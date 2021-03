"Koh Lanta : rien ne va plus chez les Jaunes, récap de l'épisode 3"

KOH LANTA 2021. C'est un début de saison compliqué pour l'équipe des Jaunes dans Koh Lanta les armes secrètes. On fait le point sur l'épisode 3.

[Mis à jour le 26 mars 2021 à 23h35] Au retour du conseil d'immunité qui a vu le départ de Marie suite à un duel provoqué par Magali, l'équipe rouge semble vouloir aller de l'avant. Cependant, la co-capitaine Candice voit bien qu'il y a un malaise. Cette monitrice de survie constate de plus en plus que ses coéquipiers s'éloignent, sans qu'elle ne puisse se l'expliquer. De plus, elle a trahi la confiance d'Hervé, leader de facto de l'équipe, en jouant son collier d'immunité, ce qui empêchera le boulanger d'utiliser le sien par la suite. Hervé explique que Candice va devoir modifier son comportement, pour moins peser sur ses camarades. "Il faut qu'elle change. Je pense qu'elle commence à en prendre conscience".

Tensions chez les Jaunes

Chez les Jaunes, qui viennent de passer une semaine entière sans feu, les estomacs sont vides et Aurélien s'en rend bien compte. "Les sportifs, si vous ne leur donnez pas à manger, ils s'effondrent" annonce le pharmacien. Peu après, on sent les Jaunes en grandes difficultés dans l'épreuve de confort dont la récompense, excusez du peu, est un repas polynésien typique en compagnie de Teheiura et de son père. L'équipe jaune ne parvient pas à se mobiliser au niveau des Rouges qui remportent la victoire tandis qu'Aurélien part à l'infirmerie, diminué par son effort mais aussi les carences accumulées ces dernières jours. Au sortir de l'épreuve, Mathieu laisse parler son sang chaud et met en cause certains de ses camarades qu'il traitera de "bande de brebis à trois pattes". Myriam ronge son frein mais s'agace face à ses réflexions.

"On n'a qu'un cerveau pour dix, ça fait short !"

Les tensions continuent d'apparaître sur le camp jaune alors que Vincent tente désespérément d'allumer un feu. Lorsque Laëtitia, la capitaine dont l'autorité est peu reconnue, lui propose de changer de stratégie, le jeune Parisien s'emporte. "Mais vas-y, fais-le toi !" Toujours est-il que les Jaunes entament leur deuxième semaine sans feu… Au début de l'épreuve d'immunité, les Jaunes ont le plaisir de retrouver leur meneur Aurélien, requinqué par un séjour à l'infirmerie. Lors d'une épreuve de coordination où il faut tirer un poids de 100 kilos sous l'eau avant d'effectuer des lancers de noix de coco, l'équipe jaune a beaucoup de mal à coordonner ses efforts et Aurélien se retrouve bien souvent seul sous l'eau à porter la charge. Il s'en faut de peu mais les Rouges s'imposent une deuxième fois consécutive, ce qui ne fait rien pour arranger la cohésion brisée chez les Jaunes.

De retour sur le camp, Aurélien exprime sa déception et répète plusieurs fois que ses coéquipiers ne réfléchissent pas assez. "Il y a un cerveau pour dix, ça fait un peu short !" Thomas fait par ailleurs une réflexion à Lucie qui le prend très mal. La championne de MMA estime au contraire qu'elle a fait tout son possible pour aider l'équipe. A l'approche du conseil d'élimination, trois noms ressortent : Lucie, Laëtitia et Elodie. Si les tractations vont bon train, c'est finalement Elodie, jugée trop faible et pas assez déterminante sur les épreuves, qui s'en va avec 6 votes à son encontre. Elodie est éliminée de Koh Lanta 2021 dans l'épisode 3. Reste désormais à savoir si les Jaunes pourront remonter la pente ou non la semaine prochaine.

La dernière finale de Koh Lanta, Les 4 terres, opposait Brice, Loïc et Alexandra. Tous les trois qualifiés à l'épreuve des poteaux, les aventuriers se sont livré bataille pendant plusieurs heures. C'est finalement Alexandra qui est tombée la première, suivie de Loïc. Brice le Creusois a donc remporté l'épreuve et la possibilité de choisir son adversaire face au jury final. Conscient qu'il aurait moins de chances de gagner face à Loïc, très populaire chez les candidats de l'ultime conseil, le jeune animateur radio lui a préféré Alexandra. Au final, les douze membres du jury final ont tranché : 7 votes pour Alexandra, 5 pour Brice. C'est Alexandra, la comptable de l'Ain devenue aventurière, qui remporte Koh Lanta les 4 terres et les 100 000€. Arrivée malade dans l'aventure, Alexandra s'est révélée au fur et à mesure des épisodes : mère nourricière des aventuriers de la tribu réunifiée, elle a aussi impressionné sur les épreuves de logique et au tir à l'arc.