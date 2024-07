Candidats aux législatives : découvrez les candidats officiels du 2e tour par circonscription

Tous les candidats pour le second tour des élections législatives sont connus. Découvrez les qualifiés et les désistements dans votre circonscription.

En direct

16:01 - Indécision des électeurs en Charente, le RN et Ensemble à égalité face au NFP Dans la première circonscription de Charente, aucune tendance ne semble l'emporter, en conséquence il y aura une triangulaire au second tour. Le candidat LFI est arrivé en tête au premier tour avec 32,8% des voix mais de très peu devant les candidats du RN et de la majorité présidentielle qui ont tous deux obtenu un score de 30,3%. Seules 23 voix séparent Thomas Meunier du groupe Ensemble, arrivé deuxième, de la candidate RN Marion Latus. Et comme le représentant du NFP dans cette circonscription est estampillé LFI, Thomas Meunier a annoncé qu'il maintenait sa candidature en raison des divergences "profondes" avec les deux autres candidats. 15:27 - Face à Eric Ciotti, LR et NFP se maintiennent au second tour Dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, Graig Monetti a annoncé se maintenir pour le second tour malgré qu'il soit arrivé 3e (22,79%), derrière le président de LR et allié au Rassemblement national Eric Ciotti (41,04%), et le candidat NFP-LFI (26,62%). Il a justifié cette décision en déclarant : "Je crois que le score que nous avons fait hier soir et les 11.588 électeurs qui m'ont fait confiance m'obligent. Ils n'ont pas voté pour moi hier pour que je me désiste aujourd'hui". Malgré la demande de Gabriel Attal faites aux candidats de son groupe, de se retirer à chaque fois que le maintien pouvait jouer en la faveur du RN, le candidat Ensemble a dit faire ce choix pour donner aux Niçois un autre choix que celui entre LFI et le RN. 10:26 - Essonne : Nicolas Dupont-Aignan poussé vers la sortie après 27 ans à l'Assemblée ? Dans la 8e circonscription de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aigan pourrait bien se faire doubler dans la course à la députation. Élu depuis 1997, il est arrivé en deuxième position lors du premier tour (32 %), derrière le candidat NFP Bérenger Cernon (34 %), mais devant le candidat LR François Durovray (27 %). Ce dernier maintenant sa candidature pour barrer la route de Nicolas Dupont-Aignan. Cette triangulaire pourrait donc donner lieu à un petit séisme politique pour le président de Debout La France. En effet, il pourrait bien être évincé de l'Assemblée nationale après près de 27 ans de siège. 10:06 - Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée en ballotage défavorable dans le Tarn-et-Garonne Dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne, la députée socialiste sortante Valérie Rabault (NFP), vice-présidente de l'Assemblée nationale est en difficulté. Elle est arrivée en deuxième position lors du premier tour (36 % des voix) et sera opposée au second tour à la maire LR de Montauban, Brigite Barèges (43 %) soutenue par le RN. En revanche, elle devrait pouvoir bénéficier du report de voix de la candidate de la majorité présidentielle Catherine Simonin-Benazet, qui a réalisé un score de 15 % au premier tour, sans parvenir à se qualifier. Elle a appelé à voter pour Valérie Rabault "car elle est la mieux placée pour rentrer dans une coalition républicaine" indiquait-elle sur France Bleu. Ce soutien sera-t-il suffisant pour permettre à la députée socialiste sortante de l'emporter ? Réponse ce dimanche à 20 heures. 09:36 - Eure-et-Loir : un retard trop conséquent pour Olivier Marleix (LR) face au RN ? Situation délicate pour Olivier Marleix. Dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale est arrivée en 2ème position lors du premier tour avec 25 % des suffrages, derrière le candidat RN Olivier Dubois (38 %), mais devant la candidate du NFP Nadia Faveris avec moins de 150 voix d'écart. Dans cette configuration, pourra-t-il bénéficier du report de voix de son homologue du NFP ? Sur le papier difficile à imaginer, pourtant, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a été clair en appelant au désistement systématique des candidats de gauche "dès lors qu'il y a un risque de faire élire un candidat RN". S'il venait à rattraper son retard sur le Rassemblement national et remporter cette circonscription d'Eure-et-Loire, Olivier Marleix pourra donc remercier le Nouveau Front populaire, mais la tâche s'annonce relativement compliquée face à un RN puissant dans ce territoire. 