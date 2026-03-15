Résultat de Pierre Hurmic aux municipales à Bordeaux : un second mandat pour Les Ecologistes ?

Favori des sondages, l'écologiste et maire sortant Pierre Hurmic est candidat à sa propre succession lors des élections municipales 2026 à Bordeaux. Il est talonné de près par un ancien ministre macroniste.

À Bordeaux, l'écologiste Pierre Hurmic est candidat à sa propre succession lors de ces élections municipales 2026. Fort d'une expérience de dix ans à la tête de la préfecture de la Gironde, celui qui est le premier maire Vert de la ville souhaite répondre "concrètement aux défis du quotidien et aux enjeux climatiques et sociaux auxquels la ville est confrontée", comme expliqué sur son site officiel de campagne.

Le 23 février dernier, il dévoilait une liste renouvelée à 60%. En revanche, sur les 22 premiers noms, on trouve 17 élus sortants. Quasiment tous les adjoints au maire pourraient rempiler : Claudine Bichet (adjointe aux finances), Mathieu Hazouard (sports), Stéphane Pfeiffer (urbanisme), Didier Jeanjean (nature en ville), Fannie Le Boulanger (petite enfance), Marc Etcheverry (sécurité), Brigitte Bloch (tourisme), Olivier Escots (accessibilité) ou encore Harmonie Lecerf-Meunier (social).

Chez les nouveaux venus, on distingue notamment les arrivées de Romain Dostes (Les Ecologistes), vice-président du Conseil départemental de la Gironde, et de Naïma Charaï, directrice de l'Association pour l'accueil des femmes en difficulté, ex-conseillère régionale, coprésidente du groupe Génération(s), passée par le Parti socialiste. Une liste "faite pour gagner" disait le premier édile de Bordeaux.

Le maire sortant Pierre Hurmic en tête des sondages à Bordeaux

Un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Ouest, LCI et Sud Radio place le maire sortant en tête des intentions de vote pour ces élections municipales à Bordeaux, lors du premier tour. Il devance son principal challenger, l'ex-ministre macroniste, Thomas Cazenave, et Philippe Dessertine, représentant de la société civile. Ce sondage a été publié au plus tard le vendredi 13 mars 2026.

Au second tour, un seul scénario sur les trois testés donne Pierre Hurmic battu : celui d'une quadrangulaire avec le candidat de La France Insoumise (LFI) Nordine Raymond, Julie Rechagneux pour le Rassemblement national (RN) et Thomas Cazenave. En novembre dernier, un sondage OpinionWay commandé par Renaissance et dévoilé par le journal L'Opinion donnait aussi Pierre Hurmic en tête au premier tour devant Thomas Cazenave.

Programme de Pierre Hurmic pour Bordeaux : 12 priorités

"À l'heure où la défiance envers la politique est forte, l'échelon municipal reste celui où les décisions ont un impact direct, concret et mesurable sur la vie quotidienne des habitantes et des habitants", dit Pierre Hurmic dans la présentation de son programme. Les priorités de sa liste sont claires : "protéger les habitantes et les habitants, améliorer durablement la qualité de vie dans tous les quartiers, renforcer les liens et préparer la ville aux grands défis écologiques, climatiques et sociaux". C'est dans ce cadre que le maire sortant met en avant 12 priorités pour un éventuel prochain mandat à Bordeaux.

Pierre Hurmic promet de développer les quartiers de vie pour "plus de proximité et d'efficacité". Il dit également vouloir soutenir le pouvoir d'achat par l'intermédiaire de la "tarification solidaire" et "l'étude de la gratuité des transports pour les moins de 10 ans". Aussi, les Ecologistes amplifieront la "production de logements sociaux" tout en développant "l'accession sociale à la propriété" et en poursuivant l'encadrement des loyers à Bordeaux.

La majorité sortante souhaite sécuriser des itinéraires piétons végétalisés dans tous les quartiers, mais pas que. Le but est de "créer sept nouveaux parcs et réaménager six grandes places arborées". Elle souhaite également dynamiser et protéger les commerces avec l'Office du commerce et l'expérimentation de l'encadrement des loyers commerciaux.

Le développement des structures médicales dans les quartiers, "dont un centre municipal de Santé aux Aubiers dès 2027", est prévu. Pierre Hurmic promet aussi de créer plus de 200 nouvelles places en crèches tout en poursuivant le développement de l'offre d'accueil périscolaire. Côté culturel, il veut garantir la liberté de création et d'expression des artisans locaux et ouvrir la Bourse du travail aux pratiques amateurs.

Le maire sortant souhaite "porter un plan d'action commun avec l'Etat pour un zéro enfant sans abri", comme indiqué dans son programme officiel. Poursuivre la rénovation massive des écoles pour répondre aux enjeux de rafraîchissement l'été et déployer un grand projet urbain autour du lac avec des premiers quartiers "bas carbone" en France font aussi partie des objectifs de Pierre Hurmic. Enfin, s'est est réélu, il envisage de "poursuivre l'augmentation des effectifs de policiers municipaux et de médiateurs".

"30 quartiers de vie", le symbole de sa campagne

C'est un des piliers de leur programme et de leur campagne. Pierre Hurmic et ses colistiers souhaitent créer pas moins de "30 quartiers de vie" dans Bordeaux. "Nous allons renforcer la proximité, l'efficacité et les liens entre les habitantes et les habitants. Chaque quartier dispose d'un interlocuteur identifié pour les démarches du quotidien", dit-il.

Le projet du quartier est co construit pour "décider ensemble de ce qui se conserve, se répare ou se transforme". Cette démarche vise également à regrouper les interventions à l'échelle du quartier pour limiter les chantiers dispersés et successifs. Avec ce projet, le maire sortant défend l'ultra-proximité. À l'heure actuelle, huit "quartiers de vie" existent à Bordeaux.

Le cadre de vie est "amélioré avec des îlots de fraîcheur, des cours d'école ouvertes le samedi, des parcours végétalisés pour relier les lieux de vie et des jardins autogérés", poursuit-il dans les colonnes de son programme pour ces municipales 2026. "Propreté et sécurité sont renforcées grâce à des nettoyages annuels, une équipe d'intervention rapide pour régler les désagréments du quotidien et des référents dédiés", apprend-on. Enfin, les services "se rapprochent avec déchetteries et mairies mobiles sur les places et marchés, tandis que la vie de quartier est animée par des fêtes de rue, des tiers-lieux citoyens et des conseils de proximité".