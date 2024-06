Éric Ciotti : réélu sans mal ? Quel résultat aux législatives 2024 ?

Eric Ciotti est candidat à sa réélection dans les Alpes-Maritimes. Son résultat aux législatives sera très scruté, après son alliance polémique avec le RN.

Moment de vérité pour Eric Ciotti : après sa décision de s'allier avec le Rassemblement national aux élections législatives, le député sortant de Nice sera-t-il réélu à l'Assemblée nationale ? Ses résultats des 30 juin et 7 juillet détermineront si la stratégie du patron des Républicains était la bonne. En annonçant cette alliance avec le RN, le 12 juin, Eric Ciotti a fait voler en éclat son propre parti. Résultat : il aura face à lui dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes un candidat investi par la branche historique de LR, qui a refusé tout accord avec l'extrême droite, en la personne de Virgile Vanier.

Quels résultats dans la circonscription d'Eric Ciotti ?

Pour autant, les derniers résultats électoraux de la circonscription de Nice sont plutôt favorables à Eric Ciotti : le député sortant avait été élu avec 56,33% des voix au second tour des élections législatives 2022, face au candidat macroniste Graig Monetti. Aux européennes 2024, le RN est arrivé en tête avec 29,93% des suffrages, loin devant la liste de la majorité présidentielle, qui n'a recueilli que 13,34%. Les partis de gauche, désormais unis en Nouveau Front Populaire, ont obtenu, à eux tous, 29,41% des suffrages le 9 juin.

En plus de Virgile Vanier (investi par LR), Eric Ciotti affrontera aux élections législatives Graig Monetti (majorité présidentielle), Olivier Salerno (Nouveau Front Populaire), Alain Langouet (LO), Jean-Claude Wahid Spach (REG), Maxime Bovis (DIV) et Lalla Chama Ben Moulay (ECO).

Eric Ciotti visé par une enquête pour détournement de fonds publics

Eric Ciotti doit également faire face en pleine campagne à une enquête pour détournement de fonds publics. L'enquête, ouverte le 30 mai, concerne de possibles irrégularités lors de sa campagne des législatives 2022, selon Franceinfo. Le parquet de Nice a reçu un signalement de l'association Anticor, concernant l'utilisation détournée de cartes de parking du port de Nice mises à disposition gratuitement par la Chambre de commerce et d'industrie pour des proches d'Eric Ciotti.

"C'est une énième boule puante lancée par un candidat concurrent, qui avait perdu les élections en 2022 et qui est désormais correspondant au local d'Anticor", a réagi le directeur de campagne d'Eric Ciotti le 17 juin. En janvier, une autre enquête préliminaire pour détournement de fonds publics a été ouverte en raison de soupçons de cumuls d'emplois au conseil départemental des Alpes-Maritimes, ayant pu profiter à Eric Ciotti.

L'exclusion d'Eric Ciotti suspendue par la justice

"Le tribunal judiciaire de Paris a suspendu mon exclusion des Républicains. Je conserve donc l'exercice de mes fonctions de président", s'est réjoui Eric Ciotti vendredi 14 juin sur X après l'annonce du tribunal. Difficile de parler de véritable dénouement chez Les Républicains tant la situation reste compliquée. Quelques heures après l'annonce d'Eric Ciotti d'une alliance avec le RN, mercredi 12 juin, un bureau politique a voté son exclusion à l'unanimité. Mais ce bureau politique n'avait pas été réuni selon la procédure prévue dans les statuts du parti. Eric Ciotti a donc décidé de ne pas en tenir compte et de saisir la justice.

"La justice a parlé", S'est réjoui Eric Ciotti sur BFMTV vendredi. "Je n'avais pas de doute tellement ce qui a été fait était quelque part assez grossier. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire du bricolage." Désormais, "place à la campagne, place à cette alliance des droites que j'ai voulue pour que demain nous battions l'extrême gauche", a ajouté le président des Républicains alors que son camp lui a littéralement tourné le dos depuis plusieurs jours.

Concrètement, le tribunal a ordonné vendredi "la suspension des effets des deux exclusions définitives prononcées à l'encontre d'Éric Ciotti les 12 et 14 juin", précisant toutefois que cette suspension ne valait que "jusqu'au prononcé d'une décision au fond définitive". La juridiction "sur le fond" sera saisie "dans un délai de huit jours" à compter de ce 14 juin, a indiqué le tribunal. Comme résumé sur franceinfo par l'avocat d'Éric Ciotti, cette décision du tribunal n'est qu'une "décision de référé". Une décision prise dans l'urgence, mais qui ne constitue pas un jugement définitif. Pour connaître le fin mot de l'histoire, il faudra attendre "un an pour la décision au fond, et puis un an plus tard pour l'appel", a estimé Me Philippe Torre, l'avocat d'Éric Ciotti, sur Franceinfo, affirmant que les républicains opposés à Éric Ciotti dans ce conflit "vont multiplier les procédures pour s'agiter".

Quelle alliance LR-RN ?

62 candidats aux élections législatives reçoivent la double investiture LR-RN, a annoncé Eric Ciotti ce lundi 17 juin. L'alliance avec le parti de Jordan Bardella suit son cours, à l'écart de la ligne de LR historique et de ses candidats. Eric Ciotti n'aura donc pas de candidat du RN face à lui dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes. Il a été suivi dans son mouvement par une autre députée du département, Christelle d'Intorni, ainsi que par le président des Jeunes républicains, Guilhem Carayon, qui se présente dans le Tarn. Le député sortant Meyer Habib, dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, suit également le mouvement. A noter encore la candidature de plusieurs chroniqueurs de CNews sous cette double-investiture : Guillaume Bigot, Sébastien Laye, Philippe Fontana ou encore Charles Prats. Une ancienne députée macroniste, Typhanie Degois, rejoint également l'alliance et se présente en Savoie.