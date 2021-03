La chronique des Bridgerton : le tournage de la saison 2 a débuté

BRIDGERTON. La chronique des Bridgerton aura droit très prochainement à une saison 2, dont la date n'a pas encore été annoncée. Le tournage vient de débuter en Angleterre.

Les fans des Bridgerton attendaient cette nouvelle avec impatience : le tournage de la saison 2 de la série Netflix a débuté en Angleterre. Ce sont les stars de la série elles-mêmes qui ont fait cette révélation sur leurs réseaux sociaux, notamment les acteurs Luke Newton (Colin Brigerton) et Luke Thompson (Benedict Bridgerton). Pour l'occasion, les deux acteurs ont posté des photos d'eux dans leurs costumes sur le plateau de tournage. Mais ces clichés nous en apprennent peu sur cette prochaine saison. La saison 2 est l'adaptation du livre "The Viscount who loved me" de Julia Quinn, qui suivra cette fois les intrigues amoureuses d'Anthony Bridgerton.

La chronique des Bridgerton, raccourcie à "Bridgerton" par les fans, est une série produite par Shondaland (la société de Shonda Rhimes) et Netflix. La première saison, consacrée à l'idylle de Daphne Bridgerton et Simon, est disponible sur la plateforme de streaming depuis le 25 décembre 2020. Cette romance historique est l'adaptation des romans du même nom, écrits par Julia Quinn. Chaque saison adapte l'un des tomes de cette saga littéraire. La première saison est composée de huit épisodes, d'une durée de 57 à 72 minutes. La série est actuellement en cours de diffusion sur Netflix.

Synopsis - Dans l'Angleterre du XIXe siècle, sous la Régence anglaise, la série suit la famille Bridgerton, et plus particulièrement les huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet. Chaque saison se focalise sur l'un des enfants de la famille, et dépeint leurs histoires amoureuses respectives dans la haute société londonienne.

Le 21 janvier 2021, Netflix a annoncé que la série La chronique des Bridgerton était renouvelée pour une deuxième saison. Après avoir découvert la romance entre Daphne et Simon, cette seconde salve d'épisodes se focalisera sur son frère aîné, Anthony Bridgerton, qui prend la décision de se marier. Le tournage débute en mars 2021 en Angleterre. Aucune date de sortie n'a pour l'heure été annoncée par la plateforme de streaming.

Phoebe Dynevor : Daphne Bridgerton

Regé-Jean Page : Simon Basset, le Duc de Hastings

Jonathan Bailey : Anthony Bridgerton

Adjoa Andoh ; Lady Danbury

Claudia Jessie : Eloïse Bridgerton

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Luke Thompson : Benedict Bridgerton

Luke Newton : Colin Bridgerton

Ruby Stokes : Francesca Bridgerton

Will Tilston : Gregory Bridgerton

Florence Hunt : Hyacinthe Bridgerton

Polly Walker : Lady Portia Featherington

Ben Miller : Lord Archibald Featherington

Bessie Carter : Prudence Featherington

Harriet Cains : Philippa Featherington

Nicola Coughlan : Penelope Featherington

Ruby Barker : Marina Thompson

Golda Rosheuvel : La Reine Charlotte

Sabrina Bartlett : Siena Rosso

Kathryn Drysdale : Geneviève Delacroix

Jessica Madsen : Cressida Cowper

Martins Imhangbe : Will Mondrich

Julian Ovenden : Sir Henry Granville

Jamie Beamish : Nigel Berbrooke

Freddie Stroma : Frédéric de Prusse

Lorraine Ashbourne : Mme Varley

Julie Andrews : Lady Whistledown (voix)

Simone Ashley : Kate Sharma (saison 2)

Saison 1 : La première saison de Bridgerton se concentre sur Daphne Bridgerton, le quatrième enfant de la Vicomtesse Lady Violet. Daphne fait son entrée dans le monde et fait la rencontre du Duc de Hastings, Simon Basset. Ce dernier refuse de se marier, malgré les pressions de ses proches et de son mentor. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes de la saison 1 de Bridgerton :

Episode 1 : Un diamant de la première eau

Episode 2 : Choc et ravissement

Episode 3 : L'art de la pâmoison

Episode 4 : Une affaire d'honneur

Episode 5 : Le duc et moi

Episode 6 : Frou-frou

Episode 7 : Sur les deux rives d'un océan

Episode 8 : Après la pluie

Saison 2 : La seconde saison de La chronique des Bridgerton se focalise sur le personnage d'Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie qui prend la décision ferme d'enfin se poser pour se marier. Actuellement en cours de production, le tournage a débuté en mars 2020. On ne connaît pas encore la liste des épisodes.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme. L'intégralité de la saison 1 est actuellement disponible et visible sur Netflix.

La chronique des Bridgerton - saison 2 prochainement sur Netflix