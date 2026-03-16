Résultat de Christian Estrosi à la municipale 2026 à Nice : le maire sur le départ ? Le score du premier tour

Christian Estrosi est candidat à sa propre successionà l'élection municipale 2026 à Nice mais est nettement distancé par Eric Ciotti après le premier tour dans la cinquième ville de France.

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Christian Estrosi souhaite briguer un nouveau mandat lors de l'élection municipale à Nice mais le défi s'annonce immense après le premier tour disputé dimanche 15 mars. Le candidat, qui est à la tête de la ville depuis 2017, est arrivé en deuxième position, nettement distancé par Eric Ciotti (UDR) selon les résultats transmis par le ministère de l'Intérieur. Ciotti y arrive en tête avec 42,64% des voix, devant Christian Estrosi avec 31,76% des voix. L'écart est donc conséquent alors que Juliette Chesnel Le Roux (PS, PC et Ecologistes) est créditée de 12,19% des voix et peut se maintenir au second tour.

Pour cette municipale 2026 à Nice, Eric Ciotti présente sa liste "Tous pour Nice", composée de 69 colistiers. Elle est composée de 31 nouveaux noms par rapport à la liste de 2020. Christian Estrosi a également affirmé que 15% d'entre eux avaient moins de 40 ans et que tous les quartiers de la commune étaient représentés. Celui qui avait déjà brigué le poste de 2008 à 2016, mais avait dû démissionner en 2016 suite à une nouvelle loi sur les cumuls de mandats, se présente pour ces élections municipales cette fois-ci sous la bannière Horizons, le parti d'Edouard Philippe, après avoir quitté Les Républicains en 2021. Officiellement LR n'a pas soutenu le candidat, mais le parti "souhaite sa victoire", selon un cadre au QG parisien auprès de franceinfo.

S'il est une figure phare de la ville de plus de 350 000 habitants, il fait face cette année pour l'élection municipale à Nice à un concurrent de taille et ancien collaborateur : Eric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République et soutenu par le Rassemblement national. Il est aussi confronté à deux têtes de liste de gauche : l'écologiste Juliette Chesnel-Le Roux, soutenue par les socialistes et les communistes, et Mireille Damiano, investie par La France insoumise. Cédric Vella représente le parti d'Eric Zemmour, Reconquête, Estelle Jacquet est la figure de Lutte ouvrière et Céline Forjonnel mène une liste citoyenne.

Une campagne d'affrontement pour Christian Estrosi

Christian Estrosi a formulé plusieurs propositions phares dans son programme. La sécurité est l'un des axes forts. Il souhaite passer de 6 800 à 10 000 caméras de surveillance, veut doubler les effectifs de la police municipale et créer des brigades spécialisées. Il veut également bâtir 10 000 logements supplémentaires d'ici 2040 et pousser à la location de longue durée avec une prime de 5 000 euros pour les propriétaires. Côté transport, le maire vise l'ajout de nouvelles places de stationnement et la gratuité des transports en commun pour les retraités. Enfin, il prévoit d'investir 100 millions d'euros entre 2026 et 2032 pour la culture.

Il lui est cependant reproché une "mauvaise gestion financière", notamment par Eric Ciotti. Les deux hommes s'affrontent lors de la campagne à coups d'accusations. Le maire sortant a dénoncé le "bilan noir" de son adversaire en tant que président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il insiste sur le front républicain qu'il représente face à l'extrême droite. Le président de l'UDR a contre-attaqué avec le "livre noir" de la gestion de Christian Estrosi et prône le besoin de changement. La campagne électorale est donc mouvementée. Le maire a, en plus, découvert une tête de cochon et une affiche antisémite déposée devant son domicile le vendredi 27 février, donnant lieu à une enquête. Il a également dû fournir un certificat médical pour attester de sa bonne santé après des rumeurs de maladie de Parkinson.

La plainte de Pierre-Edouard Stérin

La tête de porc retrouvée accrochée au portail du domicile niçois de Christian Estrosi a envenimé la campagne des municipales à Nice. Directement mis en cause par le maire sortant, l'homme d'affaires conservateur Pierre-Edouard Stérin a réfuté toute implication et annoncé son intention de porter plainte.

Deux suspects tunisiens ont été mis en examen et placés en détention, mais l'exploitation du téléphone de l'un d'eux a révélé des communications avec une proche collaboratrice de l'édile niçois, qui a dénoncé une tentative d'infiltration. Lors du débat du 7 mars, Christian Estrosi a affirmé avoir reçu des violences "de l'ultra-droite de M. Pierre-Edouard Stérin qui, parmi elle, a des gens engagés dans la xénophobie, dans l'antisémitisme, dans le racisme, dans la cybercriminalité".

En réponse, l'avocat de Pierre-Edouard Stérin, Me Louis Cailliez, a assuré que son client était "totalement étranger au moindre de ces faits", dénonçant des "propos mensongers" et promettant une plainte en diffamation. "Le contexte d'une campagne électorale âpre et la stratégie du contre-feu polémique ne justifieront jamais la calomnie pure", a-t-il ajouté. Éric Ciotti a lui aussi balayé tout lien entre Stérin et sa campagne : "C'est ridicule, M. Stérin n'a rien à voir avec cette campagne".

Un duel fratricide trente ans après

Pendant près de trente ans, Christian Estrosi et Éric Ciotti ont tout partagé. Leur histoire a débuté en 1988, quand le jeune Ciotti, fraîchement diplômé de Sciences Po, a renoncé à l'ENA pour faire campagne aux côtés de Christian Estrosi, alors candidat aux législatives. Il est devenu son attaché parlementaire, puis son chef de cabinet, son premier adjoint à la mairie de Nice. "Christian Estrosi avait une confiance énorme, aveugle on pourrait dire, en Éric Ciotti", a raconté à Ouest-France Jean-Baptiste Forray, auteur de l'ouvrage Frères ennemis de la côte.

