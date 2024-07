Sondages des législatives 2024 : la tendance du 2ème tour se dégage

Selon les projections en termes de nombre de sièges à l'Assemblée nationale, une tendance claire se dégage pour le second tour, le Rassemblement national devrait obtenir davantage d'élus, peut-il envisager une majorité absolue ? le NFP, lui, peut envisager jusqu'à 200 sièges.

►Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives : Les résultats de ce premier tour des élections législatives anticipées ont placé le RN en tête (33,15 %), suivi du Nouveau Front populaire (27,99 %) et de la majorité présidentielle (20,04 %). D'après une projection Ipsos Talan pour France 2 peu avant 22 heures, de 204 à 244 sièges seront seraient attribués au RN, 180 à 200 pour le NFP et de 60 à 90 sièges pour la Macronie. En revanche, il conviendra d'attendre le mardi 2 juillet pour obtenir des projections plus affinées. En effet, il s'agit de la date limite de désistement pour les candidats dans les cas de triangulaires. Jean-Luc Mélenchon a appelé ses candidats classés 3èmes à se retirer en toute circonstance" au profit d'un candidat de la majorité présidentielle pour faire barrage au Rassemblement national. Même discours pour le Premier ministre Gabriel Attal : "nos candidats seront amenés à se désister" a-t-il rapidement indiqué après la publication des résultats. Dernier sondage intentions de vote (28 juin) Evolution des sondages depuis le 10 juin Attention toutefois : si les résultats des sondages sur ces législatives permettent d'appréhender les tendances et les préférences des électeurs à un instant T, ils ne doivent pas être considérés comme des prédictions. D'autant que les élections législatives correspondent à 577 élections locales, une pour chaque circonscription, dont certaines penchent plus à gauche et d'autres plutôt à droite. Or les sondages sont réalisés à l'échelle nationale. Les enquêtes de 2e tour sont à ce titre encore davantage sujets à précaution, car les candidats qualifiés et le jeu des reports de voix sont difficiles à appréhender.

