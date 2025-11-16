"Wonder Woman 1984" est le deuxième épisode des aventures de Diana Prince avec Gal Gadot. Pedro Pascal y incarne le grand méchant, mais reste "choqué" par un détail.

Sorti en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Wonder Woman 1984 est un film d'action qui voit Gal Gadot interprété pour la seconde (et dernière fois) la super-héroïne au lasso dans un film solo réalisé par Patty Jenkins. Le long-métrage est un échec critique et populaire (pas étonnant, puisqu'il est sorti directement en streaming aux US, dans un nombre réduit de salles à travers le monde pour les autres pays), malgré un joli casting : Gal Gadot est rejoint par Kristen Wiig, Chris Pine et Pedro Pascal, qui incarne le grand méchant, Maxwell Lord.

Dans une vidéo Agree to Disagree pour le média LADbible's, Pedro Pascal est revenu sur un détail bien particulier du film Wonder Woman 1984 : sa pilosité faciale, qu'il juge "vraiment naze". "Si je devais tout raser, j'aurais vraiment l'air affreux. Je suis totalement contre le fait d'être rasé de près." Résultat, il n'est pas fan par son physique dans le long-métrage : "J'étais horrifié par ma tête dans Wonder Woman 1984. J'ai adoré le film, mais j'étais tellement choqué par mon apparence que je ne l'ai jamais refait. Je le referai uniquement si c'est vraiment indispensable."

Fiche film

Imaginée en 1941 par Charles Moulton, Wonder Woman est une super-héroïne issue de l'univers DC Comics. La princesse Diana qui fait partie d'une tribu d'amazones est dotée de plusieurs pouvoirs et d'accessoires magiques comme son fameux lasso et des bracelets à l'épreuve des balles. Elle accomplit de nombreuses missions notamment avec d'autres justiciers comme Superman et Batman. Après une série TV culte des années 1970, une première adaptation au cinéma avec Gal Gadot est sortie en 2017 et a remporté un joli succès. Sa suite, Wonder Woman 1984, est un échec.

Synopsis - Après un premier épisode situé durant la Première Guerre mondiale, Wonder Woman 1984 se déroulera, comme son titre l'indique, dans les années 1980. La super-héroïne va devoir affronter deux nouveaux ennemis, Max Lord et Cheetah.

Que signifie le 1984 du titre Wonder Woman 2 ?

Dans un podcast du site Deadline avant la sortie du film, la réalisatrice Patty Jenkins évoquait la suite des aventures de Diana Prince, intitulé Wonder Woman 1984. Alors que le premier volet se déroulait durant la Première Guerre Mondiale, la suite aura lieu en 1984 comme l'indique son titre. Mais peut-on s'attendre à ce que les thèmes évoqués dans Wonder Woman 2 soient liés au chef d'oeuvre d'anticipation de George Orwell 1984 ?

Patty Jenkins répondait alors sans trop en dire : "Sincèrement, je ne peux pas vous en parler. Tout ce que je peux vous dire c'est que l'année 1984 en elle-même est à la fois très évocatrice de ce qui se passe dans ce film et fait écho à ce qui se passe de nos jours. J'ai choisi 1984 pour une raison très spécifique : c'était l'apogée du succès des années 1980 à mon sens. C'était avant que les marchés commencent à se crisper dans la suite des années 80, c'était le top du top. Et il y a quelque chose dans l'excès de cette période qui est très liée à notre situation dans le monde en ce moment. Le film se passe cette année là pour une raison. C'est tout ce que je dirais."