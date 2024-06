François Hollande : candidat aux législatives et Premier ministre en cas de résultat victorieux ?

François Hollande est candidat aux élections législatives 2024 dans la 1ère circonscriptions de Corrèze et il n'aura pas d'adversaire dans le camp de la majorité présidentielle. Quel poids espère-t-il peser lors du scrutin ?

"A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle" a déclaré François Hollande au moment d'annoncer sa candidature aux élections législatives 2024. L'ancien chef de l'Etat a annoncé le samedi 15 juin son investiture dans la 1ère circonscription de Corrèze sous la bannière du Nouveau Front populaire. Cette candidature est un choix assumé du Parti socialiste qui a décidé d'investir l'ancien président de la République sous l'impulsion de la fédération socialiste de Corrèze. S'il n'était pas le premier choix, François Hollande s'est imposé devant le maire de Tulle, Bernard Combes, qui devait initialement représenté le PS.

Mais cette candidature surprend et divise à gauche, dont une partie ne porte pas François Hollande dans son cœur. Pourtant, l'ex-chef d'Etat justifie sa candidature en la jugeant "nécessaire" face au "danger de l'extrême droite". Selon lui, il est "nécessaire de prendre toutes les personnalités qui [peuvent] concourir à ce qu'il y ait cette mobilisation" contre la montée du Rassemblement national. "Au premier tour, il y a cette union de la gauche. Au second tour, le désistement républicain doit s'appliquer dans toute sa rigueur pour tout candidat qui s'est mis hors de toutes discussions et rapports avec l'extrême droite", a-t-il ajouté.

Quel résultat François Hollande peut-il espérer aux législatives ?

François Hollande a-t-il des chances de remporter les législatives dans sa circonscription ? La gauche n'est pas sortie victorieuse de la dernière élection en Corrèze. Début juin c'est la liste du Rassemblement national qui a remporté les européennes et de loin : avec 32,5% des voix contre 15,2% pour la liste PS-Place publique qui est arrivée deuxième.

Mais lors des précédentes législatives en 2022, l'union de la gauche qui s'appelait alors Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) était arrivée en tête de premier tour. Elle s'était cependant inclinée au second tour face au candidat de la droite Francis Dubois (LR). Alors que le député sortant se présente à sa réélection, un scénario similaire pourrait se produire, à moins que le vote RN observé aux européennes ne se confirme aux législatives.

François Hollande soutenu par la majorité présidentielle ?

François Hollande est donc le candidat du Nouveau Front populaire, mais il n'aura pas d'adversaire issu de la majorité présidentielle dans la 1ère circonscription de Corrèze. Le camp présidentiel a choisi de ne pas investir des candidats partout et d'être absent des scrutins dans une poignée de territoires. "Nos candidats sont les candidats utiles contre les extrêmes pour éviter leur arrivée au pouvoir […] Il y a quelques circonscriptions où on sait que ça ne serait pas nos candidats qui seront les mieux placés et dans ce cas-là, on soutient un autre candidat" a expliqué Gabriel Attal au micro de RTL le 17 juin. Dans le cas de François Hollande, la majorité a aussi indiqué avoir choisi de ne pas investir de candidat par respect pour l'ancien président de la République.

Mais à Tulles ce n'est pas François Hollande qui reçoit le soutien de la majorité présidentielle. "L'ancien Président est candidat dans l'alliance de La France insoumise, et ce n'est pas cette alliance là qu'on souhaite voir gagner pour le pays" a précisé le Premier ministre. A la place, la coalition Renaissance a décidé de soutenir le député sortant issu des Républicains Francis Dubois.

Possible Premier ministre d'un gouvernement de gauche ?

S'il a le soutien du PS, François Hollande ne fait pas l'unanimité au sein de l'union de la gauche. Sa candidature fait sourire dans les rangs de La France insoumise comme l'a indiqué François Ruffin qui juge la candidature de l'ex-chef d'Etat empreinte d'"hypocrisie". "Il a toute la légitimité pour se présenter mais en toute franchise, j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas sous la bannière du Front populaire parce que je crois qu'il n'y a pas une réelle adhésion à l'orientation du programme", a expliqué le député LFI sortant sur France Bleu Limousin. Il a cité la retraite à 60 ans après 40 annuités, l'indexation des salaires sur l'inflation ou la taxation du capital comme autant d'exemples de divergences entre le programme du Nouveau Front populaire et la politique de François Hollande quand il était à l'Elysée.

Même au sein du PS, François Hollande divise et cela s'est vu lors de la campagne des élections européennes. Peu de chances donc que l'ancien Président puisse prétendre à un rôle plus important au sein de l'union de la gauche, en particulier celui de Premier ministre, même en cas de victoire aux législatives. D'autant que le premier secrétaire du PS Olivier Faure, s'est dit favorable à un vote des membres du Nouveau Front populaire pour la désignation d'un prétendant à Matignon. A ce jeu, François Hollande risque d'avoir peu de voix de son côté.