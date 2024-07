DIRECT. Résultats des législatives 2024 : une toute nouvelle tendance clé sur ce 2e tour

Quelques résultats de second tour des législatives sont déjà connus et une nouvelle tendance se dégage sur le vote sur l'ensemble de la France. Cette élection s'annonce historique.

Résultats des législatives par ville L'essentiel Ce dimanche 7 juillet marquera un tournant dans la vie politique française, quels que soient les résultats de ce 2e tour des législatives 2024. Les dernières estimations ont prévu un blocage institutionnel sans majorité absolue pour aucun camp, mais il est possible aussi qu'un bloc politique crée la surprise.

Un premier enseignement important sur les élections législatives 2024 se dégage aujourd'hui : la participation à midi s'élève à 26,63%. Un taux de participation en hausse en comparaison du premier tour à la même heure (25,90%) et surtout en comparaison des législatives il y a deux ans (18,99%).

Une tendance lourde se dégage aujourd'hui. Les sondages ont identifié cette semaine un facteur déterminant sur le vote : les électeurs les plus mobilisés sont du du RN avec des candidats dans l'immense majorité des circonscriptions. Les enquêtes ont démontré que les sympathisants de gauche et macronistes sont plus réticents à voter en cas de duel sans leur candidat dans leur circonscripton. L'abstention n'est donc pas neutre : avec un niveau de participation élevé, il y a deux scénarios : soit les électeurs qui comptaient s'abstenir et renoncer au "barrage" ont finalement décidé de voter ; soit l'électorat du RN et de ses alliés sont encore plus mobilisés que prévu.

Les premiers résultats de ces législatives déjà été dévoilés pour ce second tour, ceux de l'outre-mer qui votait en amont de l'élection dans l'Hexagone. Des sortants réélus en majorité, mais aussi une surprise : l'élection dans la 3e circonscription de Martinique de la socialiste Béatrice Bellay devant le député sortant Johnny Hajjar (DVG).=

