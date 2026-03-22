Bureau de vote : quelles sont les heures de fermeture chez vous ? Tous les horaires ville par ville
Jusqu'à quelle heure sont ouverts les bureaux de vote ce dimanche 22 mars pour le 2e tour de l'élection municipale 2026 ? Quels sont les horaires de votre bureau de vote ? Voici la réponse, l'adresse du bureau de vote et toutes les infos !
Le deuxième tour de l'élection municipale 2026 a lieu ce dimanche 22 mars. Les Français sont donc invités à revenir dans les bureaux de vote. Si de nombreux maires ont été élus dès le premier tour dimanche dernier, il reste environ 1600 maires à élire à l'issue du second tour ce dimanche.
Les bureaux de vote ont donc rouvert leurs portes un peu partout en France. Si les bureaux de vote ouvrent sans interruption toute la journée, les horaires ne sont toutefois pas les mêmes en fonction de votre lieu de résidence.
Sachez que tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures ce dimanche 22 mars. La majeure partie des bureaux de vote fermera à 18 heures alors que les horaires diffèrent dans les grandes villes. Ce sera parfois dès 18 heures comme au Havre ou à Nîmes, à 19 heures comme à Toulon ou Lille ou à 20 heures comme à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg ou bien sûr à Paris, Lyon et Marseille.
Pour voter, encore faut-il savoir où aller et se diriger dans le bon bureau de vote, celui qui correspond à votre adresse. Il est généralement renseigné sur votre carte d'électeur. Vous pouvez toutefois vérifier l'adresse de votre bureau de vote directement via notre moteur de recherche ci-dessus.
Pour trouver son bureau de vote, il existe trois moyens principaux. Tout d'abord, vous pouvez consulter votre carte électorale où l'adresse du bureau de vote est inscrite directement. Même si celle-ci n'est pas obligatoire pour voter, elle reste l'indicateur le plus simple. Ensuite, le site officiel service-public propose un service en ligne intitulé "Interroger sa situation électorale" qui vous donne l'adresse exacte et votre numéro d'électeur en quelques clics. Enfin, et c'est le plus simple et le plus rapide, c'est d'utiliser le moteur de recherche ci-dessous, en entrant le nom d'un candidat.
Comment voter aux élections municipales ? Trouvez l'adresse et les horaires de votre bureau de vote.
Sachez si vous avez déménagé récemment, même au sein de la même commune, votre bureau de vote peut avoir changé avant ces élections municipales. Même sans déménagement, il est prudent de vérifier votre affectation car un redécoupage des bureaux a pu avoir lieu depuis le dernier scrutin. En revanche, l'adresse est forcément la même entre le premier tour et le 2e tour ce dimanche de l'élection municipale 2026. Les heures d'ouverture des bureaux de vote ont un poids dans le fonctionnement du processus démocratique. Pour permettre au plus grand nombre de participer et lutter contre l'abstention, les plages horaires sont larges et elles varient selon la taille de votre ville.
A quelle heure ouvrent et ferment les bureaux de vote ?
Concernant l'ouverture du bureau de vote le plus proche, la règle est la même pour tous : tous les bureaux de vote de France ouvrent leurs portes à 8 heures précises les dimanches d'élections. Inutile de vous présenter plus tôt, car les membres du bureau doivent procéder aux vérifications d'usage et à l'ouverture officielle de l'urne avant d'accueillir le premier votant.
Pour la fermeture du bureau de vote, l'heure dépend de décisions préfectorales et municipales. Elle est fixée à 18 heures dans la grande majorité des communes rurales et des petites villes. Dans de nombreuses villes moyennes et préfectures, le scrutin est prolongé jusqu'à 19 heures. Enfin, les très grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Toulouse ferment leurs bureaux à 20 heures.
Quelles sont les règles dans le bureau de vote ?
Une fois dans le bureau de vote, le processus suit des étapes rituelles immuables garantissant la sincérité du scrutin. La première étape consiste en la vérification de votre identité. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire. Vous prenez ensuite au moins deux bulletins différents et une enveloppe avant de vous rendre dans l'isoloir, passage qui reste obligatoire pour préserver le secret du vote. Enfin, le président du bureau de vote vérifie votre identité, vous annonce "A voté" au moment où vous glissez l'enveloppe dans l'urne, et vous signez la liste d'émargement.
Pour justifier de votre identité, plusieurs documents sont acceptés comme la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire ou encore la carte vitale avec photo. Notez que la carte d'identité et le passeport peuvent être présentés même s'ils sont périmés, à condition que la date de fin de validité remonte à moins de cinq ans.
17:01 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Bordeaux et en Gironde ?
Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h partout en France ce dimanche pour le deuxième tour des élections municipales mais quels sont les horaires complets à Bordeaux et en Gironde ? Pour les élections municipales 2026, les bureaux de vote de Bordeaux sont ouverts de 8h à 20h ce 22 mars. En Gironde, tous les bureaux ouvrent à 8h, mais les horaires de fermeture diffèrent selon les communes. Bordeaux et Bègles ferment à 20h, quand de nombreuses autres communes du département comme Mérignac, Pessac, Talence ou Libourne ont obtenu une dérogation leur permettant de fermer à 19h. Partout ailleurs dans le département, la fermeture est fixée à 18h.