09:04 - Corrèze : François Hollande favori de sa triangulaire Dans la 1ère circonscription de Corrèze, l'ancien président de la République François Hollande est arrivé en tête au premier tour avec 37 % des suffrages exprimé. Au second, il sera engagé dans une triangulaire face à la candidate RN Maïtey Pouget (30,89%) et à celui des Républicains de Francis Dubois (28,64%). Dans ce territoire, François Hollande s'avance comme favori, alors qu'aucun des trois candidats ne pourra s'appuyer sur des réserves de voix conséquentes. Il apparaît comme une vraie chance pour le Nouveau Front populaire de s'imposer même si rien n'est encore joué à quatre jours du second tour. 08:45 - Incertitude totale pour François Ruffin (NFP) dans la Somme Situation délicate pour François Ruffin dans la 1ère circonscription de la Somme. Au premier tour, le candidat investi par le NFP est arrivé en deuxième position avec 33 % des suffrages derrière la candidate RN Nathalie Ribeiro Billet (40 %) et devant la candidate de la majorité présidentielle Albane Branlant (22 %) qui a rapidement annoncé son désistement. La tâche s'annonce donc relativement ardue pour François Ruffin, élu depuis 2017. Ce dernier devrait bénéficier du report de voix de la candidate Ensemble, Albane Branlant : "Je fais une différence entre des adversaires politiques et les ennemis de la République" avait-elle déclaré au moment de retirer sa candidature. Ses voix suffiront-elles ? Difficile à dire, notamment en raison du très beau score réalisé par le RN dans cette circonscription avec plus de 40 % des suffrages exprimés. "On ira les chercher, avec les dents, dans la semaine qui vient. Au combat !" a lancé François Ruffin après le premier tour. Réponse ce dimanche à 20 heures pour connaître le résultat de cette circonscription qui s'annonce particulièrement explosif. 08:32 - Le ministre de l'Agriculture en ballotage défavorable face au RN Dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau s'est qualifié pour le second tour des législatives (34,56 %) mais est en ballotage défavorable face à la candidate RN Marine Bardet (35,22 %). Il pourrait toutefois profiter du report de voix du candidat NFP Reda Belkadi (15 % au premier tour), qui s'est vu retirer son investiture par La France insoumise pour des messages antisémites publiés en 2018. Avec seulement quelques centaines de voix de retard, Marc Fesneau peut légitimement espérer l'emporter au second tour, mais rien n'est encore joué pour ce membre du gouvernement qui partira avec un léger retard sur la ligne de départ, dimanche, au second tour des élections législatives anticipées dans l'un des nombreux duels opposant la majorité présidentielle au Rassemblement national. 08:05 - Calvados : Elisabeth Borne élue.. grâce aux Insoumis ? Dans la 6e circonscription du Calvados, la situation peut apparaître comme cocasse pour certains, dramatique pour d'autres, voire inédite. À l'issue du premier tour, le candidat NFP Noé Gauchard (23 %), a décidé de se retirer pour laisser le champ libre... À Elisabeth Borne. L'ex-Première ministre, arrivée deuxième (28 %) derrière le candidat RN Nicolas Calbrix (36 %) aura la lourde responsabilité de rassembler de l'extrême gauche de l'échiquier politique français jusqu'à la majorité présidentielle et Horizons. Après d'innombrables soubresauts entre son ancien gouvernement et les députés de la gauche, notamment sur l'adoption houleuse de la réforme des retraites, Elisabeth Borne pourrait bien se faire élire en bénéficiant du report de voix de l'Insoumis Noé Gauchard. En effet, les 23 % réalisés par le candidat arrivé en 3ème position dans le Calvados devraient, pour une grande partie, aller dans la besace d'Elisabeth Borne. Les consignes de Jean-Luc Mélenchon étant claires sur le sujet, aucune voix pour le Rassemblement national.

