'eux a noué une alliance qui pourrait l'aider à faire la différence.
- Pour l'élection municipale à Lyon, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche 22 mars et vont devoir départager les deux candidats restants : le maire sortant écologiste Grégory Doucet et l'ancien patron de l’Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas.
- Le résultat du premier tour a donné Grégory Doucet en tête de l'élection municipale à Lyon. Le maire sortant a recueilli 37,36% des voix contre 36,78% pour Jean-Michel Aulas. Derrière, Anais Belouassa-Cherifi (LFI) a été créditée de 10,41% des suffrages, mais elle a décidé de se rallier avec la liste de gauche arrivée en première position.
- Ce rapprochement a été qualifié d'"alliance de la honte" par Jean-Michel Aulas. Il pourrait permettre un report de voix favorable à Grégory Doucet. Sept élus "insoumis" ont été intégrés parmi les 76 candidats de la liste municipale centrale, et 25 dans huit des neuf arrondissements.
12:44 - LFI retire sa liste dans une circonscription clé de la métropole de Lyon
Dans la métropole de Lyon, un changement de dernière minute a été opéré. Alors qu'à la tête de la ville, une alliance a été conclue avec LFI, la liste insoumise s'est retirée dans la circonscription de Lyon Ouest. Ce choix est particulièrement symbolique puisque Jean-Michel Aulas se trouve sur la liste du Grand Cœur Lyonnais, ayant remporté le premier tour. Yann Cucherat (Grand Coeur Lyonnais) l'avait en effet emporté avec 41,19% des suffrages, devant François Journy (union de la gauche et des écologistes) à 30,59% et Malika Benarab (LFI) à 10,85%.
12:17 - Jean-Michel Aulas continue son procès face à Rue89 Lyon
Le bras de fer judiciaire entre Jean-Michel Aulas et le média Rue89 Lyon se poursuit en pleine campagne électorale. Candidat de la société civile soutenu par la droite et le centre pour la mairie de Lyon, l’ancien président de l’OL a décidé de faire appel d'un premier jugement rendu en janvier dernier en faveur du site d'information. Le litige repose sur un article publié fin 2023 intitulé "Les Aulas s’envolent en jets privés vers les paradis fiscaux", que l'homme d'affaires juge diffamatoire. De son côté, le directeur de publication de Rue89 Lyon, Pierre Lemerle, dénonce une "procédure bâillon" orchestrée par le candidat pour entraver la liberté de la presse. Ce "match retour" judiciaire, prévu pour le 2 juin prochain, s'inscrit dans un climat politique lyonnais particulièrement tendu à l'approche du scrutin. Lire sur leprogres.fr
09:47 - Fin de campagne pour Jean-Michel Aulas, qui dénonce au passage l'alliance de la gauche avec LFI
Jean-Michel Aulas, candidat aux élections municipales de 2026 à Lyon, s'est retrouvé en deuxième position derrière le maire sortant Grégory Doucet. Pour clôturer sa campagne, il a lancé un appel aux Lyonnais pour redynamiser la ville lors d'un rassemblement qui s'est transformé en conférence de presse. Jean-Michel Aulas a dénoncé une alliance politique entre la gauche et LFI comme un danger pour la démocratie lyonnaise. Lire sur actu.fr