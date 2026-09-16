Surveillant ! : Disney+ transforme la prison en drôle de lieu de travail

Et si la prison devenait le décor d'une comédie de bureau ? Avec Surveillant !, Disney+ suit le quotidien chaotique et absurde de ceux qui travaillent derrière les barreaux.

Les créateurs de Tout simplement noir passent de la comédie sociale au milieu carcéral avec Surveillant !. Créée par John Wax et Gauthier Plancquaert, la série est réalisée par John Wax, qui signe également le scénario avec Gauthier Plancquaert, et une collaboration de Marina Rollman. Produite par Nabi Productions, cette workplace comedy qui se passe dans le centre fictif de détention de Chénoise, compte huit épisodes d'environ 30 minutes et a été tournée notamment à la prison de Clairvaux, dans l'Aube. Surveillant ! sera disponible sur Disney+ à partir du 16 septembre 2026.

Audrey Lamy (Scènes de ménages, Rebelles) incarne Corinne Maillard, la directrice de prison, tandis que Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) joue JP, l'un de ses surveillants. L'humoriste Benjamin Tranié interprète Jeff, et Eva Huault prête ses traits à Stéphanie. Jérémy Nadeau (Les Segpa) et David Ayala complètent l'équipe principale. La série accueille également plusieurs guests, parmi lesquels Ramzy Bedia (H), Hakim Jemili (Validé), François Damiens (L'arnacoeur), Gustave Kervern (Saint-Amour) et Louise Coldefy (Soleil noir).

Quelle est l'intrigue de la série Surveillant ! ?

Corinne Maillard est directrice du centre de détention de Chénoise. Très investie auprès des détenus, elle est persuadée que la prison peut permettre aux hommes de changer et leur accorde volontiers une seconde chance. Autour d'elle, son équipe est nettement moins disciplinée : Jeff est obsédé par les procédures, JP semble parfois plus proche des détenus que de ses collègues et Stéphanie, nouvelle recrue, tente de trouver sa place. Mais lorsque le fils de Corinne est incarcéré dans son établissement, sa vie professionnelle et personnelle se retrouvent dangereusement mêlées.

Quels acteurs au casting de la série Surveillant ! ?

Audrey Lamy : Corinne Maillard

Jean-Pascal Zadi : JP

Benjamin Tranié : Jeff

Eva Huault : Stéphane Moreno

Jérémy Nadeau

David Ayala

Logan Lefèbvre

Ramzy Bedia

Hakim Jemili

Gustave Kervern

François Damiens : Fabrice Pichon

Louis Coldefy

Cédric Bouvier

Thomas Aprahamian

Où voir la série Surveillant ! en streaming ?

La série Surveillant ! est à regarder en exclusivité diffusée en exclusivité sur Disney ++ à partir du 16 septembre 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.