Quels candidats se sont désistés au second tour des législatives ?

Les triangulaires ont, le plus souvent, pour effet de faciliter la victoire du candidat arrivé en tête lors du 1er tour du scrutin. En l'occurrence, de nombreux candidats du Rassemblement national étaient en mesure de l'emporter à l'issue du vote de dimanche dernier. Mais plusieurs personnalités et partis politiques ont appelé à un désistement de leurs candidats arrivés en troisième position dans chaque circonscription pour faire barrage à l'extrême droite, pour éviter la dispersion des voix.

Les partis membres du Nouveau Front populaire ont opté pour cette stratégie et annoncé le retrait systématique de leurs candidats s'étant qualifiés à la troisième place dans une triangulaire. Privés de candidat, les partis prévoient alors de voter pour le candidat faisant face au RN, non pas par adhésion mais surtout pour empêcher une victoire du parti lepéniste et de ses alliés.

Si la gauche a été claire sur le désistement de ses candidats les moins biens placés, la majorité présidentielle s'est montrée plus floue avec des consignes qui ont pu différer selon les personnalités. Gabriel Attal, Premier ministre et chef de file du camp présidentiel durant cette campagne, a appelé au retrait de tous les candidats arrivés troisièmes au profit d'un adverse autre que le RN, d'autres ont rechigné voire refusé de voir leurs candidature s'effacer pour laisser la voie libre à La France insoumise. Une quinzaine de candidats de la majorité présidentielle se sont finalement maintenus dans les triangulaires et quadrangulaires où le RN est susceptible de gagner.

Les candidats à suivre pour chaque parti

Chaque parti a présenté des centaines de candidats aux élections législatives, mais certaines sont à suivre avec plus d'attention dans leur circonscription en raison des enjeux électoraux, des possibles bascules politiques attendues ou des fonctions gouvernementales occupées par les candidats.

► Les candidats à suivre à gauche :

Chez les insoumis, deux camps s'opposent. Il y a d'abord ceux investis par le Nouveau Front populaire : François Ruffin arrivé 2ème derrière le RN dans sa circonscription (Somme), mais aussi les poids lourds comme Manuel Bompard (Bouches-du-Rhône) ou Clémentine Autain (Seine-Saint-Denis). Puis il y a ceux qui bien qu'insoumis et/ou députés sortants n'ont pas été investis par le parti mélenchoniste, en raison selon eux des désaccords qu'ils ont exprimés avec le leader : Alexis Corbière (Seine-Saint-Denis), Danielle Simonnet (Paris), Frédéric Mathieu (Ille-et-Vilaine) et Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône). LFI a également décidé d'investir le militant du NPA Philippe Poutou dans l'Aude et ce dernier s'est qualifié de justesse.

Côté socialiste, François Hollande est toujours candidat en Corrèze. Autre candidature surprenante : celle de l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau, investi par Place publique qui est arrivé en tête dans les Yvelines. Ce dernier avait quitté le gouvernement à la suite du vote de la loi immigration.

►Les candidats à suivre pour l'ex-majorité :

Alors que 24 ministres sont candidats aux élections législatives, aucun n'est parvenu à se faire élire dès le premier tour. Qualifiés pour des duels ou des triangulaires au second tour, ceux arrivés en tête seront-ils élus comme Gabriel Attal ou Stéphane Séjourné dans les Hauts-de-Seine ou Gérald Darmanin dans le Nord ? Ceux arrivés en deuxième pourront-ils inverser la tendance ? Il faut aussi surveiller les anciens ministres comme l'ex-cheffe du gouvernement Elisabeth Borne dans le Calvados ou l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran. Le groupe de parlementaire sera en tout cas réduit : dans leur immense majorité, les candidats arrivés 3e se sont désister là où un risque RN était présent.

►Les candidats à suivre à droite et à l'extrême droite :

Au sein de l'union de l'extrême droite, plusieurs candidats ont été élus dès le premier tour, notamment plusieurs poids lourds. Mais il reste plusieurs candidats en ballotage, dont Eric Ciotti. Le président contesté des Républicains est arrivé en tête dans sa circonscription des Alpes-Maritimes, mais fait face à une triangulaire dans laquelle le candidat de la majorité arrivé troisième refuse de ses désister. Parmi les rares députés LR sortants qui ont suivi Eric Ciotti dans son alliance, on compte Meyer Habib, dans la 8e circonscription des Français établis hors de France.

Lui ne fait pas partie de l'union de l'extrême droite et a même quitté Les Républicains en raison de l'alliance conclue par Eric Ciotti, mais il reste situé à droite de l'échiquier politique : Aurélien Pradié. Candidat sans étiquette, il est toutefois arrivé en tête dans sa circonscription du Lot.