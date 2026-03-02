Candidats aux municipales : voici toutes les listes de l'élection 2026, commune par commune

Les listes des candidats aux élections municipales 2026 sont toutes consultables. Trouvez en un clic qui est candidat dans votre commune grâce à notre moteur de recherche.

Qui est candidat aux élections municipales 2026 ? Près de 905 000 personnes, hommes et femmes, se présentent cette année pour renouveler les conseils municipaux à travers la France, pour 50 478 listes au total. Pour consulter la ou les listes de candidats aux municipales 2026 chez vous, utilisez le moteur de recherche ci-dessus pour trouver votre commune. Une carte permet également ci-dessous de parcourir les communes de votre département et de trouver votre localité. Les élections municipales sont celles qui impliquent le plus les citoyens : elles permettent de se saisir d'enjeux locaux et très concrets, comme la gestion des écoles, des transports, du développement économique de la commune et de l'intercommunalité. Les Français sont ainsi nombreux à voter à chaque scrutin municipal et à se porter candidats pour intégrer les conseils municipaux.

Qui est candidat aux municipales ?

Qui sont ces Français et citoyens de l'Union européenne qui s'engagent dans ces élections municipales ? Changement de taille dans le mode de scrutin, impactant directement les candidatures : pour ces municipales 2026, les candidats individuels disparaissent dans les communes de moins de 1 000 habitants, soit pas loin de 70% des communes françaises. Ce sont les listes paritaires qui sont désormais la norme dans tout le pays, avec un nombre de candidats dépendant de la taille de la commune ou de la ville.

Dans le détail, le ministère de l'Intérieur a décompté 891 845 candidats et 50 105 listes pour le scrutin municipal de droit commun ;4 876 candidats et 139 listes pour le scrutin municipal en Polynésie Française ; 7 321 candidats et 234 listes au renouvellement des conseils d’arrondissements de Paris, Lyon et Marseille. Aucune candidature n’a été présentée dans 68 communes pour ce scrutin (on en comptait 106 au premier tour des élections municipales de 2020).

Des données récentes de l'enquête AMF-Cevipof dressent aussi un portrait nuancé des élus municipaux et des personnes engagées dans la démocratie locale. Contrairement à l'idée diffuse qu'il y ait une crise généralisée des vocations, l'envie des élus d'être à nouveau candidat aux élections municipales 2026 est solide : avant même le dépôt des listes, 58% des maires ont fait part de leur souhait de se représenter, un chiffre paradoxalement plus élevé qu'en 2020 (49%). Le mandat qui s'achève en 2026 a pourtant été éprouvant, marqué par les crises sanitaire et inflationniste, mais aussi par une hausse des incivilités - 65% des maires déclarant en avoir subi durant leur mandat.

S'il n'y a pas de profil type du candidat aux municipales, l'âge est devenu un marqueur d'implication. Selon le Cevipof, 73% des maires de moins de 35 ans ont indiqué vouloir se représenter, contre seulement 30% des plus de 75 ans. Le moteur de l'engagement n'est pas foncièrement idéologique : il est pragmatique et tourné vers l'action concrète. Parmi ceux qui se représentent, 79% évoquent une "logique de projet", avec l'envie de terminer ce qui a été commencé pour les candidats sortants et 78% invoquent "l'intérêt général". À l'inverse, ceux qui jettent l'éponge le font d'abord pour reprendre la main sur leur vie privée et familiale (79%).

Beaucoup de listes de candidats sans étiquette aux municipales

Les raisons d'être candidat aux municipales changent radicalement, aussi, selon la géographie et la nature des territoires. Dans les grandes métropoles, les élections municipales sont d'une certaine manière le prolongement du combat politique national. Les candidats y portent des étiquettes partisanes claires et le scrutin sert de test pour les forces politiques. C'est ici que l'on trouve les profils les plus professionnalisés, représentants les partis qui structurent la vie politique nationale. Pour ces candidats aux municipales, l'élection est (aussi) un levier de pouvoir régional, voire national.

À l'inverse, dans les communes de moins de 20 000 habitants ou plus rurales, l'étiquette est souvent perçue comme accessoire, inutile ou même gênante. On se présente beaucoup plus souvent "sans étiquette" ou sous des bannières de "rassemblement communal", ou de "listes citoyennes". Dans ces territoires, le candidat des municipales est jugé sur sa connaissance du terrain, sur sa capacité à influencer les décisions au sein de l'intercommunalité. Car c'est là l'autre grand enjeu de 2026 : on ne se présente plus seulement pour gérer son clocher, mais pour siéger à la Communauté de communes ou à la Métropole, là où se se prennent les décisions sur les transports, la gestion des déchets ou le développement économique. Les maires et les conseillers municipaux élus en 2026 auront plusieurs casquettes, plusieurs prérogatives, partagés entre la proximité affective de la mairie et la technicité des structures de coopération territoriale.

Davantage de candidates aux municipales 2026

Jusqu'ici, la France vivait avec deux systèmes électoraux pour les municipales : le scrutin de liste paritaire pour les villes de plus de 1000 habitants et le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants. Une réforme majeure, issue de la loi du 21 mai 2025, a mis fin à cette dualité. Désormais, toutes les communes de France, y compris celles de moins de 1 000 habitants, basculent dans le scrutin de liste paritaire. Concrètement, cela signifie que le citoyen ne pourra plus rayer de noms ou en ajouter lors de l'élection municipale : il votera pour une équipe complète et bloquée de candidats, où alternent obligatoirement un homme et une femme. Cette évolution vise à simplifier la lecture du scrutin et à forcer la parité là où les femmes ne représentaient encore que 37,6% des élus. Mécaniquement, il y a donc plus de femmes parmi les candidats aux élections municipales 2026.

Conscient des difficultés de recrutement de candidats dans les zones rurales, le législateur a toutefois introduit une mesure de souplesse : le droit à l'incomplétude. La loi autorise le dépôt de listes dites "incomplètes", pouvant compter un ou deux candidats de moins que l'effectif légal du conseil. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une liste est "réputée complète" même s'il lui manque un ou deux candidats par rapport à l'effectif légal du conseil. Par exemple, dans un village de moins de 100 habitants où le conseil compte normalement 7 sièges, une liste de 5 personnes seulement peut être officiellement validée et élue. Cette marge de manœuvre évite que des villages ne se retrouvent sans aucune liste candidate faute d'avoir pu trouver les deux derniers noms nécessaires.

