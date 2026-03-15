Résultat de Laure Lavalette aux municipales à Toulon : le RN en passe de s'imposer

Laure Lavalette (Rassemblement national) est candidate aux élections municipales 2026 à Toulon. En bonne posture dans les sondages, elle pourrait griller la priorité aux listes de la droite.

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La députée Rassemblement national (RN) du Var, Laure Lavalette, est candidate aux élections municipales 2026 à Toulon. Forte d'une solide expérience parlementaire et locale - successivement conseillère municipale à Toulon et conseillère régionale de PACA - la femme de 49 ans entend "incarner une municipalité de terrain, présente et disponible, en redonnant la parole aux Toulonnais", comme indiqué sur son site de campagne.

Elle envisage d'ores et déjà l'organisation de consultations et de référendums, en associant les comités d'intérêts locaux, le tissu associatif et commerçant ainsi que les agents municipaux dévoués "qui font notre fierté", dit-elle. Concernant sa liste, Laure Lavalette loue des colistiers issus "d'horizons différents" mais qui ont en commun "le fait d'être tous proches de la population de Toulon", expliquait-elle dans les colonnes de Var-matin.

"Cette liste compte des représentants de tous les quartiers de notre ville : Claret, Mourillon, le Pont-du-Las… On y tenait. Il s'agit d'une liste hétéroclite et joyeuse", poursuit-elle. Dernièrement, Miss Var 2025, Mélanie Auzoux, a rejoint la campagne de la candidate à l'Hôtel de Ville. " Laure est la garante de notre liberté" lançait celle qui devrait figurer parmi les trente premiers noms de la liste et qui planchera "sur tout ce qui a trait à la vie étudiante, à la jeunesse et aux droits des femmes" en cas de victoire, peut-on lire dans les colonnes de Paris Match.

Laure Lavalette en tête des sondages à Toulon

À Toulon, un résultat historique pourrait intervenir : l'arrivée à la mairie du Rassemblement national (RN). Si le scrutin s'annonce serré, Laure Lavalette est en bonne posture pour s'imposer. La maire sortante Josée Massi, qui a succédé à Hubert Falco lorsqu'il a été déchu de son mandat, brigue un nouveau mandat mais doit faire face à certaines divisions au sein de sa propre majorité.

De son côté, le sénateur LR, Michel Bonnus, a décidé de se présenter et a reçu le soutien de LR. Une alliance entre les candidats semble toutefois possible au second tour. À gauche, plusieurs candidates sont en lice pour les municipales 2026 : Magalie Brunel est la tête de liste de l'alliance PS, PC, Ecologistes, et Isaline Cornil représente LFI.

À Toulon, la candidate soutenue par le RN domine les intentions de vote pour les municipales. Selon un sondage OpinionWay. En effet, la députée de la 2e circonscription du Var et ancienne porte-parole de Marine Le Pen devance le sénateur LR Michel Bonnus et la liste divers droite menée par Josée Massi. Les projections pour le second tour confirment l'avantage de la candidate du parti à la flamme dans tous les scénarios testés par l'institut (triangulaire comprise). En cas de quadrangulaire (RN/DVD/LR/PS), les équilibres resteraient quasiment identiques et Laure Lavalette l'emporterait également. Ce sondage a été publié au plus tard le vendredi 13 mars 2026.

Tranquillité, voirie, économie... Le programme de Laure Lavalette

Dans son programme pour les élections municipales 2026 à Toulon, Laure Lavalette dresse trois priorités. D'abord, la sécurité et la tranquillité. Pour elle et son équipe, le premier défi sera de "rétablir la sécurité et la tranquillité par le recrutement et la réorganisation de notre police municipale pour donner aux Toulonnaises et aux Toulonnais une véritable police de proximité, à la hauteur d'une grande ville", dit-elle dans son programme officiel.

Autre pilier de la liste : la mise en place d'un plan quinquennal de réfection des rues et des trottoirs. "Notre voirie est devenue vétuste au fil des ans et même un danger pour les deux roues et les automobilistes dans de nombreux quartiers", regrette la candidate. Voilà pourquoi, elle promet de lancer ce grand plan qui "ciblera les priorités pour livrer rapidement des routes et des trottoirs durables". "Toulon a du retard sur sa végétalisation et les conditions climatiques nous imposent de repenser notre urbanisme", poursuit-elle.

Enfin, la candidate RN à la mairie de Toulon entend donner la priorité aux commerces et aux entrepreneurs si elle venait à être élue. "Je tiens à ce Toulon dynamique, où il fait bon vivre, où l'activité économique et commerçante est valorisée", affirme-t-elle. "Une mairie se doit de faciliter la vie de ses entrepreneurs et de ceux qui créent de l'activité, de l'emploi", conclut-elle. Dans cette optique, deux élus seront chargés de l'animation des quartiers, de la réalisation des projets culturels, sportifs et populaires et de faire vivre les grands évènements, assure son programme.

La sécurité, symbole de sa campagne

C'est le fil conducteur du programme de Laure Lavette pour Toulon. "Sans sécurité, aucun projet d'avenir pour la ville", dit-elle. Voilà pourquoi, les effets de la police municipale seront gonflés de 200 agents, "mieux formés et mieux équipés". "Forte de plus d'un agent pour 1 000 habitants, la ville pourra compter sur une véritable police municipale au service de la sécurité des personnes et des biens", abonde la candidate sur son site. De plus, la police municipale ne sera "pas cantonnée au seul centre-ville ou à la circulation", mais chargée de la sécurité de tous les quartiers, sans exception. Elle comprendra aussi une brigade nocturne, "pourra s'appuyer sur de vrais moyens de vidéoprotection et travaillera de concert avec notre police nationale", apprend-on.

Laure Lavalette prévoit également de développer "l'îlotage et la sectorisation de la police municipale avec une permanence 24h/24 et une présence dans tous les quartiers", mais ce n'est pas tout. Elle envisage de créer un hôtel des polices "pour améliorer le lien avec la police nationale, dans des locaux communs". La création d'une brigade de sécurisation des transports pour tenter de lutter contre la fraude et l'insécurité dans les transports est aussi dans les plans. Pour terminer, un service d'accueil des victimes de délinquance pourrait sortir de terre "pour une meilleure prise en charge psychologique et indemnitaire".