Récap : les dernier sondages

18:15 - Des intentions de vote figées dans les sondages ? Les tendances dans les intentions de vote se sont confirmées au fil des sondages publiés avant la fin de la campagne et le vendredi 28 juin à minuit, mais ces intentions sont-elles définitives pour les électeurs ? Selon le sondage de l'Ipsos paru le 27 juin, 77% des personnes interrogées disaient avoir un avis tranché et définitif sur la personne ou le parti qu'elles soutiendront pour les élections législatives et le premier tour ce dimanche. Pour les 23% restants, le choix pouvait encore changer. C'est chez les électeurs disant vouloir voter Rassemblement national et Nouveau Front populaire que le plus de personnes disaient avoir un vote définitif, respectivement 88% et 84%. 17:25 - Combien de points ont gagné les différents partis durant la campagne ? En l'espace de vingt jours, les intentions de vote accordées à chaque parti ont eu le temps d'évoluer. Les trois premières force ont progressé puisque le Rassemblement national a gagné trois points (de 34 à 37% dans les sondages publiés avant la période de réserve), le Nouveau Front populaire a glané plus de points supplémentaires avec 5 à 6 points de plus entre le 10 et le 28 juin. La majorité présidentielle n'a, elle, que peu progressé passant de 18% à 20% des intentions de vote. 16:37 - Et au tout début de la campagne des législatives ? Les premiers sondages sur les résultats des élections législatives ont été publiés à partir du 10 juin, au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Les premières études donnaient le Rassemblement en tête avec 34% d'intentions de vote, le Nouveau Front populaire à 23% et la majorité présidentielle à 18% pour le trio de tête. Les Républicains que ne s'étaient pas encore divisés au sujet de l'alliance avec le RN était donné à 8.5% d'intentions de vote et le parti d'Eric Zemmour à 4%. 14:36 - Que disaient les sondages à une semaine du premier tour des législatives ? La dernière semaine de campagne est toujours la plus importante, celle où les électeurs confirment leurs intentions de vote. Et lundi 24 juin, à sept jours du premier tout des élections législatives tous les partis étaient donnés avec des scores moins hauts que ceux annonçaient le vendredi 28 juin avant la période de réserve. Le Rassemblement national arrivait déjà en première position mais avec 34,5% des intentions de vote en moyenne dans les sondages publiés entre le 23 et le 25 juin, tandis que le Nouveau Front populaire était crédité de 28% d'intentions de vote en moyenne et que la majorité présidentielle s'élevait à 20%. 14:08 - Les personnalités mieux placés pour être Premier ministre selon les sondages Le sondage Ipsos publié le 27 juin pour Le Monde, Radio France et France Télévision, entre autres, mettait en avant les préférences des Français concernant un potentiel futur Premier ministre. Plusieurs personnalités avaient été testées pour les principales forces politiques : La France insoumise et le Parti socialiste et alliés pour la gauche, la majorité présidentielle, Les Républicains et enfin le Rassemblement national. Pour chaque force ce sont respectivement François Ruffin, Raphaël Glucksmann, Edouard Philippe, Xavier Bertrand et Jordan Bardella qui étaient arrivés en tête. Mais de tous c'est le président du Rassemblement national qui obtenait le plus d'avis positif avec 36% contre 51 d'avis défavorable. Suivait Edouard Philippe (32%), Raphaël Glucksmann (24%), Jean-Luc Mélenchon (19%) et Xavier Bertrand (18%). 13:45 - Une majorité absolue pour le RN possible selon les sondages C'est une hypothèse qui gagnait en épaisseur dans les dernières sondages des législatives : le Rassemblement national apparaissait en mesure d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale grâce à l'aide de ses alliés des Républicains. Le parti d'extrême droite se voyait attribuer 225 à 265 sièges selon le dernier sondage de l'Ifop, mais si à ceux-là s'ajoutaient les 20 à 35 sièges crédités aux élus de droite fidèles d'Eric Ciotti et soutenu par le RN dans le sondage Harris Interactive du 26 juin (qui accordait 230 à 270 sièges au RN), le parti lepéniste pourrait avoir les 289 députés nécessaires à la formation d'une majorité absolue. 13:17 - Le dernier sondage Cluster17 place le RN et le NFP au coude-à-coude Autre institut et autre sondage de fin de campagne : celui de Cluster17. Les prédictions de l'étude sont sensiblement les mêmes que celles des autres sondages confirmant les tendances observées depuis le début de la campagne. L'institut a la particularité de distinguer les intentions de vote pour le RN de celle accordé aux candidats LR soutenus par l'extrême droite et il plaçait le RN seul à moins de deux points d'avance de l'union de la gauche, mais à six points une fois renforcé par les alliés. RN et alliés : 31% seul et 35% avec alliés

Nouveau Front populaire : 29.5%

Ensemble : 20%

Les Républicains (hors Ciotti et alliés) ou divers droite : 7.5%

Reconquête : 1.5%

Divers gauche : 1%

Divers centre : 1%

Divers droite : 1.5%

Extrême gauche : 1.5%

Autre liste : 1.5% 12:40 - Le dernier sondage Opinionway sur les législatives L'institut Opinionway a également publié un ultime sondage avant les législatives le vendredi 28 juin. Le sondage créditait le Rassemblement national de 37% des intentions de vote et le plaçait en tête à près de 10 points devant l'union de gauche qui était deuxième et plus de quinze points devant la majorité présidentielle. RN et alliés : 37%