La rupture s'est amorcée en 2015, quand Christian Estrosi a appelé le front républicain contre le FN, alors qu'Eric Ciotti estimait qu'il y avait "un couloir à prendre à la droite de Christian Estrosi". Le divorce a été consommé en 2017 lorsque Christian Estrosi se rapproche de Macron.

Le soutien inattendu de son ex-femme

Inattendu mais remarqué : après le débat du 7 mars opposant Christian Estrosi, Éric Ciotti, Juliette Chesnel-Le Roux et Mireille Damiano, c'est son ex-épouse qui est montée au créneau pour défendre le maire sortant.

Interrogée par BFM Nice Côte d'Azur, la sénatrice des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassone n'a pas mâché ses mots. "Je considère que c'est Christian Estrosi qui l'a emporté", a-t-elle estimé, saluant "la clarté de ses propos" et sa capacité à "rappeler un certain nombre de vérités", en particulier à l'attention d'Éric Ciotti.

Sur l'évolution politique de l'ancien allié, elle a été cinglante : "Éric Ciotti dit qu'il n'a pas changé… mais il n'a fait que changer. Il n'a fait que trahir". Elle a aussi rappelé le rôle fondateur de son ex-mari dans la carrière de son rival : "Il y a eu près de 30 années de travail en commun. Christian Estrosi a fait Éric Ciotti, il lui a permis d'être ce qu'il est devenu".

Les deux hommes se sont affrontés sans merci pour la mairie de Nice, chacun accusant l'autre de trahison. Pour Jean-Baptiste Forray, leur rivalité est "l'allégorie de cette droite coupée en deux qui ne sait plus vraiment où elle habite".

Un débat sous haute tension

Organisé huit jours avant le premier tour, le débat diffusé sur BFMTV, en partenariat avec Le Figaro et Nice-Matin, s'est tenu sous les ors de la Villa Masséna, à quelques mètres de la Promenade des Anglais. Pour Christian Estrosi, qui brigue un quatrième mandat, l'exercice était risqué.

Dès les premières minutes, l'affaire de la tête de porc a dominé les échanges : le maire a dénoncé "une tentative d'infiltration" de ses équipes, promettant que "viendra un temps où la justice dira toute la vérité".

Sur le fond, il a réitéré sa volonté de porter le nombre de caméras de surveillance "de 6 500 à 10 000", défendu un projet de "10 000 logements sociaux, étudiants, d'accession libre", avant d'être interrompu par un cinglant "Mais ça fait dix-huit ans que vous auriez pu le faire" venu de la gauche.

Moment le plus inattendu du débat : se tournant vers son rival, Christian Estrosi a lâché "Écoute Éric, on a passé 40 ans ensemble, du temps professionnel comme familial, comment tu peux dire autant de mal là où j'ai eu le sentiment de faire autant de bien ?". Les deux hommes ont finalement échangé une poignée de main. En conclusion, le maire a admis n'avoir "peut-être pas tout bien fait", espérant faire de "ce nouveau mandat, une nouvelle étape".

Un programme ancré

Pour son quatrième mandat, Christian Estrosi mise sur des projets concrets. Côté transports, deux nouvelles lignes de tramway sont annoncées : la ligne 4 vers Cagnes-sur-Mer via Cap 3000, et la ligne 5 jusqu'à Drap, "agrémentée de parkings relais". Le maire promet aussi une nouveauté inédite : "la mise en place d'un bus à haut niveau de service, qui contournera Nice par l'autoroute", avec "un bus toutes les 8 minutes" contre "30 à 50 minutes" actuellement pour rejoindre les quartiers périphériques.

Sur le logement, Christian Estrosi reconnaît "un certain nombre de difficultés à résoudre" et promet d'aller "plus loin" sur les quotas Airbnb : "60% sur les quartiers en tension". Il annonce également 10 000 logements dont 4 500 dans la plaine du Var.

Côté culture, un "grand auditorium de 1 000 à 1 200 places" remplacera le Palais des Expositions, accompagné de la Cinémathèque de Nice. Une salle de près de 400 places, baptisée "Le Batchas", verra également le jour. Sur le fond, le maire balaie les doutes : "je veux me consacrer à Nice et je ne pense qu'à Nice".

Une liste pour moitié renouvelée

C'est sur l'extension de la promenade du Paillon, réalisation phare de son troisième mandat inaugurée en octobre, que Christian Estrosi avait réuni ses colistiers pour la photo de famille, dimanche 8 mars. Un symbole soigneusement choisi à sept jours du premier tour.

La liste, pour moitié renouvelée, mêle fidèles éprouvés et nouvelles têtes. On y retrouve des piliers du mandat qui s'achève comme Anthony Borré, Dominique Estrosi-Sassone, Philippe Pradal ou encore Gérard Holtz, l'ancien journaliste sportif reconverti en politique locale. Parmi les nouvelles recrues, Carine Dalmasso, ex-présidente du syndicat des vignerons de Bellet, apparaît en deuxième position, aux côtés du patron des Urgences de Pasteur 2 Pierre-Marie Tardieux, de l'avocate Léa Lacour ou du vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Eric Abihssira.

"Des femmes et des hommes engagés pour améliorer le quotidien des Niçois, compétents et profondément attachés à Nice, qui représentent tous ses quartiers", a déclaré le maire. Une liste de 69 colistiers pensée pour incarner la diversité de la ville face à une concurrence plus rude que jamais.