Résultat de l'élection municipale 2026 à Montpellier : Michaël Delafosse face à Nathalie Oziol, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Montpellier opposera Michaël Delafosse à Nathalie Oziol. Mohed Altrad,,, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
- Les élections municipales à Montpellier ont eu lieu ce dimanche 15 mars, pour le premier tour, et les résultats sont désormais définitifs.
- La liste du PS-DVG de Michael Delafosse est largement en tête avec 32,8% des voix. Ce dernier est suivi par LFI avec 16% des voix, du Divers Centre avec 11,2% et le Divers Gauche avec 8,8% des voix selon Ipsos.
- Retrouvez tous les résultats des candidats à l'élection municipale à Montpellier ci-dessous pour le premier tour.
12:12 - Michaël Delafosse s'exprime après les résultats
Michaël Delafosse, maire sortant de Montpellier, se prépare pour le second tour des élections municipales de 2026 après avoir obtenu une avance significative lors du premier tour. Il souligne l'importance de son engagement et refuse de négocier pour établir une nouvelle liste, appelant à un rassemblement autour de son projet. Delafosse invite aussi les abstentionnistes à voter pour maintenir l'élan de sa campagne. Lire sur midilibre.fr
11:50 - Philippe Saurel envisage une fusion pour rester dans la course
À Montpellier, l'ancien maire Philippe Saurel, qui a terminé le premier tour des élections municipales de 2026 avec un peu plus de 9 % des voix, se dit satisfait par les résultats dans certains quartiers populaires. Bien qu'il ait espéré atteindre 10 %, il réfléchit à ses options pour le second tour, envisageant une fusion avec d'autres listes. Les discussions au sein de son équipe seront cruciales pour déterminer leur stratégie future. Lire sur midilibre.fr
11:28 - Nathalie Oziol espère mobiliser les abstentionnistes au second tour
À Montpellier, Nathalie Oziol, deuxième du premier tour des municipales 2026 avec 15,79 %, appelle à une mobilisation contre le maire sortant Michaël Delafosse. Elle vise les abstentionnistes pour renverser la tendance et propose une alternative à un système socialiste installé depuis cinquante ans. La candidate de La France Insoumise espère rassembler à gauche pour le second tour. Lire sur midilibre.fr
10:55 - Mohed Altrad améliore son score
À Montpellier, Mohed Altrad, troisième qualifié avec 11,5 % des voix, a exprimé un fort espoir de changement pour les élections municipales de 2026. Il souligne une progression significative par rapport à 2020, avec 4000 voix de plus, et note le désir des Montpelliérains de changer la gestion actuelle. Altrad se prépare pour le second tour, convaincu d'avoir une réserve de voix importante. Lire sur midilibre.fr