16:18 - Clermont-Ferrand : attention, les bureaux de vote ferment tôt
Contrairement à d'autres grandes villes françaises qui ont obtenu des dérogations préfectorales pour prolonger leurs horaires jusqu'à 19h ou 20h, Clermont-Ferrand applique l'horaire de référence national. Pour les élections municipales 2026, les bureaux de vote de Clermont-Ferrand sont ainsi ouverts de 8h à 18h seulement.
16:02 - A Reims, pas d'horaires prolongés des bureaux de vote ce dimanche !
Pas d'exception à Reims ce dimanche pour les élections municipales 2026 ! Les bureaux de vote de Reims sont ouverts de 8h à 18h, sans interruption, et accessibles toute la journée. Contrairement à d'autres grandes villes françaises ayant obtenu des dérogations préfectorales pour fermer à 19h ou 20h, Reims applique ainsi l'horaire de droit commun en vigueur dans la majorité des communes du territoire.
15:56 - Trois décès dans des bureaux de vote ce dimanche
Trois décès sont intervenus dans des bureaux de vote ce dimanche 22 mars à l'occasion du deuxième tour des élections municipales. Un colister de la liste RN de Corentin Jousserand est décédé d'une crise cardiaque à Saint-Etienne alors qu'il était assesseur dans ce bureau de vote. L'homme était âgé de plus de 80 ans et n'a pu être réanimé. Plus tôt dans la journée, une électrice âgée de 82 ans a fait un malaise dans un bureau de vote de Carcassonne et est décédée dans l'ambulance après la prise en charge des pompiers. A 9h30, un homme de 81 ans est également décédé dans un bureau de vote d'Annecy alors qu'il venait de voter.
15:39 - Le président du bureau de vote a un rôle clé
Au-delà des infrastructures qui garantissent l'accessibilité du bureau de vote, pour les élections municipales 2026, la loi confie une responsabilité directe au président de chaque bureau de vote. L'article D. 61-1 du Code électoral stipule que "le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées". Cette formulation large lui donne une marge d'action importante pour adapter concrètement les conditions du vote sur place. Les techniques de vote elles-mêmes doivent être accessibles à tous, "quel que soit l'âge ou la situation de handicap de la personne", qu'il s'agisse d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif, psychique ou neuronal. L'objectif affiché est clair : permettre à chaque citoyen de voter de manière autonome, dans la dignité, sans dépendre systématiquement d'une tierce personne.
15:17 - Bureau de vote : quel accès pour les personnes en situation de handicap ? La loi est très claire
En ce dimanche de 2e tour d'élections municipales 2026, il est utile de rappeler ce que dit la loi : tous les bureaux de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées. Et ce, sans exception. L'article L. 62-2 du Code électoral est explicite : "les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées en droit de voter, quel que soit l'âge ou la situation de handicap de la personne". Cela inclut les handicaps physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs et psychiques. Autrement dit, aucune forme de handicap ne peut justifier qu'un citoyen soit privé d'accès au bureau de vote pour ce 2e tour de l'élection municipale.
15:12 - Nantes : quels horaires des bureaux de vote ce dimanche ? Et en Loire-Atlantique ?
Pour le 2e tour des élections municipales 2026, les bureaux de vote de Nantes sont ouverts de 8h à 20h. Dans le département, les horaires varient selon les communes : si la règle générale fixe la fermeture à 18h, certaines villes bénéficient de dérogations. C'est le cas de Nantes et Saint-Herblain, dont les bureaux de vote ferment à 20h, tandis que Couëron, Orvault, Rezé et Sautron ferment à 19h.
14:57 - Metz et Nancy prolongent les heures : quels horaires des bureaux de vote pour les municipales ?
Pour ces élections municipales 2026, les bureaux de vote de Metz sont ouverts de 8h à 20h. La ville bénéficie d'une dérogation préfectorale qui repousse l'horaire de fermeture de deux heures par rapport à la règle nationale, fixée à 18h dans la grande majorité des communes françaises. Même chose à Nancy, où les bureaux seront ouverts de 8h à 20h.
14:01 - Peut-on se faire aider dans un bureau de vote, qui peut assister un électeur en cas de besoin ?
Voter seul n'est pas toujours possible. La loi l'a prévu. Pour les élections municipales 2026, tout électeur atteint d'"infirmité certaine" qui se trouve dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe, de la glisser dans l'urne ou de faire fonctionner une machine à voter, peut se faire assister par "un électeur de son choix" au bureau de vote (article L. 64 du Code électoral). Toutefois, si la personne est sous tutelle, des limites s'appliquent depuis 2019 : elle ne peut pas être assistée par son mandataire judiciaire, ni par un professionnel du secteur médico-social ou sanitaire qui l'accompagne. Par ailleurs, si un électeur est dans l'impossibilité de signer la liste d'émargement, un électeur de son choix présent dans le bureau de vote peut signer à sa place, en faisant suivre sa signature de la mention : "l'électeur ne peut signer lui-même".
13:39 - En Alsace et à Strasbourg, voici tous les horaires des bureaux de vote
Les bureaux de vote de Strasbourg sont ouverts de 8h à 20h ce dimanche 22 mars pour le deuxième tour des élections municipales. La ville a par ailleurs procédé à un découpage partiel de ses bureaux de vote et à quelques relocalisations : il est donc conseillé de vérifier l'adresse de son bureau de vote avant de se déplacer. Vous pouvez le faire directement dans le moteur de recherche disponible ci-dessus. Dans le reste de l'Alsace, les 559 bureaux de vote du Bas-Rhin et les 386 du Haut-Rhin ont tous fermé à 18h, Strasbourg faisant figure d'exception dans la région.