Nouveau Front populaire : 28%

Ensemble : 20%

Les Républicains (hors Ciotti et alliés) ou divers droite : 6%

Reconquête : 1%

Divers gauche : 1%

Extrême gauche : 1%

Autre liste : 4% 12:00 - Quelle part de vote d'adhésion et de vote barrage selon les sondages ? La plupart des votes aux élections législatives seront des votes d'adhésion selon le grand sondage réalisé par l'Ipsos : 65% des sondés ont dit vouloir voter pour faire gagner un candidat et 35% essentiellement pour faire barrage à un candidat. Parmi ces derniers, ils sont plus nombreux à vouloir s'opposer au Rassemblement national puis au Nouveau Font populaire, respectivement 69% et 63%. La majorité présidentielle fait aussi l'objet de certains barragistes mais dans une moins grandes proportion : 52%. Ces volontés de faire barrage influenceront les résultats du second tour des législatives. 11:14 - Les tendances confirmées dans la grande enquête Ipsos De tous les sondages réalisés durant la campagne celui menée par l'Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean-Jaurès, le CEVIPOF, l’Institut Montaigne, Radio France et France Télévisions et publiée le 27 juin est de loin le plus grand : 11 000 personnes ont été interrogées. Et les résultats obtenus confirment les tendances observées dans toutes les autres études. Le Rassemblement national est en tête mais ce sont les intentions de vote accordées à ses alliés de droite, les Républicains fidèles à Eric Ciotti, qui lui permettent de creuser la distance avec les adversaires, notamment l'union de la gauche. RN et alliés : 36%

Nouveau Front populaire : 29%

Ensemble : 19.5%

Les Républicains (hors Ciotti et alliés) ou divers droite : 8%

Reconquête : 1.5%

Divers gauche : 1%

Divers centre : 1%

Extrême gauche : 1%

Divers souverainiste et extrême droite : 0.5%D

Autre liste : 2% 10:29 - Le dernier sondage Elabe sur les législatives Dans la série des sondages sortis au dernier jour de campagne avant le premier tour des élections législatives, voici celui publié par Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche. Le sondage confirme les tendances observées dans les autres sondages : le Rassemblement national était donné en tête, devant l'union de la gauche et la majorité présidentielle. RN et alliés : 36%

Nouveau Front populaire : 27.5%

Ensemble : 20%

Les Républicains (hors Ciotti et alliés) ou divers droite : 9%

Reconquête : 1.5%

Divers gauche : 2%

Extrême gauche : 1%

Divers souverainiste ou extrême droite : 0.5% 09:44 - Le dernier sondage Harris Interactive donne le RN au plus haut L'institut Harris Interactive a également livré son dernier sondage le 28 juin, avant la période de réserve. L'étude est celle qui donne le Rassemblement national le plus haut avec 37% d'intentions de vote, plus précisément avec 34% auxquels s'ajoutent 3% d'intentions de vote accordé aux élus de droite, notamment de LR, soutenu par le parti lepéniste. Pour les autres blocs des législatives, les résultats restent sensiblement les mêmes. RN et alliés : 37%

Nouveau Front populaire : 28%

Ensemble : 20%

Les Républicains (hors Ciotti et alliés) ou divers droite : 8%

Reconquête : 2%

Divers gauche : 1%

Extrême gauche : 0.5%

Divers souverainiste ou extrême droite : 0.5%

Autre liste : 3% à 3.5% 09:05 - Le dernier sondage de l'Ifop sur les législatives L'Ifop a publié un sondage quotidien durant la campagne des législatives pour Le Figaro, LCI et Sud Radio. La dernière vague de l'enquête livrée le vendredi 28 juin donnait le Rassemblement national en tête, comme tous les jours depuis le début du rolling, et ce dernier gagnait un demi-point. La gauche comme la majorité restaient respectivement deuxième et troisième. Voici les résultats complets : RN et alliés : 36.5%

Nouveau Front populaire : 29%

Ensemble : 20.5%

Les Républicains (hors Ciotti et alliés) ou divers droite : 7%

Reconquête : 1.5%

Quelle projection en nombre de sièges au 2e tour des législatives ?

Les sondages portant sur le second tour des élections législatives sont restés pendant toute cette campagne très favorables au RN. Au-delà des intentions de vote en pourcentages, ce sont les projections en nombre de sièges cette fois qui ont focalisé l'attention. Le sondage Ifop-Fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio, en date du vendredi 28 juin, donnait au RN et ses alliés la possibilité d'obtenir entre 225 et 265 sièges. Assez pour une victoire, mais insuffisant pour obtenir la majorité absolue de 289 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. Mais le dernier sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune du Dimanche, affichait entre 260 et 295 sièges au même moment ou presque, quand le sondage Toluna Harris Interactive arrivait à une projection de 240 à 295 sièges.

