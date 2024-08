DIRECT. JO 2024 : Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier visent la médaille d'or en eau libre, le live

Les 31 nageurs du 10 km en eau libre ont plongé du Pont Alexandre-III et sont partis pour environ 2h de gros effort dans les courants de la Seine.

08/08/24 - 23:40 - Bonne fin de soirée à tous et à demain

Fin de cette journée des JO 2024 avec trois nouvelles médailles pour la délégation française qui en compte 54 dont 14 en or. Les Bleus sont toujours placés en 4e position au tableau des médailles mais peuvent encore espérer remonter avec de belles émotions prévues au programme ce vendredi. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et à demain.