12:59 - Un député indépendantiste élu en Nouvelle-Calédonie Dans la 2e circonscription de Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Tjibaou, fils du leader indépendantiste Jean-marie Tjibaou, assassiné en 1989, est élu avec 57% des voix. Une première depuis 1986. Dans la 1ère circonscription, c'est Nicolas Metzdorf, loyaliste et rapporteur du projet de loi sur le dégel du corps électoral, qui l'emporte avec 52,41%. 12:55 - Paris, l'exception qui confirme la règle ? Dans la capitale, la participation est en baisse par rapport à la semaine dernière. Elle s'élevait à 22,03% à midi, contre 25,48% au premier tour. Projections de second tour en sièges Les résultats du second tour des législatives sont déjà anticipés par les instituts de sondages, qui ont réalisé des projections en nombre de sièges dans la future Assemblée. Voici la projection effectuée par le média Grand Continent, qui a fait des estimations fines circonscription par circonscription, en s'appuyant sur les modèles sondagiers de Cluster 17 pour prendre en compte les reports de voix les plus probables. Sont donnés ici les nombres de sièges par grand bloc en haut (NFP, RN et alliés, Ensemble!) ainsi que par parti politique en bas (LFI, PS, EELV, PC, Renaissance, Modem, Horizons, LR avec Ciotti, RN). Aucune estimation nouvelle n'est donnée après vendredi 5 juillet. 12:46 - Emmanuel Macron a voté Le président vient de glisser son bulletin dans l'urne, au Touquet. Il devrait y passer une partie de la journée. 12:39 - Quels sont les départements où l'on a le plus voté à 12 heures? Les Bouches-du-Rhône (34,59%), la Corrèze (33,88%) et le Cantal (33,48%) sont les départements où l'on a le plus voté. En revanche, le département où on a le moins voté à midi est la Seine-Saint-Denis (12,77%). 12:28 - Emmanuel Macron vient d'arriver au Touquet Le président Emmanuel Macron est arrivé au Touquet peu après midi, accompagné de son épouse Brigitte Macron. Le président de la République, dont la majorité à l'Assemblée nationale n'arrive qu'en troisième position dans les intentions de vote d'après les dernières estimations publiées avant la trêve électorale, joue gros ce dimanche à l'occasion du second tour des élections législatives. 12:28 - Quel parti politique avantagé par le niveau de participation ? Il y a bien un effet de la participation sur les résultats du scrutin : compte tenu des désistements de 2e tour, les électeurs ont manifesté dans les enquêtes sondagières des intentions de mobilisation très différentes selon leur sympathies politiques. Les électeurs les plus mobilisés sont du du RN, qui dans une large majorité ont fait savoir qu'ils compter voter. Les sympathisants de gauche sont plus réticents à se déplacer dans les bureaux de vote aujourd'hui, en cas de duel RN-Ensemble! dans leur circonscription. Et les électeurs d'Ensemble! sont encore plus réticents à voter en cas de duel RN! NFP dans leur circonscripton. Des instituts ont même identifier un niveau d'abstention aux alentours des 60% sur cet électorat dans cette configuration. L'abstention n'est donc pas neutre : avec un niveau de participation élevé, il y a deux scénarios : soit les électeurs qui comptaient s'abstenir pour ne pas voter pour un adversaire politique, pour faire barrage, ont finalement décidé de voter ; soit l'électorat qui compte voter, dans une plus large proportion donc, les électeurs du RN et de ses alliés, sont encore plus mobilisés que prévu. 12:20 - Un niveau de participation inédit depuis plus de 40 ans 26,63% de participation, c'est le chiffre le plus haut à midi sur un 2e tour des législatives depuis 1981, élections organisées un mois après l’arrivée de la gauche et François Mitterrand au pouvoir. Le taux de participation à midi était alors de 28,3% pour une participation finale de 73,08%. 12:08 - Les candidats en lice pour le scrutin votent tour à tour François Hollande à Tulles (NFP-PS), Éric Ciotti (LR-RN) à Nice, Bérangère Couillard (Ensemble) en Gironde, Sylvain Maillard (Ensemble) à Paris... les candidats encore en lice pour le second tour des élections législatives continuent de se rendre aux urnes pour voter. 12:08 - La participation est encore un hausse : déjà un enseignement sur les résultats du 2e tour Les Français semblent accorder une grande importance à ce 2e tour des élections législatives. Le niveau de participation n'est pas du tout neutre aujourd'hui, son impact est réel sur le résultat des élections pour une raison très clairement identifiés par les enquêtes d'opinion : il y a bien des électorats qui ont prévu de moins voter. Si cette participation est en réalité en hausse alors cela peut signifier que les abstentionnistes de 2e tour ont finalement décidé de se mobiliser. 12:00 - 26,63% de participation à 12 h Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, la participation a atteint 26,63% à 12 h à l'occasion du deuxième tour des élections législatives. Pour rappel, lors du premier tour, à la même heure, 25,9% des électeurs s'étaient déplacés aux urnes. 11:37 - Élisabeth Borne a voté à Vire Ancienne locataire de Matignon et candidate à sa réelection dans la 6e circonscription du Calvados, Élisabeth Borne a voté à Vire. Arrivée deuxième au premier tour face au candidat du Rassemblement national Nicolas Calbrix, la députée sortante fait face à un écart de 8 points avec son adversaire (28,93% contre 36,26%). 11:23 - Emmanuel Macron peut-il de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale ? Placé en tête au premier tour du scrutin et peut-être sur le point de remporter une majorité absolue à l'Assemblée nationale selon les estimations publiées avant le début de la trêve électorale, Jordan Bardella pourrait devenir le prochain Premier ministre. Une victoire historique pour le parti nationaliste dont les conséquences restent encore floues. Mais alors, avec un tel scénario, Emmanuel Macron, dont les idées sont farouchements opposées à celles du RN, peut-il être en mesure de dissoudre à nouveau le Parlement ? Les règles édictées dans l'article 12 de la Constitution sont pour le moins limpides. Le président de la République a la possibilité de convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai minimum d'un an après une dissolution. « On ne va pas laisser Bardella à Matignon jusqu'en 2027 » a ainsi déclaré le chef d'un parti allié à Renaissance, qui précise qu'une « fenêtre de tir entre juin et décembre 2025 » serait envisageable. 11:05 - Une manifestation d' « antifas » interdite à Paris Le rendez-vous était donné devant l'Assemblée nationale. Après l'annonce des résultats du second tour des élections législatives, le collectif « Action antifasciste Paris-Banlieue » avait appelé à se rassembler devant le palais-Bourbon « quelle que soit l'issue » du vote des Français. « Aujourd'hui plus que jamais, faisons bloc par tous les moyens contre l'extrême droite et ses alliés », a ainsi fait valoir sur X (ex-Twiter) le collectif. Face au trouble à l'ordre public que pourrait représentant ce rassemblement, et afin d'éviter des débordements, la préfecture de police de Paris a interdit la tenue de la manifestation. 