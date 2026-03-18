Résultat de l'élection municipale 2026 Toulouse : la gauche se range derrière LFI, Moudenc en grand danger

Un duel au sommet à Toulouse pour le second tour des élections municipales 2026. Le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, sera opposé à François Piquemal (LFI) dont la liste a fusionné avec celle du socialiste François Briançon.

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12:31 - François Briançon défend son alliance avec LFI À Toulouse, François Briançon, désormais numéro deux de François Piquemal, défend leur alliance face à la droite et à l'extrême droite pour les municipales de 2026. Il affirme que cette coalition est une réponse aux besoins des Toulousains concernant logement, transport et pouvoir d'achat. Malgré des critiques au sein de la gauche, il considère cette fusion comme un choix de conviction pour rassembler les électeurs. Lire sur ladepeche.fr

09:35 - "Je ne voterais pas pour LFI" si j'habitais à Toulouse, juge le député PS Jérôme Guedj S'il votait à Toulouse, le député PS Jérôme Guedj assure sur France 2 qu'il "ne voterait pas pour La France insoumise". "C'est un crève-cœur, je sais qu'en disant ça je ne vais pas me faire des amis. Mais l'intérêt général de la gauche républicaine que je défends, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers de chacun des élus locaux (...) J'essaye d'être cohérent, Carole Delga l'a dit dans les mêmes termes, je ne voterais pas pour la France insoumise dans ce type de situation", assure le parlementaire ce mercredi matin au micro de France 2.

08:57 - La liste d'union de la gauche dévoilée à Toulouse avec 19 LFI et 9 PS La nouvelle liste d'union de la gauche menée par LFI a été déposée à Toulouse par François Piquemal et dévoilée. Dans le détail, on y trouve davantage de personnalités issus de LFI (19) contre 9 pour le Parti socialiste et 8 pour Les Ecologistes. De plus, 62 candidats sur 71 militent dans des partis politiques. Le Parti communiste (5 représentants), Archipel citoyen (5), l’Assemblée des quartiers (4), le NPA (3), le Collectif pour une écologie populaire (CEP, 3), Génération.s (2), Démocratie en commun (2) et enfin Tous pour Toulouse (1) complètent cette liste. Ajoutons Hugo Sajhau, suspendu de Place publique. Enfin, 9 candidats candidats issus de la société civile sont estampillés Union populaire (UP), précise Actu Toulouse.

04:21 - L'union de la gauche axe sur les services publics À Toulouse, la nouvelle union de la gauche présente ses mesures pour les élections municipales de 2026, axées sur le pouvoir d'achat des familles. Le programme propose des économies significatives, comme 734 euros pour une famille avec deux enfants, et inclut des initiatives comme la gratuité des transports pour les jeunes. Les candidats affirment avoir mis en accord 95% de leurs propositions pour répondre aux enjeux locaux. Lire sur lejournaltoulousain.fr

17/03/26 - 15:30 - Jean-Luc Moudenc et François Piquemal sont les invités du débat de l'entre-deux-tours Les élections municipales de 2026 à Toulouse ont révélé un scenario inattendu avec Jean-Luc Moudenc en tête avec 37,23% des voix, suivi de François Piquemal à 27,56%. Un Grand Débat va opposer ces deux candidats avant le second tour, portant sur les priorités locales et les projets de développement. Les enjeux de ce débat sont cruciaux pour déterminer l'avenir de la Ville rose. Lire sur ladepeche.fr

17/03/26 - 15:12 - Carole Delga s'oppose à l'alliance des listes de gauche à Toulouse À Toulouse, Carole Delga, présidente d'Occitanie, s'oppose à l'alliance entre LFI et PS au lendemain du premier tour des municipales de 2026. Elle souligne une forte demande de changement des électeurs tout en critiquant le bilan du maire sortant, Jean-Luc Moudenc. Delga affirme sa fidélité à ses engagements et refuse de soutenir des candidats proches de Mélenchon. Lire sur lopinion.com

17/03/26 - 14:59 - Le Medef31 s'inquiète de voir l'alliance PS-Insoumis gagner à Toulouse À Toulouse, les élections municipales de 2026 suscitent des inquiétudes majeures dans le monde économique, particulièrement après l'alliance entre François Briançon et François Piquemal, jugée anti-entreprise. Le Medef de Haute-Garonne alerte sur les conséquences potentielles pour l'avenir industriel de la ville, notamment concernant Airbus. Les positions des candidats pourraient handicaper les investissements et la création d'emplois, entraînant des craintes de départs d'entreprises. Lire sur ladepeche.fr

17/03/26 - 14:50 - François Piquemal entame sa campagne pour la liste de la gauche unie À Toulouse, François Piquemal, candidat insoumis, mobilise ses équipes pour le second tour des municipales 2026. En s’adressant à tous les Toulousains, il souhaite élargir sa base électorale et inciter les électeurs à revenir aux urnes. La campagne s’intensifie avec des actions quotidiennes dans les quartiers. Lire sur ladepeche.fr

17/03/26 - 10:51 - Un colistier PS claque la porte après l’alliance avec LFI Marc Sztulman, l’un des colistiers du candidat socialiste François Briançon à la mairie de la ville rose, a annoncé son retrait dans une tribune. "Je ne me rallie pas à La France insoumise. La politique, ce n’est pas troquer son éthique contre un siège, quand le chemin exige qu’on renonce à ce que l’on est, ce n’est plus un chemin, c’est une déroute. Notre liste est arrivée troisième. Certains de mes colistiers ont fait le choix de se rallier à La France insoumise pour le second tour. Je refuse pour ma part de les suivre", a-t-il écrit ce lundi 16 mars.