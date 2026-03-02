Candidats aux municipales : voici toutes les listes de l'élection 2026, commune par commune
Les listes des candidats aux élections municipales 2026 sont toutes consultables. Trouvez en un clic qui est candidat dans votre commune grâce à notre moteur de recherche.
Cherchez une ville pour découvrir les listes des candidats
Qui est candidat aux élections municipales 2026 ? Près de 905 000 personnes, hommes et femmes, se présentent cette année pour renouveler les conseils municipaux à travers la France, pour 50 478 listes au total. Pour consulter la ou les listes de candidats aux municipales 2026 chez vous, utilisez le moteur de recherche ci-dessus pour trouver votre commune. Une carte permet également ci-dessous de parcourir les communes de votre département et de trouver votre localité. Les élections municipales sont celles qui impliquent le plus les citoyens : elles permettent de se saisir d'enjeux locaux et très concrets, comme la gestion des écoles, des transports, du développement économique de la commune et de l'intercommunalité. Les Français sont ainsi nombreux à voter à chaque scrutin municipal et à se porter candidats pour intégrer les conseils municipaux.
Cliquez sur un département pour trouver votre commune et ses candidats
Qui est candidat aux municipales ?
Qui sont ces Français et citoyens de l'Union européenne qui s'engagent dans ces élections municipales ? Changement de taille dans le mode de scrutin, impactant directement les candidatures : pour ces municipales 2026, les candidats individuels disparaissent dans les communes de moins de 1 000 habitants, soit pas loin de 70% des communes françaises. Ce sont les listes paritaires qui sont désormais la norme dans tout le pays, avec un nombre de candidats dépendant de la taille de la commune ou de la ville.
Dans le détail, le ministère de l'Intérieur a décompté 891 845 candidats et 50 105 listes pour le scrutin municipal de droit commun ;4 876 candidats et 139 listes pour le scrutin municipal en Polynésie Française ; 7 321 candidats et 234 listes au renouvellement des conseils d’arrondissements de Paris, Lyon et Marseille. Aucune candidature n’a été présentée dans 68 communes pour ce scrutin (on en comptait 106 au premier tour des élections municipales de 2020).
Des données récentes de l'enquête AMF-Cevipof dressent aussi un portrait nuancé des élus municipaux et des personnes engagées dans la démocratie locale. Contrairement à l'idée diffuse qu'il y ait une crise généralisée des vocations, l'envie des élus d'être à nouveau candidat aux élections municipales 2026 est solide : avant même le dépôt des listes, 58% des maires ont fait part de leur souhait de se représenter, un chiffre paradoxalement plus élevé qu'en 2020 (49%). Le mandat qui s'achève en 2026 a pourtant été éprouvant, marqué par les crises sanitaire et inflationniste, mais aussi par une hausse des incivilités - 65% des maires déclarant en avoir subi durant leur mandat.
S'il n'y a pas de profil type du candidat aux municipales, l'âge est devenu un marqueur d'implication. Selon le Cevipof, 73% des maires de moins de 35 ans ont indiqué vouloir se représenter, contre seulement 30% des plus de 75 ans. Le moteur de l'engagement n'est pas foncièrement idéologique : il est pragmatique et tourné vers l'action concrète. Parmi ceux qui se représentent, 79% évoquent une "logique de projet", avec l'envie de terminer ce qui a été commencé pour les candidats sortants et 78% invoquent "l'intérêt général". À l'inverse, ceux qui jettent l'éponge le font d'abord pour reprendre la main sur leur vie privée et familiale (79%).
Beaucoup de listes de candidats sans étiquette aux municipales
Les raisons d'être candidat aux municipales changent radicalement, aussi, selon la géographie et la nature des territoires. Dans les grandes métropoles, les élections municipales sont d'une certaine manière le prolongement du combat politique national. Les candidats y portent des étiquettes partisanes claires et le scrutin sert de test pour les forces politiques. C'est ici que l'on trouve les profils les plus professionnalisés, représentants les partis qui structurent la vie politique nationale. Pour ces candidats aux municipales, l'élection est (aussi) un levier de pouvoir régional, voire national.
