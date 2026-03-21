Résultat de l'élection municipale 2026 Marseille : Nouveau sondage à Marseille : Benoit Payan dépasse les 50%

L'élection municipale 2026 à Marseille se joue entre Benoît Payan, Franck Allisio et Martine Vassal pour le 2e tour prévu dimanche. Alors que le duel entre la gauche et l'extrême droite concentre l'attention, le candidat RN évoque un accord entre le PS et LFI.

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10:32 - Bataille décisive pour le maintien du Printemps Marseillais dans le 4e secteurs Les élections municipales de 2026 à Marseille se déroulent dans un contexte tendu, notamment dans le IVe secteur où la maire sortante, Olivia Fortin du Printemps Marseillais, fait face à une forte concurrence du Rassemblement national. Cette bataille est cruciale pour la gauche, qui cherche à conserver un bastion historique. Le premier tour a été très serré, dénotant un enjeu élevé pour le futur politique de la ville. Lire sur actu.fr

07:46 - Une tribune appelle à soutenir le Printemps marseillais pour faire face à l'extrémisme À Marseille, les prochaines élections municipales revêtent une importance cruciale pour l'avenir de la ville. Les signataires d'une tribune s'engagent à barrer la route à l'extrémisme pour préserver l'unité et l'attractivité de la ville. Ils soutiennent la liste du Printemps marseillais comme la seule capable de promouvoir ces valeurs. Lire sur lamarseillaise.fr

Les résultats du dernier sondage des municipales à Marseille Sondage Cluster 17 pour Politico du 20 mars 2026

20/03/26 - 20:11 - Des rappeurs marseillais se mobilisent contre le RN À Marseille, plusieurs jeunes rappeurs se mobilisent contre le Rassemblement National à l'approche du second tour des élections municipales de 2026. Réunis au restaurant Après M, ils expriment leur inquiétude face à la montée de l'extrême droite et leur désir de s'engager dans la politique locale. Leur objectif est de soutenir Benoît Payan, espérant éviter une victoire de Franck Allisio. Lire sur francebleu.fr

20/03/26 - 19:20 - Des commerçants signent une tribune contre l’extrême droite à l'approche du second tour À Marseille, à l'approche du second tour des élections municipales, soixante commerçants se mobilisent contre l'extrême droite en signant une tribune. Ils soulignent les dangers d'un tel mouvement pour la diversité et l'attractivité de la ville. Ils appellent à voter pour la liste du Printemps marseillais pour préserver l'avenir cosmopolite de Marseille. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 19:20 - Plus de 60 % d'abstention dans le nord de Marseille pour le premier tour des municipales À Marseille, lors du premier tour des municipales de 2026, le taux de participation s'est élevé à seulement 52,18%, avec des quartiers nord montrant des chiffres d'abstention alarmants, dépassant les 60%. Un collectif local s'efforce de mobiliser ces électeurs, soulignant l'importance du vote malgré le sentiment que les promesses restent sans suite. Lire sur 20minutes.fr

20/03/26 - 18:30 - Nouveau sondage à Marseille : Benoit Payan dépasse les 50% Dans un sondage de dernière minute publié ce vendredi 20 mars de Cluster 17 pour Politico, c’est Benoît Payan qui arriverait largement en tête avec 53 % d’intentions de vote. Derrière lui vient Franck Allisio, 14 points derrière, avec 39 % des voix. Enfin, la candidate des Républicains Martine Vassal est à la traine avec seulement 8 % des votes.

20/03/26 - 18:27 - LFI appelle à l'union de la gauche malgré le retrait de Sébastien Delogu À Marseille, LFI appelle à l'union de la gauche pour les élections municipales de 2026, malgré le retrait de Sébastien Delogu. Les candidats espèrent mobiliser les électeurs contre le RN, tout en prônant des politiques locales progressistes. Un front antifasciste est envisagé pour renforcer le pluralisme dans les conseils d'arrondissement. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 18:02 - Des perturbations sont à prévoir le jour du second tour À Marseille, le 22 mars 2026, la circulation sera problématique en raison du match entre l'OM et Lille, prévu quelques heures avant les résultats du second tour des élections municipales. La RTM a déjà annoncé des déviations sur plusieurs lignes de transport. Les supporters pourraient être réticents à revenir au stade, avec de nombreuses places encore disponibles. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 17:33 - Martine Vassal veut faire de Marseille "la capitale de la Méditerranée" Martine Vassal, candidate de la droite pour les municipales de 2026 à Marseille, a critiqué la nationalisation de la campagne électorale, demandant une attention accrue aux enjeux locaux. Elle a insisté sur l'importance de la sécurité, de l'accompagnement des jeunes et de l'attractivité économique pour le développement de la ville. Martine Vassal vise à faire de Marseille "la capitale de la Méditerranée". Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 17:31 - Les candidats chassent les abstentionnistes À Marseille, les candidats de gauche et d'extrême droite intensifient leurs efforts pour mobiliser les électeurs avant le second tour des élections municipales de 2026, suite à un taux d'abstention record. Benoît Payan, maire sortant, et son adversaire RN, Franck Allisio, sont en compétition serrée, surtout dans les quartiers populaires où la participation est particulièrement faible. Les deux camps se concentrent sur le porte-à-porte et le tractage pour inciter les électeurs à voter, craignant une victoire du RN. Lire sur maritima.fr

20/03/26 - 16:00 - Un appel à "faire barrage au RN" en votant Payan À Marseille, le Mouvement démocrate (Modem) se positionne sur les élections municipales de 2026 en appelant à "faire barrage au Rassemblement national". Bien qu'aucun soutien officiel aux listes en présence n'ait été accordé, le Modem 13 semble favoriser Benoît Payan pour contrer Franck Allisio. Le parti met en avant des valeurs de démocratie face aux tensions politiques actuelles. Lire sur laprovence.com

20/03/26 - 14:26 - Débat intense entre Benoît Payan et Franck Allisio À Marseille, les élections municipales de 2026 approchent avec un débat intense entre Benoît Payan, le maire sortant, et Franck Allisio, représentant du Rassemblement national. Payan, arrivé en tête du premier tour, souhaite barrer la route à ses adversaires tout en réfutant les accusations d'accords secrets avec la France insoumise. Allisio, quant à lui, critique le maire pour sa gestion et l'accuse de coalitions inappropriées. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 12:46 - La communauté juive de Marseille se mobilise contre le RN À Marseille, la communauté juive signe une tribune dans laquelle elle s'oppose à l'avancée du Rassemblement National (RN), dont les tentatives de séduire les électeurs juifs soulèvent des inquiétudes. Le RN est perçu comme un danger pour la diversité et l'unité des communautés, et ses valeurs sont jugées incompatibles avec celles de la tradition juive. Les signataires appellent à la résistance collective et à la solidarité entre les communautés contre la stratégie de division du RN. Lire sur lamarseillaise.fr

20/03/26 - 11:22 - Le RN progresse à Marseille mais peut-il vraiment gagner ? Les élections municipales à Marseille en 2026 prennent une tournure significative, avec le candidat du RN, Franck Allisio, ayant remporté 35,02% des voix au premier tour, juste derrière le maire sortant Benoît Payan. Sa performance record pour l'extrême droite dans la ville ouvre la porte à un second tour incertain, notamment en raison de la possible abstention des électeurs de gauche. La dynamique est fragile, surtout face à une possible triangulaire contre deux gauches divisées, rendant la victoire du RN plausible mais délicate. Lire sur lamarseillaise.fr