A gauche de l'Hémicycle, les sondages donnaient 120 à 200 élus pour le Nouveau Front populaire (120 à 150 pour Toluna Harris Interactive, 155 à 175 pour Elabe et 170 à 200 pour l'Ifop). La majorité présidentielle n'aurait plus de majorité que le nom puisqu'elle passerait pour sa part de 250 députés élus en 2022 à une centaine voire moins, avec de gros écrats dans les estimations (70 à 100 sièges pour l'Ifop, 85 à 105 pour Elabe et 80 à 130 pour Toluna Harris Interactive).

Dans la semaine qui a précédé le scrutin, un sondage Toluna Harris Interactive pour Challenes et le groupe M6, a laissé entrevoir que le RN serait en mesure d'avoir une majorité absolue avec potentiellement plus de 300 sièges. L'extrême droite pourrait alors former un gouvernement dans cette perspective. Le RN comptait 89 élus dans l'Assemblée dissoute le 9 juin. Il en disposait de 8 en 2017. A cette époque, La République en Marche (devenue Renaissance) cumulait 308 sièges. Après sa chute de 2022 à 244 députés, perdant ainsi la majorité absolue, le parti fondé par Emmanuel Macron poursuivrait donc sa dégringolade.

D'autres sondages concernant le second tour des élections législatives traduisent des tendances inattendues : l'idée du "barrage républicain" conte l'extrême droite n'est plus vraiment défendue par les Français. Le "vote barrage" est davantage invoqué contre les autres forces politiques. Si 41% des Français envisagent de faire barrage au RN, ils sont 44% à vouloir s'opposer à la majorité et jusqu'à 47% au Nouveau Front populaire selon une enquête du 25 juin pour Public Sénat. Ces tendances auront une incidence sur le report des voix entre le 1er et le 2e tour des législatives. Mais il s'agit là d'une curiosité en partie paradoxale, car selon un sondage Ipsos du 22 juin, seulement 39% des Français souhaitent une victoire du RN (31% veulent que la gauche gagne, 29% que la majorité présidentielle gagne).

Les sondages de 2e tour faussés par les triangulaires

Les projections en nombre de voix sont encore très incertaines, du fait du caractère singulier de chacune des 577 élections législatives. Un paramètre très important échappe complètement aux sondeurs et à leurs modèles : le nombre d'élections triangulaires au 2e tour de ces législatives. Avec une participation forte, estimée à plus de 60% par les instituts, il est probable que dans de nombreuses circonscriptions, 3 candidats soient qualifiés au second tour. Pourquoi ? Tout candidat qui obtient au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits se qualifie pour le 2e tour : plus les gens votent et plus le seuil de qualification baisse.

Or, on ignore ce que feront les candidats et les partis en cas de triangulaire. Sans désistement d'un concurrent en situation de triangulaire, c'est historiquement et mécaniquement l'extrême droite qui est le plus avantagé, du fait de l'éparpillement des voix entre les deux autres candidats. Il est trop tôt pour savoir ce que feront les candidats engagés dans des triangulaires, quelles seront les consignes de vote et comment s'effectueront alors les reports de voix.

Il faut donc bien avoir en tête, en abordant toutes ces projections, les limites des sondages sur les législatives. Les hypothèses nationales se heurtent parfois aux réalités de terrain, où le choix du vote n'est pas toujours fait en fonction de ses convictions. Certains territoires le prouvent. Les territoires les plus ruraux et les circonscriptions constituées de petites communes semblent plus enclines à voter pour le Rassemblement national, c'est d'ailleurs ce qui se dégage de l'analyse des résultats des européennes 2024. Les communes rurales de 2000 à 20 000 habitants ont largement opté pour Jordan Bardella dimanche 10 juin, comme le démontre l'enquête Elabe pour La Tribune et BFMTV.

© Elabe

Il n'en demeure pas moins que les sondage mettent avant une dynamique pour l'extrême droite qu'il convient de regarder avec attention : les enquêtes sur les intentions de vote des électeurs réalisées avant les derniers scrutins (présidentielle, législatives, européennes) sont de moins en moins éloignées de la réalité du dépouillement. Les résultats aux européennes étaient d'ailleurs particulièrement bien anticipés par les sondeurs.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".