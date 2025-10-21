Black Friday 2025 : un lancement précipité, voici la date à laquelle il faut vous préparer

Le Black Friday 2025 sera lancé d'ici quelques semaines. En coulisses, plusieurs offres très alléchantes se préparent à être dévoilées bien en avance.

C'est l'événement de promotion le plus attendu chaque année. Le Black Friday 2025 s'apprête à débuter d'ici quelques jours et les baisses de prix risquent, une nouvelle fois, d'être particulièrement nombreuses et variées. Si le Black Friday ne dispose pas d'une véritable date officielle encadrée, de nombreux indices et antécédents laissent à penser que l'événement se tiendra d'ici la fin du mois de novembre.

Selon nos informations, il faudrait cependant se préparer dès maintenant pour les promotions du Black Friday 2025. Plusieurs marchands seraient déjà en train de préparer de multiples offres et les pages officielles de l'événement commencent déjà à apparaitre sur certains sites de vente spécialisés. Commencez donc à économiser et préparer la carte bleue pour les jours à venir !

Notre sélection pour le Black Friday 2025

Le Black Friday 2025 ne dépend pas d'un organisateur en particulier et donc d'une règlementation stricte. L'événement respecte toutefois un calendrier assez simple pour sa date officielle. La tradition veut que la date du Black Friday tombe toujours le dernier vendredi du mois de novembre, après les fêtes de Thanksgiving au Etats-Unis. En partant de ce principe, la date officielle du Black Friday 2025 a donc été fixée au vendredi 28 novembre 2025.

Il faudra cependant vous préparer bien plus tôt pour profiter des promos du Black Friday 2025. Plusieurs de nos sources indiquent que de premières offres seront disponibles dès le 31 octobre avec de multiples vagues de promotions prévues qui relanceront l'intérêt des consommateurs sur tout le mois de novembre. Nous ne manquerons évidemment pas de vous partager les meilleures baisses de prix disponibles chez chaque marchand qui participe à l'opération.

Quels magasins participent au Black Friday 2025 ?

Le Black Friday est une opération commerciale qui peut engager n'importe quel commerce, physique ou dématérialisé. En France, on retrouve peu ou prou les mêmes participants chaque année. Lors des des précédentes éditions du Black Friday, des promotions étaient visibles chez certaines grosses enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, et bien d'autres. Certaines enseignes spécialisées comme Zara, Électro Dépôt ou Castorama participent également régulièrement au Black Friday.

Le Black Friday est une opération très largement menée par Amazon. Le géant de l'e-commerce donne souvent le feu vert à l'opération en proposant des promotions dès le début ou le milieu du mois de novembre. L'avantage d'Amazon est surtout de proposer milles et une références de produits susceptibles d'être concernées par des baisses de prix.

En France, nous disposons également d'acteurs majeurs concernant le Black Friday. La Fnac en est sûrement l'un de ses plus grands représentants. Si l'enseigne respecte ses habitudes, nous devrions observer de premières baisses de prix en marge du Black Friday 2025 d'ici le début du mois de novembre.

Boulanger est également un participant historique du Black Friday. Il s'agit sans conteste de l'un des meilleurs sites pour retrouver des pépites de l'électroménager à prix cassé. Four, micro-ondes, réfrigérateur, aspirateurs... Les produits en promotion chez Boulanger sont nombreux pendant le Black Friday et l'enseigne propose régulièrement quelques offres exclusives aux premiers acheteurs. Il ne faudra donc pas trop tarder pour dénicher les meilleurs bons plans.

Rakuten s'est fait une place de choix parmi les sites d'e-commerce ces dernières années. Le site affiche régulièrement des promotions très agressives, notamment sur l'électronique, grâce à ses nombreux revendeurs particuliers qui viennent des quatre coins du monde. Tâchez donc de bien vérifier si le modèle que vous achetez est compatible avec nos normes européennes avant de passer à la caisse ! Nous ne manquerons pas de vous sélectionner les meilleures promotions de Rakuten pendant le Black Friday 2025.

Traditionnellement, le Black Friday est suivi d'une dernière journée de promotions baptisé "Cyber Monday". Bien que cette tradition ne soit pas suivie par l'intégralité des participants au Black Friday, elle permet à certains marchands de proposer d'ultimes offres sur différents produits. Sans pour autant être réservée aux enseignes en ligne, le Cyber Monday se distingue davantage sur internet que dans les magasins physiques. Cette année, il se tiendra le lundi 1e décembre.

Et pour cause : le Cyber Monday propose avant tout des promotions sur des produits high tech. Ces derniers peuvent concerner plusieurs sortes d'offres. Si vous êtes à la recherche de gros rabais sur des ordinateurs portables, des jeux vidéo ou des tablettes, le Cyber Monday peut être l'occasion ultime de craquer.