Un homme meurt sur le tournage d'"Emily in Paris", que s'est-il passé ?

Un assistant réalisateur est décédé sur le tournage de la cinquième saison de la série Netflix jeudi dernier à Venise.

Un drame s'est produit en plein tournage de la série Netflix Emily in Paris. L'assistant réalisateur Diego Borella est décédé à l'âge de 47 ans sur le plateau, alors que les caméras tournaient à Venise, jeudi 21 août 2025. "Nous sommes profondément attristés de devoir confirmer le décès soudain d'un membre de la famille de production d'Emily in Paris", a confirmé un porte-parole de Paramount Television Studios dans un communiqué de presse relayé par le magazine américain People.

Selon les informations du média italien Corriere della Sera, la tragédie se serait déroulée alors que les équipes préparaient une scène à l'hôtel Danieli, à Venise. Diego Borella a été victime d'un malaise vers 18h30. Malheureusement, l'équipe médicale présente sur le tournage n'a pas pu le réanimer, malgré une intervention rapide avec défibrillateur.

Le tournage d'Emily in Paris a repris

Les ambulanciers, arrivés quelques instants plus tard, ont "poursuivi les tentatives de réanimation pendant un long moment", en vain, ont détaillé les secours. Le décès a été constaté vers 19h30 sur place. Selon un médecin qui s'est exprimé auprès du média La Repubblica, l'assistant-réalisateur serait probablement mort des suites d'une "crise cardiaque soudaine".

Diego Borella a été formée à Rome, Londres et New York, travaillant sur plusieurs projets internationaux. Il avait été engagé comme troisième assistant réalisateur pour cette cinquième saison d'Emily in Paris, qui se déroule en partie en Italie. Le tournage avait débuté depuis plusieurs semaines.

https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/venezia-mestre/cronaca/25_agosto_22/emily-in-paris-morto-l-assistente-alla-regia-durante-le-riprese-della-serie-a-venezia-diego-borella-aveva-47-anni-29f2aeed-3058-4ec9-8671-0bc564124xlk.shtml

Le décès de Diego Borella a entraîné l'interruption du tournage de la cinquième saison d'Emily in Paris durant une journée. Selon les informations du magazine People, il aurait finalement repris le samedi 23 août dernier. Les nouveaux épisodes, qui se dérouleront entre Paris et Rome toujours avec Lily Collins dans le rôle principal, doivent sortir sur Netflix le 18 décembre 2025.