10:48 - Éric Ciotti a voté à Nice Le président des Républicains, décrié au sein de son propre parti après son alliance avec le Rassemblement national pour ces élections législatives, a voté à Nice. Député sortant de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, en ballotage favorable après être arrivé en tête au premier tour avec 41,04% des voix, affronte ce dimanche Olivier Salerno (NFP-LFI) et Graig Monetti (Ensemble). 10:42 - La grosse surprise dans la 3e circonscription de la Martinique Le Parti progressiste martiniquais a été battu dans les urnes lors du deuxième tour des élections législatives dans la 3e circonscription de la Martinique. Après avoir gardé le siège de député pendant près de 66 ans, le PPM, dont le candidat, Johnny Hajjar, député sortant élu pour la première fois en 2022, a concédé sa défaite face à la candidate NFP-PS, Béatrice Bellay. Soutenue par tous les opposants du PPM, la candidate socialiste a su créer la surprise en profitant de la lassitude du parti fondé par Aimé Césaire en obtenant 54,43% des suffrages avec 1 700 voix d'écart sur son adversaire. 10:17 - Les politiques se rendent aux urnes chacun leur tour Les personnalités politiques continuent de se rendre aux urnes pour ce second tour des élections législatives. L'eurodéputée d'extrême droite Marion Maréchal, le vice-président du Rassemblement national, la députée sortante Raquel Garido ou le ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention Frédéric Valletoux ont voté dans leurs fiefs respectifs. 10:11 - Raphaël Glucksmann estime que « le chaos, c'est la victoire du RN » Interrogé cette semaine par nos confrères du Figaro avant le début de la trêve électorale, l'eurodéputé Parti Socialiste-Place publique Raphaël Glucksmann, a estimé que « le chaos, c'est la victoire du RN, pas l'absence de majorité à l'Assemblée ». Celui dont la liste est arrivée troisième lors du scrutin européen en France a en effet estimé que le Rassemblement national était le seul parti en mesure de pouvoir obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ce, alors que les dernières projections des différents instituts de sondage avancent une majorité relative pour le parti présidé par Jordan Bardella après le désistement de plus de 200 candidats pour faire barrage au parti d'extrême droite. 10:03 - Gabriel Attal a voté à Vanves Le Premier ministre Gabriel Attal a voté à Vanves en milieu de matinée. En ballotage très favorable dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, le locataire de Matignon devrait garder son siège de député face à la candidate du NFP Cécile Soubelet. 09:54 - Danielle Simonnet a voté Tout comme Alexis Corbière, la députée sortante LFI Danielle Simonnet qui n'a pas été investie par son parti, a voté. Elle affronte au second tour la leader cégétiste Céline Verzeletti investie par le Nouveau Front populaire qui avait obtenu 22,49% des suffrages au premier tour. Danielle Simonnet, elle, était arrivée première la semaine passée avec 41,95% des suffrages. 09:45 - Qui sont les députés élus dès le premier tour ? À l'issue du premier tour qui s'est déroulé la semaine dernière et qui a vu le Rassemblement national arriver en tête avec 33,15% des suffrages devant le Nouveau Front populaire (27,99%) et la majorité présidentielle (20,04%), 76 candidats ont été élus sans passer par le deuxième tour. Dans le détail, 37 candidats RN, dont Marine Le Pen ou l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale Sébastien Chenu ont été réélus à leur siège. Du côté du Nouveau Front populaire, 32 candidats ont obtenu plus de 50% des suffrages. C'est le cas du coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard, réélu dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avec 67,49% des voix, du député insoumis sortant de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu, de l'écologiste Sandrine Rousseau à Paris ou de l'ex-cheffe de file des députés LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Deux députés de la majorité ensemble, à savoir Pierre Cazeneuve (7e circonscription des Hauts-de-Seine) et Mikaele Sea (Wallis et Futuna) ont eux aussi été reconduits à leur siège de député pour un nouveau mandat. Un député Les Républicains, un de l'union de l'extrême droite (LR-RN) et deux divers droite, sont eux aussi parvenus à se hisser au-dessus de la barre des 50% des voix dès le premier tour. 09:29 - Les premières données sur la participation attendues à midi Les premiers chiffres de la participation sont attendus à midi. Ils permettent alors de donner la tendance sur le regain d'intérêt ou non des Français pour le scrutin. La semaine passée, à 12 h, la participation avait atteint 25,90%, contre 18,43% en 2022 à la même heure. 09:13 - Vers la quatrième cohabitation de la Ve République ? Alors que le second tour des élections législatives anticipées se tient ce dimanche partout en France, Emmanuel Macron devrait, selon les dernières enquêtes réalisées avant le début de la trêve électorale, devoir faire face à une cohabitation. Il s'agirait alors de la quatrième sous la Ve République dont la dernière remonte à 2002 lorsque Jacques Chirac (droite) avait choisi Lionel Jospin (gauche) comme Premier ministre. En effet, arrivé en tête au premier tour du scrutin, dans le cas où le Rassemblement national obtiendrait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, le chef de l'État pourrait être contraint de choisir son Premier ministre dans les rangs du parti lepéniste. Même si l'article 8 de la Constitution dispose que le choix de nommer le Premier ministre revient au président de la République, ce dernier doit s'assurer que le locataire de Matignon puisse obtenir la confiance du Parlement, sans quoi, son gouvernement peut être renversé. 08:58 - Edouard Philippe a glissé son bulletin au Havre Après Alexis Corbière, les personnalités politiques commencent à se rendre aux urnes. Edouard Philippe, le président du parti Horizons qui fait partie de la majorité présidentielle et ancien Premier ministre, a voté dans son fief du Havre. 08:53 - Les horaires de plusieurs bureaux de vote aménagées dans l'Aube Dans l'Aube, plusieurs bureaux de vote ont ouvert avec une heure d'avance sur l'heure prévue après une dérogation spéciale de la préfecture. Les électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Parres-aux-Tertres ou à Celles-sur-Ource ont donc pu glisser leur bulletin dans l'urne dès 7 heures en raison du passage de la 9e étape du Tour de France ce dimanche. 08:42 - Alexis Corbière a voté à Bagnolet Député sortant de la 7e circonscription de Seinte-Saint-Denis, Alexis Corbière, qui n'a pas été investi par La France insoumise pour ces élections législatives, a voté à Bagnolet. Au premier tour, il était arrivé en tête avec 40,19% des suffrages face à la candidate NFP-LFI Sabrina Ali-Benali. LIRE PLUS

