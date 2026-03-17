Résultat de l'élection municipale 2026 à Roubaix : David Guiraud face à Alexandre Garcin, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roubaix opposera David Guiraud à Alexandre Garcin. Karim Amrouni et Céline Sayah sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
14:18 - Vers une quadrangulaire incertaine aux second tour
À Roubaix, les élections municipales de 2026 se dirigent vers un second tour sans front anti-LFI, malgré les efforts du maire sortant Alexandre Garcin, arrivé deuxième. La liste de Karim Amrouni refuse tout retrait tandis que le RN maintient sa candidature, conduisant à une quadrangulaire qui pourrait être favorable à David Guiraud. Lire sur lavoixdunord.fr
16/03/26 - 08:16 - Les candidats à Roubaix préparent des alliances politiques
À Roubaix, les élections municipales de 2026 voient quatre listes se qualifier pour le second tour, suscitant des discussions autour de potentielles alliances. Les challengers cherchent à former un front commun pour contrer David Guiraud de La France Insoumise. Les tractations s'intensifient à l'approche du second tour. Lire sur lavoixdunord.fr
16/03/26 - 07:16 - Roubaix a placé David Guiraud largement en tête lors des municipales
Le premier tour des élections municipales de 2026 à Roubaix a vu David Guiraud de LFI obtenir 46,64% des voix, suivi d'Alexandre Garcin, l'ancien maire et candidat divers centre, avec 20,09%. La défaite de Garcin est liée à la condamnation de l'ancien maire Guillaume Delbar, entraînant des bouleversements politiques. Ce scrutin est déterminant pour l'avenir de la ville et ses habitants. Lire sur actu.fr
15/03/26 - 22:43 - Les résultats sont définitifs à Roubaix
Le Ministère de l'Intérieur communique les derniers résultats à Roubaix : David Guiraud 46,64%, Alexandre Garcin 20,09%, Karim Amrouni 16,76%, Céline Sayah 11,87%, Nacim Zeghlache-Salhi 3,60%, François Delbarre 1,05%.
15/03/26 - 22:07 - Les résultats partiels à Roubaix
David Guiraud LFI est largement en tête du premier tour à Roubaix (46,64%) au premier tour des Municipales contre Alexandre Garcin 20,09 % et Karim Amrouni 16,76%.
15/03/26 - 21:09 - David Guiraud devance ses concurrents à Roubaix
David Guiraud, candidat insoumis, arrive très largement en tête au premier tour des élections municipales à Roubaix avec 46,64% des suffrages exprimés. Le député LFI devance le maire sortant Alexandre Garcin (divers droite, 20,3%), le candidat divers gauche Karim Amrouni (16,7%) et celle du RN Céline Sayah (12,2%). Cette avancée significative lui confère une position favorable pour le second tour, attirant l'attention sur ses propositions. Les enjeux sont cruciaux pour l'avenir de la ville et la mobilisation des électeurs sera déterminante. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
15/03/26 - 20:23 - Roubaix, plus grande ville remportée par LFI ?
"Roubaix, c’est la ville qui montre la stratégie de LFI" indique Gauthier Le Bret, journaliste politique de CNews. Dans les résultats des sondages avant le premier tour de l'élection, Roubaix est la plus grosse ville de France à pouvoir être remporter par un candidat insoumis.
15/03/26 - 20:20 - Guiraud en tête à Roubaix, une quadrangulaire possible pour le second tour de la municipale
A Roubaix, le candidat LFI David Guiraud arrive très largement en tête au premier tour de l'élection municipale et pourrait obtenir 46,5% des voix selon les estimations de l'Ifop-Fiducial. Une quadrangulaire semble se préciser pour le second tour d'après les estimations.
15/03/26 - 20:17 - David Guiraud s'exprime après sa victoire
David Guiraud est en tête des élections municipales à Roubaix avec plus de 45% des voix. Ce dernier s'est exprimé : "ce n'est pas gagné d'avance, il faut continuer. Après 12 ans à droite, c'est peut-être à nous. Il y a beaucoup d'espoir dans cette ville. La victoire nous tend les bras."
15/03/26 - 20:11 - David Guiraud arriverait donc largement en tête des municipales à Roubaix
Le député LFI David Guiraud arriverait donc largement en tête du premier tour à Roubaix selon Le Parisien, qui se base sur des estimations réalisées par l'Ifop. Le parlementaire obtiendrait 46,5% des suffrages, loin devant Alexandre Garcin (DVD, 20,3%).