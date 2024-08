DIRECT. JO 2024 : Bertone vise une médaille, Laurin en quart du taekwondo, Oteiza en finale du pentathlon... Le live

Avant dernière journée des JO ce samedi 10 août avec les dernières médailles qui pourraient tomber.

Sommaire JO de Paris 2024 en direct

Calendrier des JO 2024

Tableau des médailles L’essentiel Oriane Bertone va tenter d'accrocher une médaille en escalade dans le combiné. On suivra aussi le dernier jour de Céline Boutier en golf, toujours dans le coup pour prendre une médaille. En taekwondo, Althéa Laurin est également attendue pour apporter une autre médaille à la délégation française. La Française est en quart de finale. En pentathlon moderne, la Française Marie Oteiza est en finale.

Une journée de dingue dans les sports collectifs est également au programme. Trois finales sont à suivre ce samedi avec la France en volley face à la Pologne, la finale France - Norvège en handball et surtout l'incroyable finale France - Etats-Unis en basket.

Découvrez toutes les infos de la journée.

En direct

11:41 - Oriane Bertone termine 4e du bloc La Française est toujours en lice pour une médaille. Si l'or et l'argent semblent être inaccessibles, le bronze est tout à fait possible même si la difficulté n'est pas la spé d'Oriane Bertone. 11:41 - Marie Oteiza en finale du pentathlon La Françaises Marie Oteiza est qualifiée pour la finale du pentathlon moderne qui se disputera dimanche pour le dernier jour de ces JO. Découvrez les médaillés français et les images de ces JO de Paris 2024 Voir les images Les images des JO de Paris 2024 11:33 - Le Danemark prend le bronze au hand Les Danoises se sont imposées dans la petite finale pour la médaille de bronze 30 à 25 en attendant la finale des Françaises à 15h. 11:26 - Bertone se loupe sur le dernier bloc C'est dur pour la Française. Après deux scores quasiment parfaits, elle loupe les deux derniers blocs en prenant 0 point et 9,6 points. 11:24 - Garnbret parfaite La Slovène, ultra favorite de ce combiné, prend les 25 points de ce troisième bloc. C'est parfait avant le dernier bloc et la difficulté. 11:23 - Mackenzie et McNeice ont terminé La Britannique et l'Australienne prennent 9,6 et 5 points dans ce bloc 3, il faut désormais prendre les 25 points de ce bloc 4 pour espérer. 11:16 - Raboutou s'envole ! L'Américaine valide ce troisième bloc et prend le large dans ce combiné. Mauvaise nouvelle pour Oriane Bertone qui doit impérativement faire le top dans le dernier bloc. 11:12 - Quelle perf d'Ai Mori ! La Japonaise est la toute première à valider ce bloc trois, énorme performance qui lui permet de revenir dans le match avec ses 24,8 pts. 11:09 - 0 point pour la Française Aie, premier gros échec pour la Française qui n'arrive pas à marquer des points dans ce troisième bloc. 11:06 - C'est parti pour Oriane Bertone La Française est dans le troisième bloc qui fait du mal pour le moment aux grimpeuses. 11:04 - Mackenzie également en difficulté L'Australienne prend "seulement" 4,9 points dans le bloc 3, Oriane Bertone peut créer l'écart ! 11:01 - Echec pour McNeice Bonne nouvelle pour Oriane Bertone avec l'échec de l'Anglaise sur le bloc 3, un bloc très physique qui devrait créer des écarts entre les favorites. 10:55 - Marie Oteiza bien placée au pentathlon La Française est toujours 3e au classement de cette demi-finale à l'issue du round bonus d'escrime. 10:50 - C'est validé pour Oriane Bertone ! Elle a pris son temps sur ce deuxième bloc, mais la Française valide également son deuxième bloc et reste toujours en tête avec 49,9 points sur 50 ! 10:48 - Deuxième bloc validé pour Mackenzie ! Score quasiment parfait également pour l'Australienne sur le deuxième bloc. La pression est sur Oriane Bertone maintenant. LIRE PLUS

Du 24 juillet avec les premières épreuves du rugby à 7 jusqu'aux finales des sports collectifs comme le handball avec la finale femmes, découvrez tous les calendriers détaillés des principales épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Heures des matchs, résultats et classements, découvrez toutes les informations essentielles pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour ces Jeux olympiques, l'ambition de la France est très élevée. Si les prévisions sur les médailles promettent un top 3, l'organisation et même le président misent sur un top 5 avec un record de médailles. Plusieurs grandes stars françaises sont attendues durant les JO. On pense notamment à Léon Marchand en natation qui pourrait être la plus grande star de ces Jeux. Mais les sports collectifs avec le handball, le basket, le volley, le foot, pourraient aussi apporter son lot de breloques. Enfin, que dire du judo avec notamment son fer de lance Teddy Riner ou encore l'escrime, toujours un sport très prolifique.