Le résultat du premier tour des législatives, qui a eu lieu ce dimanche 30 juin, a donné le RN et ses alliés en tête, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. Voici les résultats officiels dévoilés par le ministère de l'Intérieur :

Parmi les résultats significatifs de ces législatives, on note la victoire au premier tour de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et du socialiste Olivier Faure en Seine-et-Marne. François Hollande est en ballotage favorable en Corrèze, comme Elisabeth Borne dans le Calvados, qui pourrait être élue grâce au désistement du candidat de la gauche. Laurent Wauquiez est aussi en ballotage favorable dans la Haute-Loire, François Ruffin est quand à lui en difficulté dans la Somme. L'ancien ministre Clément Beaune a été battu par le socialiste Emmanuel Grégoire, élu dès le premier tour à Paris. Le patron du PCF, Fabien Roussel est aussi éliminé dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre Jérôme Cahuzac.

Si l'élection est avant tout nationale, le résultat des législatives doit s'observer localement. Les résultats qui émergent dans chaque circonscription donnent des enseignements précieux sur le paysage politique en France en 2024. Trouvez votre circonscription dans la carte ci-dessous pour consulter le détail des résultats :

Les élections législatives en France s'organisent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce des résultats, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits lors des résultats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Si aucun ou un seul candidat remplit cette condition, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés. Des triangulaires voire des quadrangulaires peuvent, à l'inverse, avoir lieu si trois ou quatre candidats atteignent ces 12,5% d'inscrits.

Le second tour des législatives voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis se mettre en place pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun. Lors de ce 2e tour, le suffrage se fait à la majorité simple. Le candidat qui a obtenu le plus de voix est alors élu à l'Assemblée.

Résultat des législatives, majorité et gouvernement

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement une majorité à l'Assemblée, qui peut être absolue (289 sièges) ou relative, et donc orienter de manière plus ou moins forte les priorités du pays et les lois qui seront votées pendant la mandature. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes. En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des majorités et donc des gouvernements de coalition peuvent se former.

Le gouvernement étant responsable devant le parlement, qui peut le valider ou le rejeter lors d'un vote de confiance ou après le dépôt d'une motion de censure, il doit donc être en phase avec cette majorité sortie des urnes. Après des résultats des législatives, le Président de la République nomme donc généralement un Premier ministre, issu de son parti en cas de victoire ou du parti majoritaire si une autre sensibilité l'emporte.

Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.