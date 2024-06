Éric Ciotti : enquête ouverte pour détournement de fonds publics, en pleine campagne des législatives

Après s'être mis en marge de LR en annonçant une alliance avec le RN aux élection législatives, Éric Ciotti fait désormais l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics.

Nouvelle déflagration dans la campagne d'Eric Ciotti aux élections législatives. Une enquête a été ouverte contre le patron des LR pour détournement de fonds publics, a dévoilé Franceinfo ce lundi, jour d'ouverture de la campagne électorale officielle. L'enquête, ouverte le 30 mai, concerne de possibles irrégularités lors de sa campagne des législatives 2022. Le parquet de Nice a reçu un signalement de l'association Anticor, concernant l'utilisation détournée de cartes de parking du port de Nice mises à disposition gratuitement par la Chambre de commerce et d'industrie pour des proches d'Eric Ciotti.

"C'est une énième boule puante lancée par un candidat concurrent, qui avait perdu les élections en 2022 et qui est désormais correspondant au local d'Anticor", a immédiatement réagi le directeur de campagne d'Eric Ciotti. En janvier, une autre enquête préliminaire pour détournement de fonds publics a été ouverte en raison de soupçons de cumuls d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes, ayant pu profiter à Eric Ciotti.

La campagne n'en est pas à son premier remous : depuis l'annonce par Eric Ciotti d'une alliance avec le Rassemblement national aux législatives, le patron de LR s'est mis la majorité de son propre parti à dos. Il a même fait l'objet d'une procédure d'exclusion, qui a pour l'heure été invalidée par la justice.

L'exclusion d'Eric Ciotti suspendue par la justice

"Le tribunal judiciaire de Paris a suspendu mon exclusion des Républicains. Je conserve donc l'exercice de mes fonctions de président", s'est réjoui Eric Ciotti vendredi sur X après l'annonce du tribunal survenue vers 20 heures. Difficile de parler de véritable dénouement chez Les Républicains tant la situation reste compliquée. Quelques heures après l'annonce d'Eric Ciotti d'une alliance avec le RN, mercredi 12 juin, un bureau politique a voté son exclusion à l'unanimité. Mais ce bureau politique n'avait pas été réuni selon la procédure prévue dans les statuts du parti. Eric Ciotti a donc décidé de ne pas en tenir compte.

"La justice a parlé", S'est réjoui Eric Ciotti sur BFMTV vendredi. "Je n'avais pas de doute tellement ce qui a été fait était quelque part assez grossier. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire du bricolage." Désormais, "place à la campagne, place à cette alliance des droites que j'ai voulue pour que demain nous battions l'extrême gauche", a ajouté le président des Républicains alors que son camp lui a littéralement tourné le dos depuis plusieurs jours.

Concrètement, le tribunal a ordonné vendredi "la suspension des effets des deux exclusions définitives prononcées à l'encontre d'Éric Ciotti les 12 et 14 juin", précisant toutefois que cette suspension ne valait que "jusqu'au prononcé d'une décision au fond définitive". La juridiction "sur le fond" sera saisie "dans un délai de huit jours" à compter de ce 14 juin, a indiqué le tribunal. Comme résumé sur franceinfo par l'avocat d'Éric Ciotti, cette décision du tribunal n'est qu'une "décision de référé". Une décision prise dans l'urgence, mais qui ne constitue pas un jugement définitif. Pour connaître le fin mot de l'histoire, il faudra attendre "un an pour la décision au fond, et puis un an plus tard pour l'appel", a estimé Me Philippe Torre, l'avocat d'Éric Ciotti, sur franceinfo, affirmant que les républicains opposés à Éric Ciotti dans ce conflit "vont multiplier les procédures pour s'agiter".

Quelle alliance LR-RN ?

62 candidats aux élections législatives reçoivent la double investiture LR-RN, a annoncé Eric Ciotti ce lundi 17 juin. L'alliance avec le parti de Jordan Bardella suit donc son cours, à l'écart de la ligne de LR historique et de ses candidats. Eric Ciotti n'aura donc pas de candidat du RN face à lui dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes. Il a été suivi dans son mouvement par une autre députée du département, Christelle d'Intorni, ainsi que par le président des Jeunes républicains, Guilhem Carayon, qui se présente dans le Tarn. Le député sortant Meyer Habib, dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, suit également le mouvement. A noter encore la candidature de plusieurs chroniqueurs de CNews sous cette double-investiture : Guillaume Bigot, Sébastien Laye, Philippe Fontana ou encore Charles Prats. Une ancienne députée macroniste, Typhanie Degois, rejoint également l'alliance et se présente en Savoie.

Explosion du parti Les Républicains

Le président des Républicains avait proposé une alliance entre son parti et l'extrême droite du Rassemblement national sur le plateau du JT de TF1, le 11 juin. Un véritable tollé qui a fait imploser le parti, divisant profondément ses rangs entre, d'une part, ceux qui soutiennent cet accord avec Jordan Bardella en vue des législatives anticipées, et de l'autre, ceux qui s'y opposent violemment, ténors LR en tête. Les opposants à un rapprochement avec l'extrême droite étant majoritaires.

Après avoir refusé de démissionner, Éric Ciotti avait annoncé, par l'intermédiaire d'un communiqué du parti, que le bureau politique convoqué mercredi après-midi ne répondait pas "aux exigences politiques de nos statuts et de notre règlement intérieur". Les statuts prévoient en effet qu'un bureau politique ne peut être convoqué que par le président ou sur demande d'un quart des membres du Conseil national.

Le député était allé jusqu'à s'enfermer à l'intérieur du siège des Républicains après avoir ordonné à tous les permanents de quitter le bâtiment. "J'entends beaucoup d'élucubrations sur la fermeture du siège LR", avait écrit Éric Ciotti vers 13h sur X. "J'ai pris cette décision à la suite des menaces reçues et des désordres d'hier. Je dois garantir la sécurité du personnel. De surcroît, aucune réunion n'a jamais été prévue au siège cet après-midi."

Mais les membres du bureau politique s'étaient tout de mêmes retrouvés non loin du siège de LR, dans le 7e arrondissement, pour statuer malgré tout sur le sort de leur patron. "On est chez les dingues", s'est désolé Aurélien Pradié devant la presse : "On est dans une démocratie : les gens qui s'enferment dans un bureau et qui disent : 'Je ne sortirai jamais', ça n'existe pas." Et le député LR de plaisanter : "On a jusqu'à dimanche pour organiser une CNI (commission d'investiture, NDLR), on appellera le Samu, on appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau."