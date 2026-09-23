A Different World : de quoi parle la suite de la sitcom de Bill Cosby sur Netflix ?

"A Different World" est une série américaine créée par Felicia A. Pride., il s'agit de la suite de la série Campus Show crée par Bill Cosby en 1987.

A Different World est une suite de la série Campus Show créée par Bill Cosby (et spin-off de The Cosby Show) diffusée entre 1987 et 1993. Cette série suivait un groupe d'étudiants à l'université fictive de Hillman, un campus réservé aux étudiants afro-américains. Cette série a marqué la culture populaire au point d'entraîner de véritables changements sociétaux dans les universités US.

Pour cette nouvelle version de A Different World, on retrouve Felicia A. Pride (Greys Anatomy) aux manettes. Côté casting, la série peut compter sur Jasmine Guy (Dead like me, Harlem) et Kadeem Hardison (Un vampire à Brooklyn), déjà au générique du premier opus. Ils seront rejoints par Maleah Joi Moon dans le rôle de leur fille, fraîchement admise à Hillman. Les dix épisodes de la série sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 24 septembre 2026.

Quelle est l'intrigue de A Different World ?

Anciens étudiants du Hillman College, Whitley et Dwayne Wayne ont construit leur vie et fondé une famille. Trente ans plus tard, c'est au tour de leur fille Deborah de faire son entrée à Hillman. Même si les années ont passé, la jeune femme réalise qu'il ne sera pas facile de sortir de l'ombre de ses parents. Heureusement, Deborah est prête à lutter pour son émancipation, et par la même occasion découvrir la vie loin du nid familial.

Quels acteurs sont au casting de A Different World ?

Jasmine Guy : Whitley Gilbert-Wayne

Whitley Gilbert-Wayne Kadeem Hardison : Dwayne Wayne

Dwayne Wayne Darryl M. Bell : Ron Johnson

Ron Johnson Cree Summer : Freddie Brooks

Freddie Brooks Ajai Sanders : Gina Deveaux

Gina Deveaux Karen Malina White : Charmaine Brown

Charmaine Brown Charnele Brown : Kimberly Reese Boyer

Kimberly Reese Boyer Jenifer Lewis : Professor Davenport

Professor Davenport Dawnn Lewis : Jaleesa Vinson-Taylor

Jaleesa Vinson-Taylor Glynn Turman : Colonel Bradford Taylor

Colonel Bradford Taylor Jada Pinkett Smith : Lena James

Lena James Maleah Joi Moon : Deborah Wayne

Où visionner A Different World en streaming ?

Les dix épisodes de la série A Different World sont disponibles en streaming dès le 24 septembre 2026 sur la plateforme de streaming Netflix. Pour découvrir ce sequel de Campus Show (et spin-off de The Cosby Show), vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.