Résultat de l'élection municipale 2026 à Nanterre : suivez les résultats, la liste des élus dévoilée

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Nanterre sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Nanterre et la liste complète des élus.

En direct

19:02 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Nanterre Les résultats des dernières municipales à Nanterre avaient placé Patrick Jarry (Divers gauche) à la première place au tour 1 en totalisant 51,91% des soutiens. En deuxième position, Camille Bedin (Divers droite) avait recueilli 28,86% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Patrick Jarry a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour à l'époque, contrairement à 2026.

17:38 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère pour ce 2e tour des Municipales. Dans le département des Hauts-de-Seine, elle s'élève à 40,64%, un bon indicateur pour la ville de Nanterre. Un chiffre à comparer aux 52,7% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 30,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 43,17%.

Résultat du sondage Ifop sur les municipales à Nanterre, pour Objectif Grand Paris (mai 2025)

16:10 - Jordan Bardella a voté dans les Hauts de Seine Le président du Rassemblement National s'est à nouveau déplacé pour voter aux élections municipales de 2026. Pour ce second tour, Jordan Bardella s'est rendu dans les Hauts-de-Seine (Garches) pour déposer son bulletin.

14:34 - Les chiffres de la participation à 12h Des résultats du 2e tour des élections municipales à Nanterre, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Hauts-de-Seine s'élève à 16,92%. Un chiffre à comparer aux 18,72% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 8,96% des municipales 2020, organisées en plein Covid (14,24% en 2014).

07:55 - Journée électorale à Nanterre : les horaires des bureaux de vote À l’occasion des élections municipales de 2026, les électeurs de Nanterre devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Nanterre se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les électeurs de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 52 bureaux de vote de Nanterre. Pour connaître les résultats du second tour à Nanterre, rendez vous ici même à partir de 20h.

21/03/26 - 07:55 - Dernière interview pour Helène Matouk avant le second tour À l'aube du second tour des élections municipales à Nanterre, Hélène Matouk livre ses dernières impressions lors d'un entretien publié sur Youtube marquant la fin de sa campagne. Revenue sur les scores du premier tour, la candidate de la liste "Nanterre Ensemble" détaille sa stratégie pour la dernière ligne droite.

20/03/26 - 19:52 - S'il est élu, Raphael Adam veut rénover trois groupe scolaire En visite sur le chantier du groupe scolaire Jacques-Decour, le maire sortant Raphaël Adam réaffirme son engagement pour la jeunesse et l'éducation. Après les chantiers achevés à l'école Gorki et l'ouverture de l'établissement Kerzrého, cette nouvelle étape marque la continuité d'une politique municipale axée sur la modernisation des infrastructures scolaires, écrit-il sur Instragram. Le candidat projette déjà cette dynamique sur l'avenir en s'engageant, s'il est réélu, à lancer la rénovation de trois autres groupes scolaires majeurs de la ville : Paul-Langevin, Henri-Wallon et Anatole-France.

20/03/26 - 15:49 - La campagne de Raphaël Adam s'intensifie sur le terrain À seulement quatre jours du second tour des élections municipales, Raphaël Adam et ses équipes intensifient leur présence sur le terrain pour mobiliser les électeurs de Nanterre, comme on peut le voir sur un post Instagram. Cette campagne de proximité s'est déployée dans toute la ville, investissant les gares RER, les marchés Picasso et de la Gare, ainsi que les centres commerciaux du Chemin de l'île, de Balzac et le Leclerc du Mont-Valérien. Des opérations de porte-à-porte et des déambulations ont également eu lieu au Petit-Nanterre, dans le Centre et au Vieux-Pont, où le maire a conclu sa journée par une réunion d'appartement. L'objectif affiché est clair : lutter contre l'abstention et transformer l'élan du premier tour en une victoire définitive.

18/03/26 - 14:01 - Nanterre : le maire refuse un accord avec le PS Le maire sortant de Nanterre, Raphaël Adam (DVG), a déposé une liste identique à celle du premier tour, confirmant son indépendance vis-à-vis du PS et de LFI pour le second tour des élections municipales. Cette décision résulte d'un climat de tensions croissantes entre les partis. La fracture entre Adam et le PS s'est accentuée avec des attaques personnelles durant la campagne. Lire sur leparisien.fr