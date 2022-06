"DIRECT. Résultat des législatives 2022 : Nupes en tête, LREM bousculée, flou sur le 2e tour"

RÉSULTAT LÉGISLATIVES 2022. Le résultat de ce 1er tour des élections législatives est marqué par la légère avance de la Nupes devant LREM, même si tous les ministres sont en ballotage favorable. Le camp présidentiel a tenu un discours flou sur le 2e tour tandis que plusieurs candidats RN, dont Marine Le Pen, se sont qualifiés. Découvrez les résultats en direct.

15 ministres étaient candidats au 1er tour des élections législatives 2022. Quel résultat ont-ils décroché ? Sont-ils toujours en lice pour le 2e tour ? Leur place au gouvernement est-elle menacée, conditionnée à une victoire ? Le point, ministre par ministre.

Elisabeth Borne, Première ministre, 6e circonscription du Calvados : qualifiée, 34,34%

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, 10e circonscription du Nord : qualifié, 42,34%

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, 6e circonscription de l'Essonne (députée sortante) : qualifiée, 30,4%

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention, 6e circonscription du Pas-de-Calais (députée sortante) : qualifiée, 32,10%

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, 2e circonscription de l'Ardèche (député sortant) : qualifié, 29,97%

Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, 5e circonscription de l'Ain (député sortant) : qualifié, 33,38%

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 1re circonscription du Loir-et-Cher (député sortant) : qualifié, 31,09%

Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 3e circonscription de Paris (député sortant) : qualifié, 32,78%

Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-Mer, 5e circonscription des Yvelines (députée sortante) : qualifiée, 36,59%

Olivier Véran, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique, 1re circonscription de l'Isère (député sortant) : qualifié, 48,07%

Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, 10e circonscription des Hauts-de-Seine (député sortant) : qualifié, 49,56%

Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, 5e circonscription de Seine-et-Marne (député sortant) : qualifié, 29,27%

Clément Beaune, ministre délégué chargé de l'Europe, 7e circonscription de Paris : qualifié, 34,7%

Justine Benin, secrétaire d'Etat chargée de la Mer, 2e circonscription de Guadeloupe (députée sortante) : qualifiée avec 31,31%

Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, 12e circonscription de Paris (députée sortante): qualifiée, 39,75%

Les premiers sondages sur le 2e tour des élections législatives 2022 vont venir suivre de très près le résultat du premier tour. Les sondeurs vont pouvoir élaborer des estimations grâce aux grands équilibres de ce premier round et des candidats qualifiés dans chaque circonscription. Les enquêtes d'intentions de vote donneront un aperçu plus précis du nombre de sièges que chaque formation politique pourra obtenir à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain. Pendant toute la campagne, Linternaute.com à regroupé les mesures des intentions de vote dans son compilateur de sondages. Découvrez les premières enquêtes sur le 2e tour.

Les sondeurs n'ont pas attendu le résultat du premier tour des législatives pour élaborer des projections sur le nombre de sièges obtenus par chaque formation politique à l'issue du scrutin. Ces projections vont évidemment s'affiner grâce aux scores et aux candidats qualifiés ce dimanche soir. Découvrez ci-dessus la dernière projection en date.

Contrairement à l'élection présidentielle qui bénéficiait d'une campagne d'entre-deux-tours de deux semaines, les candidats aux législatives qualifiés pour le second tour ont une petite semaine pour faire campagne avant le deuxième round, programmé le 19 juin soir dimanche prochain. La date limite de dépôt des candidatures pour le second tour est fixée au 14 juin à 18h. La campagne officielle s'achèvera le vendredi 17 juin à minuit. A l'étranger et en Polynésie française, le deuxième tour des législatives se tiendra une journée plus tôt qu'en métropole. Dans certains départements et collectivités d'outre-mer, les électeurs votent aussi aux législatives le samedi précédant.

L'élection législative s'effectue au suffrage universel direct, par un scrutin dit "majoritaire uninominal à deux tours", dans chaque circonscription. Le candidat ou la candidate élu(e) à l'issue de cette législative et qui héritera d'un des 577 sièges de député sera celui ou celle qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés au second tour (et non plus la majorité absolue comme au premier tour). En cas d'égalité parfaite de suffrages, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Pour rappel, pour se qualifier pour le deuxième tour, un candidat doit avoir recueilli au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Mais si un seul candidat remplit cette condition, alors le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir au second tour. Si aucun candidat n'a obtenu les 12,5% de voix d'inscrits, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour le second tour.