À l'inverse, dans les communes de moins de 20 000 habitants ou plus rurales, l'étiquette est souvent perçue comme accessoire, inutile ou même gênante. On se présente beaucoup plus souvent "sans étiquette" ou sous des bannières de "rassemblement communal", ou de "listes citoyennes". Dans ces territoires, le candidat des municipales est jugé sur sa connaissance du terrain, sur sa capacité à influencer les décisions au sein de l'intercommunalité. Car c'est là l'autre grand enjeu de 2026 : on ne se présente plus seulement pour gérer son clocher, mais pour siéger à la Communauté de communes ou à la Métropole, là où se se prennent les décisions sur les transports, la gestion des déchets ou le développement économique. Les maires et les conseillers municipaux élus en 2026 auront plusieurs casquettes, plusieurs prérogatives, partagés entre la proximité affective de la mairie et la technicité des structures de coopération territoriale.
Davantage de candidates aux municipales 2026
Jusqu'ici, la France vivait avec deux systèmes électoraux pour les municipales : le scrutin de liste paritaire pour les villes de plus de 1000 habitants et le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants. Une réforme majeure, issue de la loi du 21 mai 2025, a mis fin à cette dualité. Désormais, toutes les communes de France, y compris celles de moins de 1 000 habitants, basculent dans le scrutin de liste paritaire. Concrètement, cela signifie que le citoyen ne pourra plus rayer de noms ou en ajouter lors de l'élection municipale : il votera pour une équipe complète et bloquée de candidats, où alternent obligatoirement un homme et une femme. Cette évolution vise à simplifier la lecture du scrutin et à forcer la parité là où les femmes ne représentaient encore que 37,6% des élus. Mécaniquement, il y a donc plus de femmes parmi les candidats aux élections municipales 2026.
Conscient des difficultés de recrutement de candidats dans les zones rurales, le législateur a toutefois introduit une mesure de souplesse : le droit à l'incomplétude. La loi autorise le dépôt de listes dites "incomplètes", pouvant compter un ou deux candidats de moins que l'effectif légal du conseil. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une liste est "réputée complète" même s'il lui manque un ou deux candidats par rapport à l'effectif légal du conseil. Par exemple, dans un village de moins de 100 habitants où le conseil compte normalement 7 sièges, une liste de 5 personnes seulement peut être officiellement validée et élue. Cette marge de manœuvre évite que des villages ne se retrouvent sans aucune liste candidate faute d'avoir pu trouver les deux derniers noms nécessaires.
Quelles sont les indemnités des élus en 2026 ?
Les candidats aux municipales ont souvent un seuil sur les indemnités qui sont versées. Elles ont été revalorisées début 2026 pour tenir compte de l'inflation et de la responsabilité accrue des élus. Le montant dépend de la strate démographique. Par exemple, un maire d'une commune de moins de 500 habitants perçoit environ 1 000 € nets par mois, tandis que dans une ville de 20 000 habitants, cela peut atteindre 2 600 €. Les adjoints touchent environ 40% de l'indemnité du maire. Ces sommes ne sont pas des salaires mais des compensations pour le temps passé et les frais engagés. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. Le conseil municipal doit voter ces indemnités lors de sa première séance, dans le respect des plafonds légaux.
Un candidat peut-il avoir un casier judiciaire ?
Le principe est la liberté de candidature, mais il existe une barrière : le bulletin n°2 du casier judiciaire. Si un candidat a été condamné à une peine de privation de ses droits civiques (inéligibilité), il ne peut pas se présenter. Lors du dépôt en préfecture, les services de l'État vérifient systématiquement cette condition. Depuis les lois de "moralisation de la vie publique", les contrôles sont drastiques. Une condamnation pour manquement à la probité (corruption, détournement de fonds publics) entraîne presque automatiquement une peine d'inéligibilité. Si la peine n'est pas assortie d'une privation des droits civiques, le candidat peut légalement se présenter, mais cela devient souvent un argument de campagne pour ses opposants.
Quelles sont les règles pour fusionner deux listes de candidats au second tour ?
Pour pouvoir se maintenir au second tour (le 22 mars), une liste de candidats aux municipales 20256 doit obtenir au moins 10 % des suffrages exprimés. Si vous faites entre 5% et 10%, vous ne pouvez pas vous maintenir, mais vous avez le droit de fusionner avec une liste qui a fait plus de 10%. C’est le moment des tractations. Lors d'une fusion, vous pouvez changer l'ordre des candidats et intégrer des membres de la petite liste dans la grande, mais vous ne pouvez pas intégrer de nouveaux candidats qui n'étaient présents sur aucune liste au premier tour. Cette nouvelle liste "fusionnée" doit impérativement respecter la parité. Le dépôt de cette alliance doit être fait en préfecture avant le mardi soir 18h. C'est une phase stratégique où chaque place sur la liste se négocie en fonction du poids électoral de chacun.
Peut-on valider son expérience d'élu municipal par une VAE ?
