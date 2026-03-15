Résultat de Johanna Rolland à la municipale 2026 de Nantes : la gauche reconduite ou renversée par la droite ?

Johanna Rolland, la maire sortante de Nantes, brigue un nouveau mandat à l'occasion des élections municipales 2026. Elle a livré une bataille acharnée avec le candidat de la droite, notamment dans les résultats des sondages.

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Avant les scrutins des dimanches 15 et 22 mars 2026, les candidats à l'élection municipale de Nantes se livrent une véritable bataille dans les sondages. L'opposition entre la gauche et la droite est toujours d'actualité dans la cité des ducs. D'un côté, la maire socialiste sortante Johanna Rolland brigue un troisième mandat à la tête d'une liste d'union de la gauche rassemblant le PS, le PCF et les Ecologistes. De l'autre, le challenger représentant l'alliance ente LR et le camp présidentiel Foulques Chombart de Lauwe.

La socialiste a l'avantage de l'implantation locale à Nantes, elle qui a déjà remporté deux élections municipales dans la ville. Elle est aussi une figure du PS en tant que première secrétaire déléguée du parti d'Olivier Faure. Mais le candidat de la droite peut se targuer d'avoir le soutien du poids lourds de la droite comme Bruno Retailleau, président de LR, et Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire.

Face à la maire sortante de Nantes et au candidat de la droite qualifié de "mini Trump" qui préfère se décrire comme un chiraquien "sensible" à l'écologie, d'autres candidats se présentent à l'élection municipale : l'insoumis William Aucant, une liste divers gauche Margot Medkour, une liste du centre portée par Mounir Belhamiti et une liste d'extrême droite représentée Jean-Claude Hulot.

Le résultat de Johanna Rolland dans les sondages à la municipale de Nantes

Les sondages ont tardé à venir dans la campagne des municipales à Nantes, mais une vague d'études avec des résultats bien différents a déferlé et suscité de vives réactions, voire quelques accusations, entre les candidats. Un sondage Odoxa commandé par le candidat Foulques Chombart de Lauwe et publié le 25 février, donnait ce dernier au coude à coude avec Johanna Rolland au premier tour et le jugeait capable de l'emporter au second en cas de maintien de la liste LFI face à la liste d'union de la gauche.

Des résultats contredits, par un autre sondage Ifop commandé par le PS et rendu public le 4 mars. Dans cette étude la maire sortante s'imposait largement au premier tour avec 17 points d'avance sur Foulques Chombart de Lauwe, mais aussi au second avec 12 points d'avance malgré le maintien de LFI.

Si les différences de résultats dans les sondages sont communs de tels écarts sont rares et ont poussé les candidats à remettre en cause les enquêtes de l'autre camp. Un autre sondage de Cluster17 pour Politico en date du 5 mars, a priori moins orienté, donnait un avantage à Johanna Rolland au premier tour, mais limitait celui-ci à 7 points. Le sondage ne testait cependant pas d'hypothèse pour le second tour et ne tranchait pas la question d'une alliance nécessaire entre l'union de la gauche et la liste de LFI pour assurer la victoire de la maire sortante à l'élection municipales de Nantes.

Johanna Rolland envisage-t-elle une alliance avec LFI ?

Les résultats du sondage commandés par la candidate de l'union de la gauche l'a conforte dans l'idée qu'elle n'a pas besoin de former d'alliance avec LFI. Un avantage après le communiqué du bureau national du PS, dont elle est la numéro 2, dans lequel le parti affirme sans détour qu'il n'y aura aucun accord avec LFI au second tour. Elle appelle toutefois, tous les électeurs de gauche à s'unir derrière sa candidature : "Mon message est clair : face à une droite dure, de Bruno Retailleau et Christelle Morançais, pas une voix ne doit manquer", assure Johanna Rolland comme le rapporte Le Parisien.

Le candidat LFI, William Aucant, ne se prononce pas encore sur une possible alliance avec l'union de la gauche au second tour. Pour l'heure, il défend sa candidature en assurant sue Nantes est face à un choix : "Est-ce qu'on continue avec la ville vitrine du PS dans l'attractivité libérale, ou est-ce qu'on va vers une droite extrémisée ? Ou vers nous, pour une nouvelle Nantes populaire ?" demande-t-il aux électeurs.