Absolument. Un mandat municipal permet d'acquérir des compétences de haut niveau : gestion de budget, management d'équipes, conduite de projet, médiation. La loi de 2026 renforce la reconnaissance de ces acquis. À l'issue de votre mandat, vous pouvez entamer une procédure de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) pour obtenir un diplôme (Master en management public par exemple). C'est un atout considérable pour une reconversion professionnelle. Pour un candidat, c'est une manière de voir l'engagement municipal non pas comme une parenthèse, mais comme un véritable tremplin de carrière. Le mandat est une école de responsabilités unique en France.
Comment utiliser légalement les panneaux d'affichage ?
C'est une question qui revient souvent dans nos courriers des lecteurs, c'est peut-être la question la plus posée. Dès l'ouverture de la campagne officielle (ce lundi 2 mars 2026), chaque liste de candidats aux municipales dispose d'un emplacement numéroté sur les panneaux municipaux. Vous pouvez y coller une affiche grand format (A1) et une affiche de petit format (A3) pour annoncer vos réunions publiques. L'ordre des panneaux correspond au tirage au sort effectué en préfecture. Il est strictement interdit d'afficher sur le panneau d'un concurrent ou en dehors des espaces mis en place par la mairie. Les panneaux d'affichage libre peuvent recevoir des affiches. Attention : l'affichage dit "sauvage" peut entraîner des amendes et donner une image négative de votre liste. Astuce pratique : prévoyez une colle résistante aux intempéries et une équipe de "colleurs" réactive pour recouvrir les éventuelles dégradations de vos adversaires.
Les candidats aux municipales doivent-ils déclarer leur patrimoine ?
La déclaration de patrimoine et d'intérêts auprès de la HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) n'est pas obligatoire pour être candidat. En revanche, elle le devient pour les élus des communes de plus de 20 000 habitants (maire et adjoints ayant délégation). Cependant, dans un souci de transparence, de nombreux candidats en 2026 choisissent de rendre publics leurs intérêts de manière proactive sur leur site de campagne. Cela permet de désamorcer toute critique sur d'éventuels conflits d'intérêts, notamment dans les domaines de l'urbanisme ou des marchés publics, thématiques souvent au cœur des polémiques locales.
Quelles sont les règles de cumul des mandats pour un maire ?
Un maire peut cumuler son mandat avec un mandat de conseiller départemental ou régional. Cependant, la loi sur le non-cumul interdit d'être simultanément maire et député ou sénateur. Si un parlementaire est élu maire, il dispose d'un délai de 30 jours pour démissionner de l'un de ses mandats. En 2026, de nombreux candidats se posent la question de l'intercommunalité : le maire est presque systématiquement vice-président ou membre du bureau de l'EPCI, ce qui renforce son pouvoir local mais augmente considérablement sa charge de travail et ses responsabilités juridiques.
Quel est le délai pour envoyer la "profession de foi" aux électeurs ?
Pour les communes de 2 500 habitants et plus, une commission de propagande est instituée par le préfet au plus tard le lundi 2 mars 2026. Les candidats aux municipales doivent remettre leurs circulaires (professions de foi) et bulletins de vote à cette commission selon un calendrier fixé par arrêté préfectoral, souvent dès le début de la campagne officielle. Ces documents doivent respecter des normes strictes de grammage (70 à 80 g/m²) et de format (210 x 297 mm) pour être envoyés au domicile des électeurs par les services de l'État avant le premier tour.
Quelles sont les conditions pour être candidat aux municipales 2026 ?
Pour monter une liste, les conditions d'éligibilité sont strictes. Tout candidat doit avoir 18 ans révolus, être de nationalité française, mais les ressortissants de l'Union européenne résidant en France peuvent aussi être candidats aux municipales 2026. Toutefois, une distinction importante subsiste puisque ces derniers ne peuvent occuper les fonctions de maire ou d'adjoint, celles-ci restant l'apanage des citoyens français. Les candidats doivent aussi justifier d'une attache avec la commune : soit y être inscrit sur les listes électorales, soit y être contribuable (taxe foncière ou d'habitation pour les résidences secondaires).
Le candidat aux municipales 2026 doit aussi jouir de ses droits civils et politiques, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation privant du droit de vote ou d'éligibilité. La loi prévoit également des cas d'inéligibilité pour prévenir les conflits d'intérêts : certains hauts fonctionnaires, magistrats, militaires ou policiers ne peuvent se présenter dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. De même, un salarié de la mairie ne peut siéger au sein du conseil municipal qui l'emploie.